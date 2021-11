Ladendiebstahl mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Freitagvormittag kam es in einem

Schuhgeschäft in der Kaiserslauterer Innenstadt zu einem Diebstahl. Wie die

Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, wurde ein Paar weiße Sportschuhe

entwendet. Allerdings befand sich der Täter nicht mehr vor Ort. Durch den Tipp

eines Zeugen wurde bekannt, dass sich der Dieb wohl an seiner Arbeitsstätte

aufhalten könnte. Dort wurde der 28-jährige Mann aus Kaiserslautern tatsächlich

angetroffen. Was die Aufklärung der Tat erheblich erleichtere war, dass der

28-Jährige genau die nagelneuen Schuhe trug, welche zuvor entwendet wurden. Im

Verlauf der weiteren Maßnahmen wurde dann noch bekannt, dass gegen den Mann ein

offener Haftbefehl vorlag. Gegen Zahlung eines dreistelligen Eurobetrages,

welcher durch den Chef des Kaiserslauterers beglichen wurde, konnte eine

Verhaftung verhindert werden. |pvd

Diebstahl aus dem Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots) – Leider nicht aufmerksam genug war am Samstagmorgen die

Kundin eines Einkaufsmarktes im Bereich des Uni-Wohngebiets. Während die Dame im

Laden unterwegs war, legte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen ab. Diesen

Umstand nutzten bislang unbekannte Täter und griffen zu. Aus der Handtasche

konnten sie unbemerkt den Geldbeutel entwenden, in dem sich neben Bargeld auch

Dokumente und Bankkarten der Geschädigten befanden. Täterhinweise konnte die

Geschädigte nicht geben. Sollten andere Kunden Hinweise zur Tat geben können, so

werden diese gerne von der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2

entgegengenommen.

Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 die Fahrerin eines E-Scooters, die sie im

Bereich der Altstadt antrafen. Eine Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab,

dass sie mit über einem Promille Alkohol auf dem Roller unterwegs gewesen war.

Daher musste sie die Beamten nach der Kontrolle zur Dienststelle begleiten, wo

ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Eine entsprechende Anzeige wegen des Fahrens

unter Alkoholeinwirkung folgte unmittelbar.

Räder eines landwirtschaftlichen Anhängers gestohlen

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die beiden Räder eines

Wassertankanhängers haben Diebe am Sonntagnachmittag von einer Weide zwischen

Kollweiler und Reichenbach-Steegen gestohlen. Um die Räder abzumontieren, haben

die Täter möglicherweise „schweres Gerät“ benutzt. Die Polizei geht davon aus,

dass sie über das Tor der Weide kletterten und in der Nähe der Landstraße

zwischen Kollweiler und Reichenbach-Steegen mit ihrem Wagen auf einem

Wirtschaftsweg parkten. Der Wert der Räder wird auf mindestens 500 Euro

geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gäste machen Ärger

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen sind Besucher einer Diskothek in

der Zollamtstraße unangenehm aufgefallen. Eine 30-Jährige musste nach einem

Streit mit zur nächsten Polizeiinspektion, weil sie die Angabe ihrer Personalien

verweigerte. Die Identität der Frau konnte schließlich geklärt werden. Einen

36-Jährigen nahmen die Beamten nach einem Streit mit Sicherheitskräften der

Diskothek in Gewahrsam. Der Mann zoffte sich mit den Männern an der Garderobe.

Es ging um ein Kleidungsstück. Weil der 36-Jährige keine Ruhe gab und auch einen

Platzverweis der Polizei nicht befolgte, nahmen ihn die Beamten fest. Eine

Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme bis zur Mittagszeit an. Der Mann war

alkoholisiert. |erf

Polizei sucht Kletterer

Kaiserslautern (ots) – Indem er über ein Tor kletterte, hat sich ein Einbrecher

am Wochenende Zugang zum Hinterhof eines gewerblichen Anwesens im Gersweilerweg

verschafft. In das Gebäude selbst drang der Täter offenbar nicht ein, öffnete

aber Behälter, die im Hof abgestellt waren.

Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand allerdings

leichter Sachschaden am Hoftor; dieses öffnete der Täter von innen, bevor er das

Gelände wieder verließ.

Zeugen, die zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, verdächtige

Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Diebe durchwühlen Auto-Innenräume

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in der Weberstraße

gewaltsam in ein Auto eingedrungen. Sie öffneten zwischen Freitagabend, 22 Uhr,

und Samstagmittag, 12 Uhr, die Fahrertür des Subaru Forester und durchsuchten

das Wageninnere. Gestohlen wurden eine Steppjacke und Bargeld. Die Höhe des

Sachschadens ist nicht bekannt.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Auto wurde der Polizei aus der Forellenstraße

gemeldet. Einer Anwohnerin fiel am Freitagmorgen auf, dass jemand in ihren

Mercedes, der vor dem Anwesen geparkt war, eingedrungen sein muss. Es fehlten

eine Halskette sowie ein Notebook, die im Innenraum lagen. Die Frau war sich

sicher, den Wagen verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Wie die Täter den Pkw öffneten, blieb unklar.

Bereits geklärt werden konnte ein (versuchter) Diebstahl aus einem Fahrzeug in

der Spinozastraße. Hier hatte ein Unbekannter am Nachmittag einen

unverschlossenen Pkw entdeckt und die Tür geöffnet. Ein aufmerksamer Nachbar

beobachtete, wie sich der Täter in den Wagen setzte und anfing, ihn zu

durchwühlen. Der Zeuge fertigte mit seinem Handy ein Video, verständigte die

Polizei und konnte die Person auch beschreiben.

Eine Streife stellte wenig später bei der Suche in der Umgebung einen

amtsbekannten Mann fest, auf den die Beschreibung haargenau passte. Der

22-Jährige gab die Tat auch zu. Diebesgut hatte er nicht bei sich. Nach

Rücksprache mit der betroffenen Fahrzeugbesitzerin fehlte aus dem Wageninneren

auch nichts. Vorsichtshalber verschloss die Frau anschließend ihr Auto… |cri

Polizei regelt Verkehr

Kaiserslautern (ots) – „Dauer-Rot“ zeigten am Sonntagmittag an der Kreuzung in

der Fischerstraße die Ampeln im Barbarossaring und im Hilgardring. Nichts ging

mehr. Die Ampeln wollten partout nicht auf Grün umspringen, so dass die Polizei

den Verkehr regelte. Nach etwa einer viertel Stunde funktionierte die Anlage

wieder normal. Warum die Ampeln so lange Rot zeigten, ist aktuell nicht geklärt.

|erf

14-Jährige von Pferd abgeworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine 14-Jähirge ist am Sonntag in Erlenbach von ihrem

Pferd abgeworfen worden. Das Mädchen wurde nicht verletzt. Kurz vor 15 Uhr

erschrak das Tier vor einem Radfahrer. Es warf seine Reiterin ab und rannte in

den Wald. Ein Suchtrupp rund um die 14-Jährige suchte das Pferd. Das entlaufene

Tier konnte wieder eingefangen werden und kehrte wohlbehalten in seinen Stall

zurück. |erf

Flaschen zerdeppert und an Stromkasten gepinkelt

Kaiserslautern (ots) – Ein Randalierer ist der Polizei am Sonntag aus der

Mühlstraße gemeldet worden. Anwohner teilten gegen 11 Uhr mit, dass ein Mann auf

seinem Fußweg in Richtung Mall Glasflaschen auf den Boden werfen und sowohl an

Autotüren als auch an Haustüren rütteln würde.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife kurz darauf

den mutmaßlichen Täter in der Fackelstraße stellen. Er war gerade dabei, gegen

einen Stromkasten zu urinieren. Und auf der Strecke, die er gerade zurückgelegt

hatte, lagen mehrere zerbrochene Flaschen.

Die Beamten sprachen den Mann an und erklärten ihm den Grund der Kontrolle. Er

war mit der Durchsuchung seines Rucksacks einverstanden. Darin befanden sich

mehrere leere und volle Flaschen Alkoholika.

Dem 62-Jährigen wurde ein Platzverweis für den Kernstadt-Bereich bis zum

nächsten Morgen erteilt. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

|cri

Bewusstlos auf dem Gehweg

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer hilflosen Person ist die Polizei am

Sonntagvormittag in die Martin-Luther-Straße gerufen worden. Zeugen hatten gegen

10.20 Uhr gemeldet, dass hier ein Mann bewusstlos auf dem Gehweg liegen würde.

An der beschriebenen Stelle fand die Streife einen amtsbekannten 34-Jährigen,

der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und gesundheitliche

Probleme hatte. Er wurde zunächst vor Ort notärztlich behandelt und anschließend

ins Krankenhaus gebracht.

Bei der obligatorischen Durchsuchung vor dem Transport entdeckten die Polizisten

in einer Hosentasche des Mannes ein Tütchen mit Amphetamin. Das Rauschgift wurde

sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Wer hat den Nissan gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Sonntagmittag in der Mannheimer Straße ereignet hat. Insbesondere wird nach

einem Renault gesucht, der in den Unfall verwickelt gewesen sein dürfte. Ein

schwarzes Plastikteil, das von einem Renault stammt, blieb am Unfallort zurück.

Der Unfall dürfte sich nach den bisherigen Ermittlungen zwischen 12 und 14.30

Uhr ereignet haben. Ein Nissan Navara, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz

vor einer Spielhalle abgestellt war, wurde von einem anderen Fahrzeug vermutlich

beim Rangieren gerammt und an der linken Heckseite beschädigt. Der Sachschaden

wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Vor Ort

wurde allerdings ein abgebrochenes Plastikstück gefunden, das vermutlich vom

Verursacherfahrzeug stammt. Deshalb geht die Polizei aktuell davon aus, dass es

sich bei diesem Fahrzeug um einen Renault gehandelt hat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet oder schon vorher das Fahrzeug gesehen haben,

das neben dem Nissan stand, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Grauer Seat gesucht!

Frankenstein/Hochspeyer (ots) – Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung sucht die

Polizei nach dem Fahrer eines grauen Seat mit DÜW-Kennzeichen. Der Unbekannte

soll am 5. November gegen 11.45 Uhr auf der B37 zwischen Frankenstein und

Hochspeyer durch ein riskantes Überholmanöver ein entgegenkommendes Fahrzeug

sowie einen Lkw gefährdet haben.

Ein Zeuge, der in Richtung Hochspeyer fuhr, teilte nun über die Onlinewache mit,

dass er selbst zunächst von dem grauen Kleinwagen überholt wurde. Anschließend

konnte er beobachten, wie der Seat auch an einem Lkw vorbeizog. Allerdings kam

in diesem Moment ein weißer Pkw entgegen; dessen Fahrer musste stark abbremsen

und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Sowohl der Fahrer dieses weißen Pkw als auch der Lkw-Fahrer werden dringend

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri