Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Bitte beachten Sie: Schnell Fahren ist keine Garantie für schnelles Ankommen!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 47. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

22.11.2021:

B 486, Gemarkung Dreieich, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Unfallschwerpunkt);

B 486, Gemarkung Dreieich, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Unfallschwerpunkt); 24.11.2021:

B 486, Gemarkung Rödermark, Urberach in Richtung Langen, zwischen Bulau und Rödermark (Unfallschwerpunkt); B 459, Gemarkung Offenbach, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt);

B 486, Gemarkung Rödermark, Urberach in Richtung Langen, zwischen Bulau und Rödermark (Unfallschwerpunkt); B 459, Gemarkung Offenbach, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); 25.11.2021:

L 2310, Gemarkung Seligenstadt, zwischen BAB 45 und Froschhausen (Wildgefahrenstrecke);

L 2310, Gemarkung Seligenstadt, zwischen BAB 45 und Froschhausen (Wildgefahrenstrecke); 26.11.2021:

B 486, Gemarkung Langen, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und AS BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Gemarkung Mainhausen, Mainhausen Richtung Stockstadt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke)

Zeugensuche: Kind rannte auf Straße und stieß mit Radlerin zusammen – Offenbach / Rumpenheim

(fg) Nach einem Unfall in Höhe einer Bushaltestelle zwischen der Kurhessenstraße und dem Pfaffenweg, bei der eine 36 Jahre alte Fahrerin eines E-Bikes am Dienstagnachmittag stürzte und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein Kind sei auf die Straße und in das E-Bike gerannt; anschließend entfernte sich der Junge, der lange braune Haare hatte und graue Kleidung trug, vom Unfallort. Die Offenbacherin war kurz nach 14 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Bürgeler Straße auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Rumpenheimer Schloss unterwegs. An der Bushaltestelle stand zu diesem Zeitpunkt ein Bus, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, weshalb die Radlerin in dem Bereich der Haltestelle den Fahrradschutzstreifen verließ und die Fahrbahn befuhr. Hinter dem Bus rannte jedoch ein zehn bis 12 Jahre altes Kind unvermittelt auf die Straße, sodass die Offenbacherin nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und mit diesem zusammenstieß. Die Radlerin trug Verletzungen an ihrer Hand, am Oberschenkel sowie am Knie davon und begab sich nach der polizeilichen Unfallaufnahme selbstständig zum Arzt. Der entstandene Schaden am Rad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfall selbst sowie das beteiligte Kind geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

„AG TRuP“ stellte gleich mehrere Verstöße fest – Offenbach/Nidderau

(fg) Zwischen 10 und 22 Uhr waren Beamte der „AG TRuP“ am Donnerstag im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs und stellten untere anderem einen Rotlichtverstoß und eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Bundesstraße 448 fest. Zudem erlosch bei zwei 3er BMW, die von einer 22-Jährigen und deren 22 Jahre alten Freund gefahren wurden, die Betriebserlaubnis; beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel auf. Kurz nach 21 Uhr fielen der zivilen Streifenbesatzung zwei zügig hintereinanderfahrende 3er BMW auf der Landstraße zwischen Nidderau und Altenstadt auf. Zudem schienen die beiden Autos sehr laut gewesen zu sein, weshalb sich die Streife dazu entschloss, die Fahrerin und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass an beiden BMW die Endrohre offenbar absichtlich aufgetrennt worden waren, um dadurch den Geräuschpegel heraufzusetzen. Eine Schallpegelmessung vor Ort war nicht mehr möglich, da das genutzte Schallpegelmessgerät den Wert nicht mehr anzeigen konnte. Zudem stellten die Beamten an den Fahrzeugen weitere unerlaubte Änderungen fest. Polizeihauptkommissar Klaus Preis sagte hierzu: „Bei dem vom 22 Jahre alten Mann gefahrenen BMW wurde offenbar absichtlich die Differentialsperre blockiert. Im Zusammenspiel mit der nicht genehmigten Rad- Reifenkombination ist dies im Straßenverkehr hochgefährlich.“ Weiter erläutert der Leiter der AG TRuP: „Das absichtliche Blockieren der Differentialsperre dient dazu, um besser driften zu können.“ Die beiden 22-Jährigen haben nun jeweils mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen. Die Autos wurden sichergestellt und werden einem Gutachter für ein Beweissicherungsgutachten vorgestellt. Die Betriebserlaubnis ist zunächst erloschen. Zuvor fiel zudem ein deutlich zu schnell fahrender Audi A6 auf der Bundesstraße 448 auf. Die im Zivilwagen verbaute Messtechnik zeigte bei erlaubten 120 Stundenkilometern nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeit von 162 km/h an. Auf die Fahrerin aus Obertshausen, die 42 Stundenkilometer zu viel auf ihrem Tacho hatte, kommen nun zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot sowie 400 Euro Geldbuße zu. Ein Pizzalieferant, der in seinem weißen Kastenwagen im Bereich der Unteren Grenzstraße/Mühlheimer Straße eine rote Ampel überfuhr, muss ebenfalls mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Da die Beamten bei der anschließenden Kontrolle zudem feststellten, dass die vorderen Reifen bis auf die Karkasse abgefahren waren, kommt auch auf den Halter des Wagens ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Hinweis: Ein Bild (Quelle PP Südosthessen) ist dieser Meldung beigefügt. Auf diesem erkennt man, dass beide Abgasstränge zum Endtopf offenbar vorsätzlich aufgetrennt wurden.

Einbrecher erbeuteten Computer, Drucker sowie Geld – Offenbach

(fg) Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag in Büroräume einer Pension in der Kaiserstraße (40er-Hausnummern) eingedrungen waren, erbeuteten einen Computer, einen Drucker sowie zwei Kassen mit Geld. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 13 Uhr und Donnerstagmittag, 12.15 Uhr, verschafften sich die Eindringlinge über ein Fenster Zutritt zu den Büroräumen. Nachdem sie diese durchsucht hatten, flüchteten die Unbekannten über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Unfallflucht auf der Landesstraße 3416 – Hainburg

(fg) Der 26 Jahre alte Fahrer einer Mercedes C-Klasse wandte sich am Donnerstagabend an die Polizei in Seligenstadt und meldete eine Unfallflucht auf der Landesstraße 3416. Der Mercedes-Fahrer sei gegen 22.25 Uhr auf L 3416 gefahren, als ein entgegenkommendes Auto die Mittellinie überfahren und ihn geblendet habe. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 26-jährige Mann aus Hainburg nach rechts aus und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Am Wagen sowie der Schutzplanke entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer sah die Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Babenhäuser Straße? – Dietzenbach

(jm) Wer am Montagvormittag in der Babenhäuser Straße im Bereich der Hausnummer 31 auf einem Parkplatz geparkt hat oder einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Eine Nissan-Besitzerin hatte ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. Nach Angaben einer Passantin soll gegen 10.30 Uhr ein VW beim Ausparken gegen den Nissan gefahren sein. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.800 Euro und machte sich davon. Nach ersten Erkenntnissen haben wohl noch weitere Zeugen den Unfall gesehen. Die Polizei bittet nun diese, die insbesondere Angaben zu den Insassen des braunen VW Jetta machen können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt – unbekannter Zettelschreiber bitte melden! – Hanau

(aa) Nach einem Unfall mit Flucht, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Hochstädter Landstraße/Burgallee ereignet hat und bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde, sucht die Polizei einen ganz bestimmten Zeugen. Der Unbekannte hatte der Verletzten einen Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges übergeben. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 14.55 Uhr ein weißer Mercedes A180 beim Abbiegen die Fahrradfahrerin touchiert, so dass diese stürzte. Die 55-Jährige erlitt Prellungen und kam mit Verdacht eines Schädelhirntraumas ins Krankenhaus. Der Mercedes fuhr weiter. Die Unfallfluchtermittler bitten nun den unbekannten Zettelschreiber sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

„AG TRuP“ stellte gleich mehrere Verstöße fest – Nidderau / Offenbach

(fg) Zwischen 10 und 22 Uhr waren Beamte der „AG TRuP“ am Donnerstag im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs und stellten untere anderem einen Rotlichtverstoß und eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Bundesstraße 448 fest. Zudem erlosch bei zwei 3er BMW, die von einer 22-Jährigen und deren 22 Jahre alten Freund gefahren wurden, die Betriebserlaubnis; beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel auf. Kurz nach 21 Uhr fielen der zivilen Streifenbesatzung zwei zügig hintereinanderfahrende 3er BMW auf der Landstraße zwischen Nidderau und Altenstadt auf. Zudem schienen die beiden Autos sehr laut gewesen zu sein, weshalb sich die Streife dazu entschloss, die Fahrerin und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass an beiden BMW die Endrohre offenbar absichtlich aufgetrennt worden waren, um dadurch den Geräuschpegel heraufzusetzen. Eine Schallpegelmessung vor Ort war nicht mehr möglich, da das genutzte Schallpegelmessgerät den Wert nicht mehr anzeigen konnte. Zudem stellten die Beamten an den Fahrzeugen weitere unerlaubte Änderungen fest. Polizeihauptkommissar Klaus Preis sagte hierzu: „Bei dem vom 22 Jahre alten Mann gefahrenen BMW wurde offenbar absichtlich die Differentialsperre blockiert. Im Zusammenspiel mit der nicht genehmigten Rad- Reifenkombination ist dies im Straßenverkehr hochgefährlich.“ Weiter erläutert der Leiter der AG TRuP: „Das absichtliche Blockieren der Differentialsperre dient dazu, um besser driften zu können.“ Die beiden 22-Jährigen haben nun jeweils mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen. Die Autos wurden sichergestellt und werden einem Gutachter für ein Beweissicherungsgutachten vorgestellt. Die Betriebserlaubnis ist zunächst erloschen. Zuvor fiel zudem ein deutlich zu schnell fahrender Audi A6 auf der Bundesstraße 448 auf. Die im Zivilwagen verbaute Messtechnik zeigte bei erlaubten 120 Stundenkilometern nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeit von 162 km/h an. Auf die Fahrerin aus Obertshausen, die 42 Stundenkilometer zu viel auf ihrem Tacho hatte, kommen nun zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot sowie 400 Euro Geldbuße zu. Ein Pizzalieferant, der in seinem weißen Kastenwagen im Bereich der Unteren Grenzstraße / Mühlheimer Straße eine rote Ampel überfuhr, muss ebenfalls mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Da die Beamten bei der anschließenden Kontrolle zudem feststellten, dass die vorderen Reifen bis auf die Karkasse abgefahren waren, kommt auch auf den Halter des Wagens ein Ordungswidrigkeitenverfahren zu. Hinweis: Ein Bild (Quelle PP Südosthessen) ist dieser Meldung beigefügt. Auf diesem erkennt man, dass beide Abgasstränge zum Endtopf offenbar vorsätzlich aufgetrennt wurden.

Zwei Einbrüche – Kripo bittet um Aufmerksamkeit – Gelnhausen

(aa) Einbrecher waren am Donnerstag in Meerholz in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen: Zwischen 14.30 und 18.30 Uhr hebelten die Täter in der Wingertstraße ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Nach erster Nachschau wurde nichts gestohlen. In der Rhönstraße waren die Diebe zwischen 16.30 und 19 Uhr ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus eingestiegen. Auch hier wurden Räume durchwühlt. Die Einbrecher verschwanden unter anderem mit Geld und einem Silberbesteck. Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten bitten Anwohner und Passanten gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit besonders auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Wohngebieten zu achten. Wer entsprechende Beobachtungen macht, wird gebeten, sofort die Polizei anzurufen. Hier gilt „lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig!“ Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit Stefan Adelmann von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Telefon: 06181 100-233) in Verbindung zu setzen. Für Anrufe im Büro ist Adelmann dienstags, zwischen 13 und 16 Uhr und donnerstags, zwischen 8 und 12 Uhr, zu erreichen. Polizeihauptkommissar Adelmann ist oft zu Außenterminen unterwegs und berät Bürgerinnen und Bürger sehr gerne in Sachen Einbruchsschutz. Die Kripo Hanau bittet zu den beiden aktuellen Einbrüchen um Hinweise unter der Rufnummer der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Einbrecher nutzen offenbar frühe Dämmerung – Maintal

(aa) Einbrecher waren am Donnerstag in Dörnigheim unterwegs: Zwischen 17 und 20.15 Uhr waren die Täter in zwei Wohnungen im Südring eingestiegen. Dazu wurde jeweils die Balkontür aufgehebelt. Aus einer Wohnung stahlen die Diebe unter anderem Schmuck, Geld und einen Laptop. Was aus der anderen Wohnung in demselben Mehrfamilienhaus gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kripo Hanau hat seit Anfang November weitere Einbrüche auf dem Tisch. Die Sachbearbeiterin stellt in ihren Fällen fest, dass die Einbrecher offensichtlich die frühe Dämmerung für sich nutzen. Die Häuser, insbesondere die Einfamilien- und Reihenhäuser, stehen in Feldrandnähe und die Rollläden waren jeweils noch geöffnet. Die Täter schlichen durch den Garten auf die Terrassen und hebelten ohne weitere Mühe die Türen auf. Die Beamten bitten Anwohner, Passanten und im Feldbereich auch Sportler sowie Spaziergänger um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Bei Beobachtungen verdächtiger Gestalten wird um sofortigen Anruf bei der Polizei gebeten. Um es den Einbrechern richtig schwer zu machen, besteht zudem die Möglichkeit, sich mit Stefan Adelmann von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle (Telefon: 06181 100-233) in Verbindung zu setzen. Für Anrufe im Büro ist er dienstags, zwischen 13 und 16 Uhr und donnerstags, zwischen 8 und 12 Uhr, zu erreichen. Polizeihauptkommissar Adelmann berät Bürgerinnen und Bürger sehr gerne in Sachen Einbruchsschutz und ist zu diesem Zweck oft zu Außenterminen unterwegs. Die Kripo Hanau bittet zu den beiden Einbrüchen von Donnerstag um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Fahrzeuggespann kippte um / Bundesstraße 8/40 war komplett gesperrt – Maintal

(neu) Zu stundenlangen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr führte ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 8/40 zwischen Maintal-Bischofsheim und Frankfurt-Fechenheim. Gegen 6.35 Uhr soll der Fahrer eines Pritschenwagens mit Anhänger versucht haben, in Höhe der Schleusenhäuser einen 7,5-Tonner zu überholen. Wie Zeugen später berichteten, sei bereits beim Ausscheren der Anhänger ins Schlingern geraten. Der 36-jährige Fahrer aus Offenbach verlor dabei die Kontrolle, wobei das komplette Gespann umkippte und quer zur Fahrbahn liegen blieb. Dabei wurde ein großer Aufsitzrasenmäher, der sich auf dem Anhänger befand, auf die Fahrbahn geschleudert. Während der 7,5-Tonner nur leicht an der Fahrzeugfront getroffen wurde und später weiterfahren konnte, geht die Polizei bei dem Pritschenwagen von einem Totalschaden aus. Den gesamten Unfallschaden bezifferten die Beamten auf rund 60.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 36 Jahre alter Mann aus Offenbach, wohl keine ausreichende Fahrerlaubnis hat, um ein solches Gespann überhaupt fahren zu dürfen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zu. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand; die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis gegen 10.30 Uhr. Erst danach konnte die Fahrbahn Richtung Frankfurt wieder freigegeben werden.