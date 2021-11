Korbach: Die Polizei-News

Willingen – Unbekannte brechen in Wohnhaus ein und stehlen Schmuck

Korbach (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in Willingen aus. Sie brachen in ein Wohnhaus in der Straße Zum Ritzhagen ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und Behältnisse. Sie entwendeten Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt, den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.