Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (siehe Foto)

Worms-Rheinstraße (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 ereignet sich gegen 16:00 Uhr auf der Rheinstraße im Berufsverkehr ein Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wird. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte die Rheinstraße, von der Schifferstraße aus kommend in die Mittelstraße, zu überqueren.

Hierbei kann sie aufgrund des stockenden Verkehrs die Linksabbiegespur der Rheinstraße nicht einsehen und kollidiert mit dem 50-jährigen Fahrzeugführer, der die Rheinstraße in Fahrtrichtung Ludwigstraße befährt. Die 37-Jährige wird hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind in der Folge nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel muss neben der Berufsfeuerwehr auch eine Reinigungsfirma verständigt werden. Nach ca. 1 Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kommt es aufgrund des Verkehrsaufkommens zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Anwendung des neues Bußgeldkataloges bei Geschwindigkeitsmessungen

Alzey (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 wurden in Alzey in der Weinheimer Landstraße und Weidasserstraße Laser-Geschwindigkeitsmessungen mit anschließender Anhaltekontrolle von der Polizei durchgeführt. Insgesamt konnten 42 Geschwindigkeitsverstöße gemessen werden, in beiden Straßen ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt.

Aufgrund des seit Dienstag neu geltenden Bußgeldkataloges werden zwei PKW-Fahrer tief in den Geldbeutel greifen müssen. Sie wurden mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h und 88 km/h gemessen und müssen mit Bußgeldern in Höhe von 100 Euro bzw. 200 Euro Euro rechnen, inklusive einem Punkt in Flensburg. Die Kontrollen stießen bei den Bürgern durchweg auf positive Resonanz.

Radfahrerin bei Unfall mit PKW verletzt

Worms (ots) – Am Dienstagabend 09.11.2021 wurde eine Fahrradfahrerin bei einer Kollision mit einem PKW verletzt. Die 20-Jährige radelte vom Obermarkt über die Martinsgasse in Richtung Friedrichstraße. Von links, aus Richtung Von-Schoen-Straße kam kurz vor 21:30 Uhr der 50-jährige Autofahrer und wollte geradeaus in Richtung Ludwigsplatz fahren.

Hierbei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den Sturz wurde die 20-Jährige am Knie leicht verletzt.

Am PKW entstand Sachschaden an der vorderen Stoßstange.