Randale im Männer-Wohnheim

Frankfurt-Enkheim (ots)-(hol) – Am späten Samstagabend 20.11.2021 löste ein 26-jähriger Randalierer in einem Männerwohnheim in Bergen-Enkheim einen Polizeieinsatz aus, der für ihn in einer Ausnüchterungszelle und mit mehreren Strafverfahren endete.

Gegen 23:20 Uhr verständigte ein Zeuge den Notruf, weil ein Bewohner eines Wohnheims in der Borsigallee völlig ausrasten würde. Dieser Eindruck bestätigte sich den entsandten Streifen vor Ort. Der 26-Jährige Aggressor stand in seinem Zimmer, in dem kein Stein mehr auf dem anderen stand. Dabei hielt er ein Brotmesser in der Hand und drohte weiter damit, “alles auseinanderzunehmen”. Nach einer gezielten Ansprache der Einsatzkräfte legte er das Messer zu Boden und konnte festgenommen werden. Dabei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten unentwegt aufs Übelste und schreckte auch nicht davor zurück, einen Polizeibeamten mit Migrationsgeschichte rassistisch zu beleidigen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert jenseits der 2,5 Promille, so dass in der Folge noch eine Blutprobe von ihm entnommen wurde. Aufgrund des Aggressionspotenzial i. V. m. der starken Alkoholisierung behielt die Polizei den 26-Jährigen im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen noch zwecks Ausnüchterung im Gewahrsam. Auf ihn kommen nun Strafverfahren u. a. wegen Bedrohung, Beleidigung, Volksverhetzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Festnahme eines Taschendiebs

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Am Samstag 20.11.2021 legten sich Zivilfahnder im Bahnhofsviertel auf die Lauer, um nach Taschendieben Ausschau zu halten. Schließlich nahmen sie einen “alten Bekannten” fest. Gegen 11:00 Uhr fiel den geduldigen Beamten ein Mann auf, den sie in der Vergangenheit schon nach Taschendiebstählen festgenommen hatten. Sie hefteten sich an seine Fersen und folgten ihm bis in die Kleinmarkthalle.

Hier beobachteten sie ihn dabei, wie er versuchte, die Geldbörse aus der Handtasche einer 25-Jährigen zu stehlen. Der Taschendieb staunte nicht schlecht, als bei ihm die Handschellen klickten, quasi noch bevor er die Hand aus der Handtasche der Dame gezogen hatte.

Die anschließende Überprüfung des 27-Jährigen ergab, dass er wegen gleichgelagerter Delikte in Mannheim per Haftbefehl gesucht wird. Dies in Verbindung mit der neuen Tat und der Tatsache, dass er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, führte zu seiner Einlieferung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Zwei junge Graffitisprayer festgenommen

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(hol) – Vergangene Nacht nahm die Polizei 2 Jugendliche fest. Die beiden stehen im Verdacht, kurz zuvor eine Hauswand besprüht zu haben. Gegen 01:00 Uhr fielen einer aufmerksamen Streife in der Eschersheimer Landstraße zwei äußerst jung wirkende Jungs auf. Die Beamten kontrollierten sie daraufhin.

Dabei stellte sich heraus, dass beide gerade 14 Jahre alt sind und um diese Zeit zuhause sein sollten, statt durch die Straßen zu ziehen. Der Grund für den nächtlichen Ausflug wurde dann auch schnell klar: Beide hatten zusammen 9 Sprühdosen sowie Handschuhe bei sich. Im weiteren Verlauf fand die Polizei, quasi um die Ecke in der Straße “Langheckenweg”, ein frisches Graffiti an einer Hauswand.

Die Beamten stellten die Sprühdosen und Handschuhe sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Jugendlichen ein. Sie wurden im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

Zwei zehnjährige Jungs wohlbehalten aufgefunden

Frankfurt (ots)-(hol) – Die beiden 10-jährigen Buben, die seit Donnerstagabend 18.11.21 vermisst wurden, konnten noch am Freitagabend 19.11.2021 durch Polizisten der Polizeistation Dietzenbach wohlbehalten gefunden werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.

