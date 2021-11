Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Eschwege (ots) Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 57-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Transporter die B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung der B 27. Im Einmündungsbereich zur B 27 übersah der Fahrer einen aus Göttingen kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw mit Anhänger, der von einem 42-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden der 57-Jährige sowie sein 52-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau, schwer verletzt. Auch der Lkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden nach Erstversorgung durch die Rettungsdienste in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der Transporter, der gegen die Leitplanke geschleudert wurde, musste abgeschleppt werden. Der Lkw war noch eingeschränkt fahrbereit und wurde auf einen nahegelegenen Parkplatz nach Unterrieden gefahren, wo die Ladung umgeladen wird. Der Sachschaden wird mit ca. 70.000 EUR angegeben.

Neben den Rettungsdiensten waren Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz. Die B 27 war von 07:30 Uhr bis 09:05 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Ortschaft Werleshausen abgeleitet.

Verkehrsunfall

Beim Vorbeifahren streifte eine 28-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw einen geparkten VW Transporter, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR an den Außenspiegeln beider Fahrzeuge entstand.

Der Unfall ereignete sich in der Straße “Am Mühlgraben” in Eschwege.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 17:36 Uhr kam es gestern Nachmittag in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh in Höhe der Papierfabrik von dem Pkw eines 54-Jährigen aus Großalmerode erfasst wurde. Das Tier wurde dadurch tödlich verletzt.

Am Pkw entstand Sachschaden.

Fahrraddiebstahl

Am gestrigen Tag/ Abend wurde ein weißes Damenfahrrad (mit Körbchen) auf dem Gelände des Netto-Marktes in der Straße “Am Eschenbornrasen” in Witzenhausen entwendet. Das Rad stand angeschlossen an der Absperrung für die Einkaufswagen vor dem Markt.

Die Tat ereignete sich zwischen 13:30 Uhr und 21:05 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

