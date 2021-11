Drei Dealer bieten Zivilpolizisten Drogen an

Kassel(ots) – Am Mittwoch 17.11.2021 haben Beamte der Kasseler Polizei erneut Kontrollen zur brennpunktorientierten Kriminalitätsbekämpfung rund um den Kasseler Stern und in der Innenstadt durchgeführt. Dabei überprüften die eingesetzten Polizisten insgesamt 53 Personen, von denen 7 festgenommen wurden, weil sie Drogen dabei hatten oder damit handelten. Mit Ausnahme eines wohnsitzlosen 30-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der mit einem Haftbefehl aus München gesucht wurde, sind die Festgenommenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß.

Gegen die sieben Männer leiteten die Beamten Strafanzeigen wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln bzw. Handels ein. Darüber hinaus sind vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Corona-Verstößen in Lokalen und das Mitführen verbotener Messer sowie eines Schlagstocks das Ergebnis der fortgesetzten Brennpunktkontrollen.

Wie die eingesetzten uniformierten und zivilen Beamten berichten, waren sie in der Zeit von 15 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht gezielt an verschiedenen Örtlichkeiten und Lokalen rund um den Stern und in der Innenstadt unterwegs. Zweimal boten mutmaßliche Dealer zivilen Beamten auf offener Straße einen Drogenkauf an. In beiden Fällen näherten sich uniformierte Polizisten während des Gesprächs verdeckt an und nahmen insgesamt drei Drogenanbieter im Alter von 29, 30 und 31 Jahren schlagartig fest.

Bei den Durchsuchungen der Männer fanden sie 25 verkaufsfertige Plomben Kokain, kleinere Mengen Marihuana, unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Medikamente sowie knapp 1.600 Euro mutmaßliches Drogengeld. Den mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen brachten die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Hünfeld. Bei den 29 und 31 Jahre alten Männern aus Kassel fanden nach der Festnahme Wohnungsdurchsuchungen statt, bei denen neben geringen Mengen Marihuana auch Utensilien für den Drogenhandel gefunden und sichergestellt wurden. Auch zukünftig wird die Polizei an den Brennpunkten präsent sein und die offenen sowie verdeckten Kontrollen fortführen.

Dreister Trickdieb gibt sich an Haustür als Zivilpolizist aus

Kassel-Süd (ots) – Offenbar in Diebstahlsabsicht hat sich ein Unbekannter am Mittwochvormittag 17.11.2021 gegenüber einem hochbetagten Seniorenpaar in der Menzelstraße als Zivilpolizist ausgegeben und ist so in deren Wohnung gelangt. Der Unbekannte hatte etwa gegen 10 Uhr an der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt, sich den Rentnern als Polizist vorgestellt und ihnen flüchtig einen vermeintlichen Dienstausweis gezeigt.

Anschließend erklärte der angebliche Kriminalbeamte, man habe gerade in dem Haus Einbrecher festgenommen. Ein scheinbar festgenommener Mann saß tatsächlich sogar auf dem Boden im Treppenhaus. Nun müsse man überprüfen, ob die Wertsachen der Bewohner noch alle da seien. Die verunsicherten Senioren ließen den Unbekannten herein und zeigten ihm ihr Bargeld. Anschließend verließ der falsche Polizist die Wohnung wieder.

Die Rentner schöpften später Verdacht und verständigten die echte Polizei. Nach Einschätzung der die Anzeige aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) hatte der unbekannte Täter möglicherweise die Haustür für einen Komplizen, vermutlich den angeblichen Festgenommenen, offen stehen lassen. Da die Senioren aber außer dem vorgezeigten Bargeld keine weiteren Wertsachen in ihrer Wohnung aufbewahrten, machten die Täter dort offenbar keine Beute.

Zu dem falschen Polizeibeamten liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, ca. 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, mitteleuropäisches Äußeres, normale Statur, dunkle Haare, sprach akzentfrei Deutsch

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder seinen mutmaßlichen Komplizen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Zwei Verletzte bei Unfallflucht am Altmarkt – Hinweise auf grünen Pkw erbeten

Kassel-Wesertor (ots) – Am Mittwochnachmittag 17.11.2021 kam es auf der Altmarktkreuzung in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer eines grünen Pkw offenbar bei Rot in die Kreuzung gefahren, weshalb ein entgegenkommender Linksabbieger stark bremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Dies bemerkte der hinter dem VW fahrende 42-jährige Autofahrer aus Kassel zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Die Insassinnen in dem VW, zwei Frauen aus Kassel im Alter von 47 und 65 Jahren, erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer geben können

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Innenstadtreviers berichtet, hatte sich der Unfall gegen 16:20 Uhr ereignet. Der 71-jährige VW-Fahrer aus Kassel war von der Fuldabrücke gekommen und wollte am Altmarkt nach links in die Brüderstraße abbiegen. Er fuhr an der grünen Ampel in die Kreuzung ein, als ihm der grüne Pkw aus Richtung Stern entgegenkam, der offenbar bei Rot gefahren war. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Leipziger Straße, ohne sich um den verursachten Auffahrunfall und den entstandenen Schaden von insgesamt knapp 6.000 Euro zu kümmern. Das Auto des 42-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder seinen grünen Pkw geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbrecher machen sich an Geldautomaten in Vellmarer Einkaufszentrum zu schaffen: Kripo sucht Zeugen

Vellmar (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag 18.11.2021 über das Dach in ein Einkaufszentrum in Vellmar eingebrochen. Dort machten sich die Unbekannten mit ihrem Werkzeug brachial an einem Geldautomaten zu schaffen und versuchten erfolglos, diesen aufzubrechen. Ohne etwas erbeutet zu haben, ergriffen die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Herkules-Einkaufsmarktes möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Der Einbruch hatte sich gegen 2 Uhr in der Nacht ereignet. Nachdem die Polizei vom Sicherheitsdienst wegen des Einbruchalarms alarmiert worden war, eilten sofort mehrere Streifen zu dem Einkaufszentrum in der Straße Lange Wender. Die Beamten trafen dort aber auf keine Täter mehr. Auch die Fahndung nach den bereits geflüchteten Einbrechern brachte letztlich keinen Erfolg.

Wie sich bei der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) herausstellte, waren die Einbrecher im Bereich des Baumarktes mit Leitern auf das Dach gestiegen. Dort hatten sie eine Glaskuppel eingeschlagen und waren anschließend mit weiteren Leitern in den Markt hinabgestiegen. Auf welchem Weg sie nach dem gescheiterten Aufbruchsversuch des Geldautomaten flüchteten, ist derzeit noch unklar. Bei dem Einbruch hatten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Aufbruch von Weihnachtsmarktbude: 20-Jähriger kehrt zum Tatort zurück

Kassel-Mitte (ots) – Die Festnahme eines 20-jährigen Mannes, der versucht hat, eine bereits aufgebaute Bude des Kasseler Weihnachtsmarktes auf dem Königsplatz aufzubrechen, gelang eine Streife der Wachpolizei in der vergangenen Nacht. Gegen 23:30 Uhr hatte zunächst der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über den Notruf bei der Polizei mitgeteilt, dass er soeben einen unbekannten Mann ertappt hatte, der sich mit einem Hebelwerkzeug an der Verkaufsbude zu schaffen machte. Als der Einbrecher den ungebetenen Zeugen sah, ließ er sofort von seinem Vorhaben ab und gab Fersengeld.

Bei der anschließenden Fahndung der Polizei fehlte von dem beschriebenen Täter zunächst jede Spur. Damit aber noch nicht genug, denn etwa eine Stunde später kehrte der Einbrecher zum Tatort zurück. Diesmal entdeckte die zufällig am Königsplatz vorbeikommende Streife der Wachpolizei den Mann mit der Brechstange in der Hand zwischen den Verkaufsbuden.

Bei Erblicken der Polizisten rannte er abermals in Richtung Entenanger davon. Allerdings hatte seine Flucht ein schnelles Ende, denn nach kurzer Verfolgung klickten für den 20-Jährigen die Handschellen. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Die Tat räumte der Mann aus Kaufungen gegenüber den Polizisten ein. Er muss sich nun wegen des Einbruchsversuchs und Sachbeschädigung verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen