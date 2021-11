Unfallflucht in Mutterstadt – Feuerwehr muss Gerüst demontieren (siehe Foto)

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 meldete eine Zeugin gegen 01:30 Uhr einen Unfall in der Speyerer Straße, wobei der Unfallverursacher gerade geflüchtet sei. Demnach sei der Pkw von der Ortsmitte Mutterstadt durch die Speyerer Straße in Richtung Limburgerhof gefahren und sei ungefähr bei Hausnummer 112 gegen ein dort aufgestelltes Baugerüst gestoßen. Kurz darauf sei das unfallbeschädigte Fahrzeug weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Laut Zeugenaussagen und gemäß aufgefundener Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Tatfahrzeug um einen dunklen/schwarzen BMW 5er, Baureihe E61 (Erstzulassung 2003-2010). Der Pkw muss an der Front stark beschädigt sein, der rechte Vorderreifen soll platt sein. Weiterhin soll der BMW mit einem bulgarischen Kennzeichen mit unbekannter Zahlen-/Buchtstabenkombination versehen sein.

Trotz intensiver Fahndung wurde der Pkw nicht aufgefunden. Durch den Aufprall wurde das Baugerüst am Ort so stark beschädigt, dass es in der Folge von der Feuerwehr teilweise demontiert werden musste, um ein Einstürzen zu verhindern. Am Gebäude selbst entstand ebenfalls Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Dreister Fahrraddiebstahl nach Party in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Zu einem nicht ganz gewöhnlichen Fahrraddiebstahl kam es in den frühen Morgenstunden des 13.11.2021 in Mutterstadt, An der Fohlenweide, anlässlich einer dort veranstalteten Geburtstagsfeier. Zwei Gäste der Party reisten mit ihren Fahrrädern an und schlossen diese an den Fahrradständern vorm Gebäude fest.

Als sie sich gegen 02:30 Uhr auf den Heimweg machen wollten mussten sie feststellen, dass ihre Fahrräder nur noch teilweise vorhanden waren: Von Einem war noch das angeschlossene Vorderrad da, von dem Anderen fehlte just dieses. Der Dieb vielleicht ebenfalls Gast der Party hatte sich offensichtlich ein Fahrrad “zusammengeklaut”, um damit nachhause radeln zu können.

Zeugen der Tat melden ihre Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Zwei Betrugsversuche per Telefon

Rödersheim-Gronau/Limburgerhof (ots) – Am 11.11. sowie am 12.11.2021 kam es jeweils morgens zu betrügerischen Anrufen. In Rödersheim-Gronau wurde eine 71-Jährige von einem Englischsprechenden Mann angerufen. Nachdem sie lediglich das Wort “Computer” verstanden habe, habe sie umgehend aufgelegt.

Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um einen sog. Falschen Microsoft-Mitarbeiter gehandelt hat. In Limburgerhof wurde eine 62-Jährige telefonisch über einen vermeintlichen Gewinn von 500.000 EUR informiert. Auch hier reagierte die Angerufene umgehend richtig, sie legte auf.

Serie von Sachbeschädigungen – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – In der Nacht von Freitag 12.11. auf Samstag 13.11.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel von fünf Fahrzeugen, welche in der Mühltorstraße in Lambsheim abgestellt waren. Er trat vier Außenspiegel um, wovon ein Außenspiegel beschädigt wurde. Zudem zerstörte der Täter einen weiteren Außenspiegel eines Wohnmobils. Der Schaden liegt bei ca. 1.000 EUR.

Ebenso kam es in der gleichen Nacht zu einer Beschädigung eines Mähdreschers und zwei landwirtschaftlichen Anhängern. Diese waren an Maisfeldern zwischen dem Lambsheimer Weiher und der Landstraße L522 Richtung Frankenthal abgestellt. An dem Mähdrescher wurden die Scheiben der Fahrerkabine eingeschlagen. Darüber hinaus wurden an dem Erntegerät und den Anhängern die Beleuchtungseinrichtungen zerstört und sämtliche Ventile der Reifen abgeschlagen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 15.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 12.11.2021 gegen 16:50 Uhr fuhr ein Lkw mit polnischem Kennzeichen in der Franz-Voll-Straße in Bobenheim-Roxheim gegen einen geparkten Ford. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden befindet sich an der rechten Seite der Frontstoßstange und beläuft sich auf ca. 1.500 EUR.

Ein bisher unbekannter Zeuge beobachtete der Unfall und gab dem Halter des beschädigten Autos Bescheid. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. Der Zeuge wird gebeten sich umgehend bei der Polizei in Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 14.11.2021 gegen 03:25 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Speyerer Straße in Limburgerhof ein Fahrzeug aufgrund Fahrunsicherheiten auf. Der 23-jährige Fahrer lehnte den angebotenen freiwilligen Atemalkoholtest zunächst ab. Da die Beamten jedoch sehr deutlich Atemalkohol bei ihm wahrnahmen und er zudem Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle und Entnahme einer Blutprobe erklärt.

Im weiteren Verlauf führte er doch noch einen Test durch. Ergebnis: 2,11 Promille. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.