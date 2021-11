Rheinland-Pfalz hat eine Einwohnerzahl von nur knapp 4 Millionen Menschen. Trotzdem schafft es das Bundesland regelmäßig Sportler und Sportlerinnen hervorzubringen, die es in ihrer jeweiligen Sportart zu Weltruhm schaffen und Sportgeschichte schreiben. Die fünf bekanntesten Sportler und Sportlerinnen aus Rheinland-Pfalz wollen wir im folgenden Artikel etwas genauer vorstellen.

Andre Schürrle

Der erste Sportler auf unserer Liste und der einzige Fußballer, der es in unsere Top 5 geschafft hat, ist Andre Schürrle. Beim Weltmeister von 2014 wird oft vergessen, dass er es war, der die Torvorlage zum Siegtreffer im Finale der WM lieferte. Aber die Karriere von Andre Schürrle geht natürlich weit über den WM-Triumph hinaus. Insgesamt absolvierte Andre Schürrle 57 Spiele für die Nationalmannschaft und erzielte dabei 22 Tore. Auch wenn die Weltmeisterschaft der größte Erfolg als Spieler sein dürfte. Der Linksaußen konnte während seiner Karriere vor allem durch Schnelligkeit, Technik und Schussgewalt überzeugen. Zu den Stationen seiner Profikarriere gehören Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Fulham und Spartak Moskau. Andre Schürrle hat seine Profikarriere zwar mittlerweile beendet, aber Sportwetten auf einige seiner ehemaligen Teams lohnen sich noch immer. Andre Schürrle wurde am 6. November 1990 in Ludwigshafen am Rhein geboren.

Stefan Dott

Stefan Dott ist ein deutscher Judoka. Der Europameister von 1991 hat über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus auf sich aufmerksam gemacht. In der Judo-Bundesliga trat Stefan Dott für den MTV Ingolstadt. Der größte Erfolg war aber der Sieg bei der Europameisterschaft 1991 in Prag. 1992 und 1996 nahm Stefan Dott an den Olympischen Spielen teil. Bei beiden Turnieren konnte er den fünften Platz erreichen. Hinzu kommen noch Erfolge im Juniorenbereich. 1987 und 1988 konnte sich Stefan Dott die Europameisterschaft der Junioren im Leichtgewicht sichern. Stefan Dott wurde am 27. September 1969 in Koblenz geboren und ist somit ein echter Rheinländer.

Peter Joppich

Peter Joppich wurde 2003, 2006, 2007 und 2010 Weltmeister im Fechten. Der mehrfache deutsche Meister im Fechten kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen konnte Peter Joppich den sechsten Platz belegen. 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking gelang ihm sogar der Sprung auf den fünften Platz. Bei den Olympischen Spielen 2012 konnte sich Peter Joppich dann endlich eine Medaille sichern. Mit dem deutschen Herrenflorett gewann er damals Bronze. In Deutschland war Peter Joppich beim Königsbacher SC und der Koblenzer Turngesellschaft 1880 aktiv. Hinzu kommt noch, dass Peter Joppich bei der Europameisterschaft 2013 die Goldmedaille im Einzel gewinnen konnte. Peter Joppich wurde fünfmal zum Landessportler des Jahres in Rheinland-Pfalz gewählt. Die Karriere von Peter Joppich in der deutschen Fechthistorie ist eine einzigartige. Peter Joppich wurde am 21. Dezember 1982 in Koblenz geboren.

Udo Bölts

Udo Bölts war ein Radrennfahrer, auf den man in der deutschen Radsportgeschichte lange zurückschauen wird. Als einer der erfolgreichsten deutschen Straßenradfahrer aller Zeiten sind die Erfolge von Udo Bölts kaum hoch genug zu schätzen. Zu seinen wichtigsten Erfolgen gehören die Titel als Deutscher Straßenmeister 1990, 1995 und 1999, sowie der Sieg beim Clasica Saal Sebastian 1996 und der Sieg beim Criterium Dauphine Libere 1997. Hinzu kommen noch etliche Etappensiege bei nationalen und internationalen Radturnieren. Bölts nahm zwischen 1992 und 2003 zwölf Jahre in Folge an der Tour de France teil. Udo Bölts ist den meisten Sportfans sicherlich als Helfer von Jan Ulrich und Bjarne Riis in Erinnerung. Dies sollte aber nicht über die individuellen Erfolge des Radrennfahrers Udo Bölts hinwegtäusche oder diese schmälern. Udo Bölts wurde 1997 und 1999 zum Landessportler des Jahres in Rheinland-Pfalz gewählt. Die Dopinggeständnisse von Udo Bölts im Jahr 2007 wirft sicherlich einen Schatten auf die Errungenschaften des Berg- und Zeitfahrspezialisten. Trotzdem gehört Udo Bölts zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sportlern aus Rheinland-Pfalz. Udo Bölts wurde 1966 in Heltersberg geboren.

Miriam Welte

Miriam Welte ist die einzige Frau, die es in unsere Top 5 der bekanntesten und erfolgreichsten Sportler/innen geschafft hat. Und dies zu Recht. Die Bahnradsportlerin ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin und Inhaberin von 21 deutschen Meistertiteln. Das muss ihr in Rheinland-Pfalz erst mal jemand nachmachen.

Miriam Welte ist viermal Europameisterin und viermal Weltmeisterin geworden. Zwischen 2006 und 2019 hat Miriam Welte einen Titel nach dem anderen eingefahren. Krönen konnte sie ihre Karriere bei den Olympischen Spielen 2012 in London, als Miriam Welte Olympiasiegerin im Teamsprint wurde. Die deutsche Radsportlerin des Jahres 2012 konnte international und national der Konkurrenz davonfahren. Die 21 deutschen Meistertitel, die Miriam Welte in ihrer Karriere gewinnen konnte, sprechen eine eindeutige Sprache. Miriam Welte gehört zu den erfolgreichsten Sportler/innen in Rheinland-Pfalz. Miriam Welte wurde am 9. Dezember 1986 in Kaiserslautern geboren.