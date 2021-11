Schwer verletzter 6-jähriger Radfahrer

Rotenburg (ots) – Am Samstag den 20.11.21 gegen 14.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Rotenburger mit seinem Klein-Lkw von einem unbefestigten Verbindungsweg im Gieseweg nach rechts auf den Gieseweg, um in Richtung Nürnberger Straße zu fahren. Da ihm auf dem engen Gieseweg ein anderes Kraftahrzeug entgegenkam, setzte er zurück und stieß hierbei mit einem hinter ihm fahrradfahrenden 6-jährigen Jungen zusammen.

Der Junge stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am Fuß und am Becken zu. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde der Junge durch den Rettungshubschrauber Christoph 7 nach Kassel zur med. Versorgung geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 EUR.

Brand einer Maschinenhalle in Freiensteinau-Salz

Freiensteinau (ots) – Wie bereits in einer Erstmeldung um 06:35 Uhr berichtet kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand einer Maschinenhalle. In diesem Zusammenhang brannte ein unmittelbar neben der Halle abgeparkter PKW vollständig aus. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen auch Brandherd sein, von welchem die Flammen auf die Maschinenhalle und einen darin befindlichen Pferdeanhänger übergriffen.

Durch den Einsatz der Feuerwehren aus der Gemeinde Freiensteinau konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Brandursache soll am Montag geklärt werden, bisher liegen keine Erkenntnis für Fremdverschulden vor. Da keine weiteren Maschinen in der Halle eingelagert waren, beläuft sich der Sachschaden geschätzt auf lediglich 50 TSD Euro.

Verkehrsunfall – Geschädigter gesucht

Bad Hersfeld (ots) – Am Freitag 19.11.21, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein Paketzusteller mit seinem Lkw die Jenaer Straße in Bad Hersfeld, um dort Pakete auszuliefern. Dabei befuhr der Lkw den Parkplatz zwischen den Häusern Jenaer Str. 21 und Salzunger Straße 1. Beim Anfahren übersah der Fahrer einen Absperrpfosten des Parkplatzes Nr. 11.

Da der Eigentümer des Parkplatzes vor Ort nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 um Hinweise.

Auffahrunfall

Fulda (ots) – Am Freitagabend 19.11.2021 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung “Rhönhof” bei Eichenzell. Ein 63-jähriger Mann aus Welkers wollte von Welkers kommend mit seinem Ford Fiesta an der Kreuzung nach rechts in die Straße “Am langen Acker” abbiegen und musste wegen Querverkehr zunächst anhalten und warten.

Die nachfolgende 41-jährige Fahrerin eines Hyundai aus Rothemann erkannte dies zu spät und fuhr auf den Fiesta auf. Hierbei zogen sich sowohl die Fahrerin des Hyundai als auch ihre 14-jährige Tochter, die Beifahrerin war, leichte Verletzungen zu. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall Pkw – Radfahrer

Bebra – Am Freitag 19.11.2021, 14.54 Uhr befuhr ein 75-jähriger Radfahrer aus Bebra die Hersfelder Straße in nicht zulässiger Richtung auf den linken Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck befuhr die Kerschensteiner Straße um nach links auf die Hersfelder Straße abzubiegen.

Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den von rechts auf den Radweg kreuzenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Gesamtschaden etwa 950 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, den 18.11.2021, um 14:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bebra mit seinem Renault Kadjar die Bundesstraße 27 aus Richtung Haunetal Neukirchen kommend in Fahrtrichtung Burghaun. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und kam letztendlich im Straßengraben zum Erliegen.

Hierbei wurde der Fahrer des Renault leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15.500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Niederaula – Am Freitag, den 19.11.2021 um 20:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Ford Fiesta die Ortslage Niederaula und wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Mengshausen abbiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte für den jungen Mann grün.

An der Kreuzung befindet sich ein Fußgängerüberweg mit einer für Fußgänger installierten Ampel. Diese zeigte für Fußgänger ebenfalls grün. An diesem überquerte ein 20-jähriger Mann aus Niederaula die Fahrbahn. Der Kraftfahrzeugführer übersah beim Abbiegevorgang den sich auf dem Zebrastreifen befindlichen Mann und kollidierte mit ihm. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Bad Hersfeld – Am 19.11.2021 um 23:05 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Ford Fiesta die Europaallee aus Richtung des Johannesberges kommend in Richtung des “Europakreisels”. Auf dem vor dem “Europakreisel” kreuzenden Fußgängerüberweg befand sich ein 22-jähriger Radfahrer aus Limeshain.

Die Frau übersah den Radfahrer, touchierte ihn mit ihrem Fahrzeug und brachte ihn zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht am linken Arm. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

