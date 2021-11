Fahrzeughalter zwischen Fahrzeug und Wand eingequetscht

Büttelborn/Klein-Gerau (ots) – Am Freitagabend 05.11.2021 geriet ein Fahrzeug in einer privaten Hofeinfahrt in der Straße ‘Am Vogelanger’ in Klein-Gerau aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen und quetschte den Fahrzeughalter zwischen seinem Fahrzeug und der Wand seines Wohnhauses ein.

Ersthelfer aus der Nachbarschaft wurden auf den Unfall aufmerksam, eilten zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der verunfallte Fahrzeughalter wurde mit schweren Verletzungen geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz verbracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Sollte es Augenzeugen zum Unfallgeschehen geben, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden diese gebeten, die Polizeistation Groß-Gerau unter 06152 / 175-0 anzurufen.

Darmstadt

Flucht durch 3 Bundesländer – 29-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Eine länderübergreifende Verfolgungsfahrt hat am späten Donnerstagnachmittag 04.11.2021 ihr Ende in der Marienburgstraße in Darmstadt-Eberstadt genommen. Gegen 16:30 Uhr war einer Zivilstreife des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ein nicht zugelassenes Fahrzeug auf der A6 bei Frankenthal aufgefallen. Der Fahrer reagierte nicht auf Anhaltezeichen und gab Gas. Er flüchtete über die Autobahn 6 und überholte teilweise mit bis zu 180 km/h auf dem Standstreifen.

Nachdem er auch Anhalteversuche von Polizeistreifen des Polizeipräsidiums Mannheim missachtete, ging die Flucht über die A67 in Richtung Darmstadt weiter. Bei Pfungstadt verließ er die Autobahn und missachtete auch anschließend sämtliche Verkehrsregeln. Unter anderem fuhr er über rote Ampeln, in den Gegenverkehr und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Pfungstadt. In der Marienburgstraße an der Einmündung zur Pfungstädter Straße konnte seine Flucht schließlich gestoppt werden. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein.

Die Streifen nahmen den Fahrer, einen 29-jährigen Mann aus Simmern, vor Ort vorläufig fest. Bei der Festnahme erlitten 2 Polizisten Schnittverletzungen, auch der Tatverdächtige wurde leicht verletzt. In seinem Wagen, der nicht zugelassen ist, stellten die Einsatzkräfte Kleinstmengen Rauschgift sicher. Zudem bestand der Verdacht, dass der 29-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer saß, weshalb auch eine Blutentnahme folgte.

Ermittlungen ergaben zudem, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im Oktober 2018 entzogen wurde. Sein Wagen und ein Streifenwagen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Festgenommene muss sich nun in mehreren eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Feuer und Verwüstungen in Schul-Verwaltungsgebäude

Darmstadt (ots) – Einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro haben bislang noch unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen 05.11.2021 in einem Schul-Verwaltungsgebäude in der Bessunger Straße angerichtet. Gegen 4.40 Uhr wollte eine Zeugin, die dort als Putzkraft tätig ist, das Anwesen betreten, als sie eine Gestalt sowie Feuerschein am Gebäude erblickte. Der Unbekannte suchte umgehend das Weite, als die Beleuchtung in der Schule anging.

Es wurde die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Mehrere Fenster waren stark beschädigt oder aufgebrochen. Im Inneren des Verwaltungsgebäudes konnten die Polizeikräfte starke Verwüstungen feststellen, zudem wurden Schmorspuren an einem Fenster sowie verbranntes Papier und ein angekokelter Laptop und Drucker aufgefunden. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und fahndet nach dem flüchtigen Unbekannten.

Er soll circa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

Roller flüchtet von Unfallstelle

Darmstadt (ots) – Am Freitagmorgen 05.11.2021 kam es gegen 09:30 Uhr auf der Kreuzung Donnersbergring/Groß-Gerauer-Weg/Ahastraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Roller. Der 34jährige Autofahrer aus Roßdorf befuhr den Donnersbergring in Richtung Innenstadt, als der Roller plötzlich von links, aus dem Groß-Gerauer-Weg kommend, über die Kreuzung fuhr.

Der Roller wurde dabei vom Unfallgegner seitlich getroffen, konnte die Fahrt aber fortsetzen und flüchtete anschließend über den Gehweg der Ahastraße, in Richtung Heidelberger Straße. Es soll sich um einen schwarzen Roller handeln, besetzt mit 2 Personen in dunkler Oberbekleidung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter

Tel: 06151 / 969 41210, beim 2. Polizeirevier zu melden.

