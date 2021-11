Kaiserslautern – Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages am Mittwoch, 17. November, werden der Eingang der Kinderklinik und die Wärmespeicher der SWK in der Farbe der Frühgeborenen – lila – beleuchtet.

Darüber hinaus veranstaltet das Perinatalzentrum der Klinik ein Perinatal-Symposium. An die Frühgeborenen mit Geburtsjahr 2020 haben die Mitarbeiter der Klinik außerdem Grußkarten mit einer kleinen Überraschung verschickt. „Wir denken an diesem besonderen Tag an alle bei uns geborenen Frühgeborenen und hoffen auf ein persönliches Treffen im nächsten Jahr“, sagt Johanna Korn, Stv. Stationsleiterin der Neonatologischen Intensivstation.

In Deutschland kommen jährlich mehr als 60.000 Kinder zu früh auf die Welt. Das bedeutet, dass jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Ein Frühgeborenes kann – je nachdem, wie viele Wochen es zu früh zur Welt kommt – nur bedingt oder gar nicht selbst atmen, trinken und die Körpertemperatur aufrechterhalten. Es muss deswegen so schnell wie möglich intensivmedizinisch betreut werden und erhält in einem Inkubator die notwendige Versorgung.

„Dieser erste Kampf im Leben macht frühgeborene Babys zu richtigen Helden und Heldinnen“,

sagt Jessica Weber, Oberärztin und Leiterin der Neonatologie.

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Westpfalz-Klinikum betreut mit einer Kapazität von 76 Betten in der Region rund um den Standort Kaiserslautern jedes Jahr circa 3.500 stationäre und 12.000 ambulante Patienten. Zusammen mit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bildet die Klinik ein Perinatalzentrum Level 1<http://www.westpfalz-klinikum.eu/paed/schwerpunkte/perinatalzentrum-level-1/>, was die höchste Versorgungsstufe in der Betreuung und Behandlung von Neugeborenen und kleinsten Frühgeborenen darstellt. Neben den vielfältigen Anforderungen der allgemein-pädiatrischen Versorgung, die alle Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters umfasst, gehören die kinderkardiologische, kindergastroenterologische und diabetologische Versorgung zu den Schwerpunkten.

Um Frühgeborenen und ihren Familien eine Stimme zu geben, hat die European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) bereits 2008 den Welt-Frühgeborenen-Tag ins Leben gerufen, den nun jährlich Millionen Menschen am 17. November feiern. EFCNI vereint als europäische Stiftung Eltern, medizinische Fachleute, wissenschaftliches Personal, Politiker und Politikerinnen sowie weitere Akteure mit dem gemeinsamen Ziel, die Gesundheit von Früh- und Neugeborenen zu verbessern.

Starker Start für kleine Helden ist ein Teil der Feierlichkeiten zum Welt-Frühgeborenen-Tag und gibt Eltern, dem Stationspersonal und anderen Betroffenen den notwendigen Raum, um auf die Rechte und Bedürfnisse von Familien mit Frühgeborenen aufmerksam machen können.