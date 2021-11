Falscher Polizeibeamter

Edenkoben (ots) – Am Samstagvormittag 13.11.2021 meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei einer 69-jährigen Dame und gab sich als Polizeibeamter aus. Der angebliche Polizeibeamte berichtete von einem Verkehrsunfall und gab an, dass er zur Identifizierung des Unfallverursachers die Namen der Kinder der Dame benötige. Die Dame ließ sich jedoch nicht aufs Glatteis führen und fragte nach einer Rückrufnummer. Daraufhin beendete der ertappte falsche Polizeibeamte das Telefonat.

Die Betrüger rufen gezielt ältere Menschen an und versuchen deren Gutgläubigkeit mit sogenannten “Schockanrufen” oder als “falsche Polizeibeamte” auszunutzen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und älteren Menschen und klären Sie diese über die Methoden der Betrüger auf. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, informieren sie in jedem Fall die Polizei.

Schulwegkontrolle

Herxheim (ots) – Zehn Verstöße ergaben sich am Freitagmorgen bei Verkehrskontrollen am Pamina Schulzentrum in Herxheim. Den Großteil der Verstöße stellten mangelnde oder nicht vorhandene Beleuchtung an Fahrrädern dar. Des Weiteren ergaben sich zwei Verstöße wegen mangelnder Kindersicherung im Fahrzeug und einmal, weil der Verbandskasten fehlte.

Kontrolle der Fahrzeugbeleuchtung

Altdorf (ots) – Am Freitagvormittag 12.11.2021 wurden an der L540 bei Altdorf aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugbeleuchtung durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden fünf Autofahrer kostenpflichtig verwarnt, weil die Beleuchtung ihrer PKW defekt oder nicht ordnungsgemäß eingeschaltet war.

Zur Verhinderung von Verkehrsunfällen, vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen, ist das Einschalten der Beleuchtung Ihres PKW unerlässlich. Dadurch können Sie Gefahrenstellen oder andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig erkennen und Sie werden auch besser erkannt.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Rhodt unter Rietburg (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 11.11. um 18:00 Uhr bis Freitag 12.11.2021 um 12:30 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines in der Weinstraße in Rhodt unter Rietburg abgestellten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Bad Bergzabern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin teilt am Nachmittag des 13.11.2021 mit, dass sie soeben auf einem Parkplatz im Stadtbereich Bad Bergzabern eine Verkehrsunfallflucht beobachten konnte. Durch die Hinweise der Zeugin konnte die Verursacherin, welche beim Einparken einen anderen geparkten PKW beschädigte, festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wg. Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet, mit der möglichen Folge, dass der Verursacherin die Fahrerlaubnis entzogen wird.

Ohne Führerschein, stattdessen unter Drogeneinfluss

Vorderweidenthal (ots) – Ein 41-jähriger PKW Führer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wurde am Samstag, 13.11.2021 kurz nach 20 Uhr im Bereich Vorderweidenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Zusätzlich stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der PKW Schlüssel wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Punktesammlerin ohne Führerschein unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Morgen des 12.11.2021 wurde eine 27-jährige PKW Fahrerin in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung bei der Führerscheinstelle ergab, dass sie diesen aufgrund zu vieler Punkte in Flensburg abgeben musste. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.