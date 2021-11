Mittelfinger bei Radarkontrolle gezeigt und dann versucht, Polizisten zu bestechen: 33-Jähriger handelt sich doppelten Ärger ein

Kassel-Bettenhausen: Am Dienstagnachmittag führten Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Kassel und Beamte des Polizeireviers Ost gemeinsam Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in der Leipziger Straße, in Höhe der A 7, in Kassel durch. Gegen 15 Uhr soll dann ein vorbeifahrender Autofahrer den Mittelfinger in Richtung des „Radarwagens“, in dem ein Bediensteter des Ordnungsamtes saß, gezeigt haben. Der Fahrer dieses Wagens hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass er einige Meter weiter von der Polizei in eine Kontrollstelle gewinkt werden würde. Dort angekommen, mit dem Vorwurf der Beleidigung konfrontiert und über seine Rechte belehrt, machte der 33-Jährige aus Kaufungen gleich einen weiteren folgenschweren Fehler: Zweimal bot er den Beamten 100 Euro an, wenn sie ihn nicht wegen Beleidigung belangen und die Anzeige unter den Tisch fallen lassen. Statt der erhofften Wirkung muss sich der 33-Jährige aber nun nicht nur wegen Beleidigung, sondern zusätzlich auch wegen Bestechung verantworten. Zwei entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Brand einer Firmenhalle in Bettenhausen: Löscharbeiten dauern an

Kassel-Bettenhausen:

Wie bereits berichtet, ist es gegen 13 Uhr in der Lossestraße in Kassel-Bettenhausen zum Brand einer Firmenhalle gekommen. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um die Halle einer Autoverwertung. Die Löscharbeiten der Kasseler Feuerwehr dauern an. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Nach ersten Ermittlungen sollen sich in dem Brandobjekt keine Personen mehr aufgehalten haben. Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten geräumt werden. Ein Anwohner erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eine Rauchgasintoxikation. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Einsatzes ist die Sandershäuser Straße zwischen Dresdener Straße und Agathofstraße derzeit gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei können erst nach Abschluss der Löscharbeiten an der Brandstelle erfolgen.

19-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall zwischen Sandershausen und Landwehrhagen schwer verletzt

Niestetal (Landkreis Kassel): Am heutigen Freitagmorgen ist ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der L 562 zwischen Niestetal-Sandershausen und Staufenberg-Landwehrhagen schwer verletzt worden. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Skoda befreit und anschließend von einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll keine Lebensgefahr bestehen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 10:05 Uhr. Der 19 Jahre alte Mann aus Staufenberg war zu dieser Zeit mit seinem Skoda auf der Landesstraße in Richtung Niestetal unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und kollidierte dann mit einem Regenüberlauf im Grünstreifen. Daraufhin hob das Auto ab, überschlug sich und kam letztlich auf den Rädern zum Stehen. An dem Skoda, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 562 in beiden Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Einbruch in Doppelhaushälfte in Schauenburg: Kripo sucht Zeugen

Schauenburg (Landkreis Kassel): Eine böse Überraschung erlebte der Bewohner einer Doppelhaushälfte in Schauenburg-Breitenbach, als er in der vergangenen Nacht nach Hause kam und den Einbruch in sein Haus entdeckte. Die unbekannten Täter hatten nach ersten Erkenntnissen mehrere Armbanduhren erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen dem gestrigen Donnerstagabend, 20:00 Uhr, und der Feststellungzeit in der Nacht, 3:45 Uhr, ereignet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die unbekannten Täter über den Garten an die Rückseite des Hauses in der Ropperoder Straße angenähert. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen so in das Gebäude ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Über die Terrassentür flüchteten sie anschließend nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Schwerer Unfall auf A 49: Fünf Männer schwer verletzt und 70.000 Euro Schaden

A 49/ AS Kassel-Auestadion: Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der A 49 an der Anschlussstelle Kassel-Auestation zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem der 28-jährige Fahrer eines Mercedes und die vier Insassen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurden. Auch der 48-jährige Fahrer eines BMW wurde leicht verletzt, weshalb ein Rettungswagen ihn vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Der entstandene Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Wie die aufnehmende Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, hatte sich der Unfall gegen 21:45 Uhr ereignet. Der 48-Jährige aus Kassel war mit seinem BMW in Richtung Marburg unterwegs und wechselte an der Anschlussstelle KS-Auestadion auf den Verzögerungsstreifen, um von der Autobahn abzufahren. Während des Spurwechsels kam von hinten auf dem Verzögerungsstreifen der Mercedes, der in die rechte Seite des BMW krachte. Nach der Kollision der beiden Autos stieß der Mercedes gegen den Aufpralldämpfer und die Leitplanke der Ausfahrt. Mehrere Rettungswagen brachten den 28-jährigen Fahrer und die vier Männer im Alter von 21, 24, 28 und 31 Jahren, alle aus Kassel, mit Prellungen und Knochenbrüchen in verschiedene Krankenhäuser. An dem Mercedes entstand erheblicher Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Auf 15.000 Euro beziffern die Beamten den Schaden an dem BMW. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Mit weiteren rund 25.000 Euro schlagen die Schäden am Aufpralldämpfer und der Leitplanke zu Buche, die am Abend durch die Autobahnmeisterei repariert wurden. Rund zwei Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden konnte.