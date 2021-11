Ludwigshafen: Stadtnotizen 10.11.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Vortrag über die Arbeiterbewegung und die Bildung für Arbeiter an der VHS

„Wissen ist Macht – Arbeiterbildung in der Pfalz vom Kaiserreich bis in die Anfänge der Bundesrepublik“ – so lautet der Titel eines Vortrags von Dr. Klaus Becker an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Donnerstag, 18. November 2021, ab 19 Uhr. Der Vortrag ist Teil der Jubiläumsveranstaltungen anlässlich 120 Jahre Volkshochschule Ludwigshafen.

Er findet im Vortragssaal statt, der Eintritt ist frei. Anhand zahlreicher Bilddokumente wird Dr. Klaus Becker vom Stadtarchiv in seinem Vortrag die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Ludwigshafen ab 1871 skizzieren und aufzeigen, wie wichtig für deren Entstehung und wachsendes Selbstbewusstsein die eigenständig organisierten Ansätze der Arbeiterbildung waren.

Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen, oder per E-Mail an info@vhs-lu.de oder online auf www.vhs-lu.de.

VHS-Kurs für Senioren: Online- Kommunikation mit Zoom und Co.

Ein neuer Kurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen an zwei Abenden jeweils von 17 bis 20 Uhr richtet sich besonders an ältere Teilnehmende, die ein Videokonferenz-Werkzeug für Weiterbildung, Homeoffice oder zur privaten Kommunikation nutzen möchten. Beim Kurs „Online-Kommunikation mit Zoom und Co.“ am Montag und Dienstag, 15. und 16. November 2021, führt der Dozent sorgfältig in die Nutzung von Videokonferenzsystemen ein und zeigt, welche Einstellungen im Browser und in den Rechnereinstellungen vorgenommen werden müssen, um sicher und komfortabel kommunizieren zu können. Der erste Termin findet im PC-Raum der VHS statt. Wer möchte, kann gerne den eigenen Laptop mit Ladekabel und Zugangsdaten mitbringen. Der zweite Termin findet online per Zoom statt. Den Link zur Konferenz erhalten die Teilnehmenden vom Dozenten beim ersten Termin.

Die Gebühr für den Kurs beträgt 39 Euro.

Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 0621 504-2043 oder online auf www.vhs-lu.de.

Radarkontrollen für die Woche vom 15. November bis 21. November 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 15. November: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 16. November: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 17. November: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 18. November: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 19. November: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 20. November: Friesenheim, Gartenstadt und Maudach.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Workshop im Ideenw3rk: Seifengießen

In die Kunst des Seifengießens führt Annabell Huwig die Teilnehmer bei einem Workshop „Seifengießen“ am Mittwoch, 17. November 2021 von 18 bis 20 Uhr im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, ein. In der Lieblingsfarbe, mit selbstgewähltem Duftöl, vielleicht noch ein paar Blütenblätter dazu – im Workshop können vier persönlich gestaltete Seifen hergestellt und direkt mit nach Hause genommen werden. Und wer Gefallen am Seifengießen gefunden hat: Die Formen können in der „Bibliothek der Dinge“ ausgeliehen werden. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab zwölf Jahren.

Für Materialkosten fallen 10 Euro an.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 oder auf www.ideenw3rk.de.

Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Bücherflohmarkt in der Stadtteil-Bibliothek Friesenheim

Die Bibliotheken veranstalten regelmäßig Bücherflohmärkte. Zu Schnäppchenpreisen werden die aus dem Bibliotheksbestand genommene Medien verkauft. Das Angebot reicht von Büchern über Zeitschriften bis zu CDs und DVDs. Das eingenommene Geld wird in die Anschaffung neuer Medien investiert. Bücher werden für 1 Euro und Zeitschriften für 0,20 Euro verkauft. Die Preise von anderen Medien können jeweils vor Ort erfragt werden. Der nächste Flohmarkt finden am 17. und 19. November 2021 zu den Öffnungszeiten in den Räumen der Stadtteil-Bibliothek Friesenheim, Spatenstraße 15, statt.

Es gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Schwertransport führt zu Verkehrseinschränkungen

In der Nacht von Freitag, 12. November, auf Samstag, 13. November 2021, wird die L 523 in Fahrtrichtung Worms wegen eines Schwertransports ab 21 Uhr gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich vom sogenannten Vexierbild (Übergang Brunckstraße/Friesenheimer Straße) bis auf Höhe des BASF-Tors 11. Der Transport bewegt sich vom Landeshafen am Hansenbusch entgegen der Fahrtrichtung auf der L 523 über die Brunckstraße. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden voraussichtlich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr beendet sein.

Während der Sperrung ist in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Örtliche Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.

How Do I Love Myself After Pain

Mit ihrer Lecture Performance How Do I Love Myself After Pain gastieren die beiden Künstlerinnen Emilene Wopana Mudimu und Sarah Fartuun Heinze am Samstag, 20.11.2021 um 20 Uhr in Rahmen der Reihe Ovel / Eibel auf der Probebühne 1 der Pfalzbau Bühnen (Eingang Hinterbühne Berliner Straße 30b).

In ihrer szenischen Lesung widmen sich die beiden aus einer schwarzen und intersektionalen Perspektive der Frage, wie wir uns selbst und unsere Körper nach Erfahrungen von Schmerz und Verlust (wieder) lieben können. Die Performerinnen nähern sich dem Thema im Zusammenspiel von Poesie, Musik und Schauspiel, anschließend wird es im Gespräch über den kreativen Prozess weiter vertieft.

Sarah Fartuun Heinze, 1989 in Marka (Somalia) geboren, ist Schwäbin und lebt in Cottbus. Als multidisziplinäre, freiberufliche Künstlerin und Kulturelle Bildnerin an der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment versteht sie sich als ästhetische Forscherin. Sie ist Teil der Initiative Creative Gaming, freie Autorin und Teil der Neuen Deutschen Medienmacher. Und: Sarah Fartuun Heinze spielt gerne. Eines ihrer Lieblingsspiele ist Zelda: Ocarina of Time, weil sie darin den Schlüssel zu den meisten Rätseln der Musik sieht.

Emilene Wopana Mudimu, geboren 1992 in Kinshasa, ist Spoken-Word-Künstlerin, Sozialpädagogin und Bildungsreferentin aus Aachen. In ihren poetischen Texten setzt sie sich aus einer schwarzen, feministischen & rassismuskritischen Perspektive mit gesellschaftlichen Themen auseinander. Sie hat u.a. an Projekten im Theater Oberhausen, Schauspielhaus Düsseldorf, am Rautenstrauch-Joest-Museum und am Bärenzwinger Berlin mitgewirkt. Emilene Wopana Mudimu leitet gemeinsam mit ihrem Mann das soziokulturelle Jugend- und Medienzentrum KingzCorner in Aachen. Dort initiiert sie vor allem kunst- und medienpädagogische Jugendprojekte und außerschulische Angebote mit dem Schwerpunkt auf Hip-Hop.

Preise 9 € / 6 € / 3 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Sao Paulo Dance Company

Die São Paulo Dance Company besteht seit 2008 und zählt heute zu den bedeutendsten Tanzgruppen Lateinamerikas. Das umfangreiche Repertoire offenbart die Vielseitigkeit und Dynamik der brasilianischen Tänzer, deren Leidenschaft und Energie kaum zu überbieten sind. Am Mittwoch, 24.11.2021 um 19.30 Uhr gastiert das gefeierte Ensemble im Rahmen der Festspiele Ludwigshafen mit einem dreiteiligen Abend auf den Pfalzbau Bühnen.

In ihrer Choreographie Agora, auf Portugiesisch „jetzt“, geht die junge brasilianische Choreographin Cassi Abranches verschiedenen Auslegungsarten des portugiesischen Wortes „Tempo“ nach. Die afro-brasilianischen Trommeln, Percussion-Elemente und elektronischen Gitarreneffekte der Musik Sebastián Piracés dominieren die Bewegungsabläufe der Tänzerinnen und Tänzer. Der Wandel der Zeit schreibt sich in Form von Erinnerungen und Erwartungen in die Körper ein, die wiederum die musikalische Zeit wiederspiegeln.

Auch für Goyo Monteros Kreation Anthem ist die Musik die entscheidende Inspirationsquelle. Nicht ohne Grund hat er seinem Stück den Titel „Hymne“ (Anthem) gegeben, denn die Lieder, die Owen Belton komponiert hat, werden zu Hymnen: von Nationen, Menschen mit ähnlichen Vorlieben oder einer ganzen Generation. Die menschliche Stimme verleiht den Liedern etwas Unverwechselbares. Nach einer erfolgreichen Karriere als Tänzer wandte sich der Spanier Goyo Montero der Choreographie zu. Er wurde u.a. von der Zeitschrift Dance for You als Choreograph des Jahres ausgezeichnet.

Dem vielfach preisgekrönten Choreographen und künstlerischen Leiter der Quasar Cia. de Danca Henrique Rodolvalho schließlich ist mit Só thinha de ser com você eine einfühlsame tänzerische Umsetzung des legendären Albums Elis & Tom gelungen. Darauf hat die grandiose Sängerin Elis Regina einige der schönsten und besten Bossa-Interpretationen aller Zeiten aus der Feder Antônio Carlos Jobims interpretiert.

Preise 55 € / 47 € / 38 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558