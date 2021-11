Darmstadt-Dieburg

Frau mit Messer löst größeren Polizeieinsatz aus

Pfungstadt (ots) – Am frühen Samstagabend 20.11.21 kam es in Pfungstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Diesen ausgelöst hatte eine 30-jährige Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses. Angehörige hatten sich gegen 17:30 Uhr telefonisch bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg gemeldet und mitgeteilt, dass sie sich mit einem Messer selbst verletzen möchte.

Einsatzkräfte der Polizei konnte die Dame in ihrer Wohnung antreffen. Im Zuge längerer andauernder Gespräche konnte die Dame schließlich gegen 20:00 Uhr zu einem taktisch günstigen Zeitpunkt überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Die Dame wurde hierbei leicht verletzt. Das Messer konnte aus ihrem dem Einwirkungsbereich entfernt und sichergestellt werden.

Die Gründe für ihr Verhalten dürften im privaten Bereich liegen. Der Frau wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung in eine Klink zur weiteren Behandlung gebracht.

Der Brand eines Dachstuhls

Mühltal, Nieder-Beerbach (ots) – Der Dachstuhlbrand in der Ludwig-Bauer-Straße ist gelöscht. Die Feuerwehr hat gegen 20.00 Uhr den Einsatz beendet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 EUR. Zur Ursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wurde niemand verletzt.

Im vorderen Bereich des Mehrfamilienhauses gibt es noch einen bewohnbaren Bereich, in dem die beiden Bewohner, die 57-jährige Mutter und der 42-jährige Sohn, mit ihrem Hund verbleiben können.

Vorfahrt missachtet – 3 Personen verletzt

B26/Griesheim-Wolfskehlen (ots) – Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend 20.11.21 gegen 21:50 Uhr auf der Strecke zwischen Griesheim und Wolfskehlen. Ein 76 jähriger Griesheimer kam mit seinem Mercedes vom Angelabend aus einem Feldweg gefahren und übersah hierbei ein Ehepaar aus Wolfskehlen (52 und 54 Jahre alt), welches mit ihrem Opel auf dem Weg nach Hause waren.

Alle 3 beteiligten Personen wurden zumindest leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beim Unfallverursacher stellte die Polizei darüber hinaus noch einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen und verlor noch an Ort und Stelle seinen Führerschein. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 43.000 Euro.

Darmstadt

Alkoholisierter Pkw-Führer bei Allein-Unfall verletzt

Darmstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 21.11.2021 gegen 06:00 Uhr, kam es auf der B3 zwischen Darmstadt und Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleinige Unfallbeteiligte verletzt wurde. Der 28-Jährige Wagenlenker aus Eberstadt befuhr die B3 in südliche Richtung und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dieses schleuderte über die Fahrbahn, überschlug sich und kam letztlich am rechten Fahrbahnrand, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Aus dem Pkw, an dem Totalschaden entstand, konnte sich der Verunfallte selbstständig befreien.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille.

Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der 28-Jährige durch den Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Hier erfolgten zudem die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rüsselsheim (ots)- Am Freitag 19.11.21 gegen 16:20 kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 45-jähriger Rüsselsheimer fuhr dabei mit seinem Rad und seiner 4-jährigen Tochter die Liebigstraße entlang. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Radfahrer in Höhe des dortigen Einkaufszentrum zu Fall, wobei beide Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Beide Personen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüsselsheim, 06142-6960, zu melden.

Kreis Bergstraße

Unfallflucht mit verletztem Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Einhausen/Jägersburger Wald (ots) – Am Samstag 06.11.21 gegen 17:45 Uhr kam es in Einhausen im Jägersburger Wald auf der L3261 in Fahrtrichtung Langwaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Der auf der Landstraße fahrende Pedelec-Fahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich am Knie. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Heppenheim unter der Tel.-Nr. 06252 / 706-0.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Am Samstag (20.11.) kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr in Bensheim in der Otto-Beck-Straße zum einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Ein dort geparkter grauer 3er BMW war von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Bensheim unter der Tel.-Nr. 06251-84680.

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Bürstadt/Riedrode/B 47 (ots) – Der 63 jährige Fahrer aus Lorsch befuhr mit seinem VW Crafter die B 47 in Fahrtrichtung Worms. Im Bereich Riedrode geriet er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem LKW und zwei weiteren PKW. Das Fahrzeug des 63 Jährigen kam erst in der Böschung auf der Gegenfahrbahn zum stehen.

Der Fahrer war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 50.000 Euro. Die B 47 musste während der Unfallaufnahme für ca.4 Stunden voll gesperrt werden.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots) – Am Freitag dem 19.11.2021 ereignete sich im Verlauf des Tages eine Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße 16 in Michelstadt. Ein bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren einen in der Hochstraße geparkten blauen Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Opel entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kennzeichen des Verursachers oder dessen Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) zu melden.

