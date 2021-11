Herabfallender Erdklumpen verursacht Riss in Windschutzscheibe

Mainz (ots) – Ein Erdklumpen hat am Dienstagnachmittag 09.11.2021 einen Riss in der Windschutzscheibe eines Audi A5 verursacht. Gegen 17:00 Uhr befährt die Fahrerin eines Audi A5 die L 413 von Ebersheim in Richtung Nieder-Olm. Vor ihr fährt ein Traktor mit einem großen landwirtschaftlichen Gerät als Anhänger.

Möglicherweise aufgrund der Schaukelbewegungen des Anhängers fallen plötzlich sichtbar Erdklumpen von dem Gerät ab, wovon einer unmittelbar die Windschutzscheibe des Audis trifft und einen Riss verursacht. Der Fahrer des Traktors hat diesen Vorgang ganz offensichtlich nicht bemerkt und auch die Hupe und Lichtsignale des beschädigten Autos nicht wahrgenommen. Vielmehr verließ der Traktor nach links die L 413 und setzte seine Fahrt auf Feldwegen fort.

Aufgrund der Wegeverhältnisse konnte der Audi dort nicht folgen. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Vergleichbare Fälle werden in der Regel von der Haftpflichtversicherung des verursachenden Fahrzeuges übernommen.

Die Polizei Mainz Lerchenberg bittet den Fahrer oder Personen die Angaben zu dem Traktor machen können, sich dort zu melden. Tel.: 06131/654310.

Welle betrügerischer Anrufe

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 kam es im gesamten Mainzer Stadtgebiet erneut zu betrügerischen Anrufen, mit der bekannten Masche falsche Polizeibeamte. Leicht abgewandelt verlangte ein angeblicher Staatsanwalt Geld oder Sachwerte, um einen vorliegenden Haftbefehl abzuwenden.

Auch in diesen Fällen wurden die Angerufenen von den bislang unbekannten Tätern massiv unter Druck gesetzt. Bei Verweigerung der Zahlung komme die Polizei unmittelbar zur Festnahme und anschließender Auslieferung in die Türkei zu den Angerufenen nach Hause.

Eine 65-jährige Frau aus Mainz begab sich nach einem solchen Anruf in einen Kiosk in Mainz, um von dort aus einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Da der Kioskbetreiber misstrauisch wurde und die Frau ansprach, verhinderte er dadurch einen finanziellen Schaden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen, die in vielfältigen Formen auftreten können. Aus diesem Grund ist am heutigen Mittwoch von 08.00- 16:00 Uhr eine Hotline eingerichtet. Unter der Rufnummer 06131-653390 stehen Polizeibeamt:innen zur Verfügung und informieren rund um das Thema Sicherheit und Betrug.

Darüber hinaus warnt die Polizei dringend davor, Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte auszuhändigen und rät:

Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen

Beenden Sie das Gespräch

Wählen Sie erst dann und eigenständig den Polizeinotruf unter der 110

Händigen Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus!

Die Polizei fordert Entsprechendes niemals bei Ihnen ein oder nimmt dieses entgegen.

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Mainz-Marienborn (ots) – Zwischen Montagnachmittag 08.11. und Dienstagmorgen 09.11.2021 haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug auf einem Firmengelände in Mainz-Marienborn aufgebrochen und mehrere Arbeitsgeräte entwendet.

In den Tagen zuvor war auf dem Firmengelände bereits durch Unbekannte ein Rolltor beschädigt worden. Zum Schutz dessen wurde der später angegangene Firmentransporter mit dem Laderaum nahe dem Firmengebäude abgestellt und verschlossen worden. Ein oder mehrere unbekannte Täter betraten das umzäunte Firmengelände und schlugen dort die Heckscheibe des Fahrzeuges ein, um an die darin befindlichen Arbeitsgeräte zu gelangen.

Insgesamt wurden Geräte im Gesamtwert eines 5-stelligen Betrages entwendet. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht und wie der oder die Täter auf das Gelände gelangten, ist derzeit ebenfalls Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ist mit weiteren Ermittlungen betraut. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Gurt- und Handyverstöße

Bingen (ots) – Saarlandstraße/Mainzer Straße, 09.11., 09:10-16:50 Uhr. – Die Polizei kontrollierte am Dienstag 09.11.2021 an unterschiedlichen Kontrollstellen im Stadtgebiet. Es wurden 23 Fahrzeuge und Fahrer überprüft; dabei wurden 5 Gurtverstöße und 5 Handyverstöße geahndet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots- ) 10.11., St. Johanner Straße, 00:10 Uhr. – Bei einer Streifenfahrt hielten die Beamten den Fahrer eines E-Scooters ohne Beleuchtung an. Bei dem 33-jährigen zeigten sich deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, was ein positiver Drogentest bestätigte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Versuchter Einbruch

Bingen (ots) – Münster-Sarmsheim, Talstraße, 08.11.-09.11., 12:00 Uhr. – Unbekannte hebelten an Rahmen und Glasfüllung eines Schlafzimmerfensters, so dass ein Spannungsbruch der Scheibe entstand. Es blieb beim Versuch, in das Haus einzudringen. Die Polizei bittet nun um Zeugen-Mithilfe aus der Bevölkerung.