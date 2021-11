Frankfurt am Main: Die Polizei-News Drogenhandel

Mit Crack und Herion aus dem Hotelzimmer

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Die Polizei durchsuchte Mittwochabend 17.11.2021 nach einem Hinweis, ein Hotelzimmer in der Moselstraße. 2 mutmaßliche Drogenhändler wurden festgenommen sowie etliche Beweismittel sichergestellt. Noch bevor die Polizei das betreffende Zimmer eines Hotels betreten konnte, kam ihnen ein 39-Jähriger im Treppenhaus entgegen, welcher soeben das verdächtige Zimmer verlassen hatte. Nach dessen Festnahme wollten die Beamten das Zimmer nun betreten. Im selben Moment öffnete ein 23-Jähriger die Tür und schloss sie beim Erblicken der Polizisten sofort wieder.

Schließlich wurde auch er festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers fanden die Beamten fast 30g Heroin, rund 33g Crack, ein bisschen Marihuana, über 1.000 Euro Bargeld, einen PTB Revolver, drei Klappmesser, fünf Feinwaagen sowie zwei offenbar unterschlagene Laptops und etliche Ausweispapiere von fremden Personen.

Die beiden Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz. Sie kamen in Haftzellen des Polizeipräsidiums. Ihnen wird der Handel mit Crack und Heroin in nicht geringer Menge unterstellt.

Verhaftungen bei der Aus- und Einreise

Frankfurt-Flughafen (ots) – Die Bundespolizei verhaftete am Mittwoch 17.11.2021 einen 32-jährigen Deutschen am Flughafen Frankfurt. Der Mann wollte mit seiner 30-jährigen Freundin nach Mexiko fliegen, als die Bundespolizisten bei der Passkontrolle einen Haftbefehl feststellten. Wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige war der Mann demnach erst im September zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden, wovon er bereits 142 Tage in Untersuchungshaft verbüßt hat.

Nach dem Urteil tauchte er jedoch unter. Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein. Seine Reisebegleitung, gegen die nichts vorlag, verzichtete auf den Urlaubsflug.

Ein 36-jähriger Rumäne hingegen konnte einen Aufenthalt hinter Gittern durch Zahlung einer Geldstrafe von 1.500 Euro abwenden. Bei seiner Ankunft aus Chisinau/Republik Moldau nahmen Bundespolizisten den Gesuchten zunächst fest. Er war im April wegen Körperverletzung zu 100 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden, seither unbekannten Aufenthaltes und wurde deswegen seit Oktober per Haftbefehl gesucht. Nach Zahlung des ausstehenden Betrages durfte er seine Reise schließlich fortsetzen.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

22.November 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

23.November 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

24.November 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

25.November 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

26.November 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag 18.11.2021, gegen 00.00 Uhr, wie eine zunächst unbekannte Person mit einem Nothammer in der Straße Untermainkai die rechte Beifahrerscheibe eines VW Golf einschlug. Die Scherben entfernte er mittels seiner Handschuhe. Mit seinem Handy leuchtete er das Fahrzeuginnere aus und entwendete ein Paar Schuhe.

Beim Verlassen des Autos wurde er von der verständigten Funkstreife des 4. Polizeirevieres festgenommen. Der Nothammer und das Smartphone des Festgenommenen wurden sichergestellt. Es handelt sich bei ihm um einen 17-jährigen Wohnsitzlosen.

Drogen bei Kontrollen sichergestellt

Frankfurt-Bockenheim/Hausen (ots)-(dr) – In der Nacht von Mittwoch 17.11.2021 auf Donnerstag 18.11.2021 konnten Polizeibeamte in Bockenheim und Hausen während Kontrollmaßnahmen bei mehreren Personen Drogen sicherstellen.

Gegen 21.15 Uhr bemerkte eine Zivilstreife des 13. Reviers 4 junge Männer, welche im Bereich des Campus Bockenheim augenscheinlich Betäubungsmittel zu sich nahmen. In der Folge führten Beamte eine Kontrolle der Gruppe durch und stellten dabei knapp 3 Gramm Marihuana und rund 0,4 Gramm Kokain sicher. Die vier Männer wurden im Anschluss der Maßnahme wieder entlassen. Der Besitz der Drogen hat ein entsprechendes Strafverfahren zur Folge.

Später bewiesen Polizeibeamte des 11. Reviers ein gutes Gespür, als diese um kurz nach Mitternacht ein mit zwei Männern besetztes Fahrzeug an der Breitenbachbrücke anhielten und einer Kontrolle unterzogen. Nachdem bei dem 24 Jahre alten Fahrer ein Drogenvortest positiv auf THC reagierte, musste dieser seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Beamten untersagten ihm eine Weiterfahrt. Bei dem 22-jährigen Beifahrer konnten während einer Durchsuchung zudem rund 45 Gramm Haschisch aufgefunden werden, welches die Beamten sicherstellten. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung lieferte keine weiteren Beweismittel.

Die zwei jungen Männer durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinflusses wurden eingeleitet.

