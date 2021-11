Ludwigshafen: Auseinandersetzung mit Messer

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagabend des 13.11.2021 kam es zum Streit zwischen 2 Personen vor einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße. Hierbei zog ein 28-jähriger plötzlich ein Messer und verletzte hiermit seinen 39-jährigen Kontrahenten leicht an dessen Hand.

Vor Ort wurde durch die Polizei eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Schlägerei am Eisstadion

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitagabend 12.11.2021 gegen 19:15 Uhr, kam es auf der Eisfläche in der Saarlandstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zehn Personen. Hierbei wurde zunächst auf einen 13-Jährigen aus Ludwigshafen eingeschlagen. Er wurde dadurch glücklicherweise nur leicht verletzt und trug eine Rötung an der Wange davon. Nachdem die Gruppe durch den Verantwortlichen aus dem Eisstadion verwiesen wurde, kam es vor dem Eingang erneut zu Streitigkeiten.

Dort wurde ein 16-Jähriger aus Ludwigshafen durch 3 weitere Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren angegriffen. Der 16-Jährige konnte sich jedoch losreißen und weglaufen, ohne dass er Verletzungen davontrug. Da die Aggressionen der 3 jugendlichen Täter auch dann noch nicht abgebaut waren, wurde noch auf einen 14-Jährigen aus Ludwigshafen unter anderem mit einem Shisha-Schlauch eingeschlagen. Der Junge erlitt dadurch eine Schnittwunde an der Wange.

Als die Polizei vor Ort eintraf, lief ein Großteil der Gruppe davon. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten die Täter angetroffen und festgenommen werden. Von allen Beteiligten wurden die Eltern verständigt und holten ihre Kinder vor Ort ab. Die 3 Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Ludwigshafen: Ex-Freund in Gewahrsam

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitagabend 12.11.2021 versuchte ein 40-jähriger Mann über einen Balkon in die Wohnung seiner 41-jährigen Ex-Freundin zu gelangen. Aus Angst vor ihrem Verflossenen informierte die Frau die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann bereits wieder geflüchtet, konnte jedoch im Nahbereich durch eine Polizeistreife angetroffen werden.

Da er sichtlich alkoholisiert war und dem polizeilichem Aufenthaltsverbot an der Wohnung der Frau keine Folge leisten wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde er jedoch wenig später in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Diese Gelegenheit nutzte der 40-Jährige, um nach seiner dortigen Entlassung wenig später erneut bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufzuschlagen.

Bei erneutem Eintreffen der Polizei wurde er nochmals in polizeiliches Gewahrsam genommen und verblieb nun dort. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagmorgen des 13.11.2021 wurde im Ludwigshafener Stadtteil Oppau der 38-jährige Fahrer eines PKW in der Friesenheimerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstagabend 13.11.2021 um 23:00 Uhr, kam es in der Maudacher Straße an der Kreuzung zur Leininger Straße zu einem Unfall. Ein 34-Jähriger aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Auto auf die Kreuzung zu. Als die Ampel auf Rot umsprang bremste er ab, um stehen zu bleiben. Ein 37-Jähriger aus Ludwigshafen befand sich hinter dem 34-Jährigen. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 37-jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Aufgrund dessen wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.

Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Der Ludwigshafener muss nun das Auto stehen lassen und zu Fuß gehen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am frühen Samstagmorgen 13.11.2021 gegen 05:30 Uhr, konnte in der Rheinuferstraße bei einer Verkehrskontrolle starker Alkoholgeruch bei einem 20-Jährigen aus Mannheim festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Dem jungen Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der 20-Jährige auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Einbruch in Baustofffirma

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht zum Freitag 12.11.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände sowie in die Büroräume einer Baustofffirma. Hierbei zerstörten die unbekannten Personen Überwachungsanlagen und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstagabend 13.11.2021 kam es in der Schanzstraße im zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein PKW beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und verursachte dadurch einen Schaden an dessen Außenspiegel. Der andere PKW setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.