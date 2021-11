Mann mit Messer vor Friseursalon

Mainz-Mombach (ots) – Am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 sorgte ein Mann mit Messer für verängstigte Personen vor einem Mainzer Friseursalon. In der Hauptstraße im Stadtteil Mombach wurde eine 37-jährige Mainzerin von einem 30-Jährigen Mann aus Bischofsheim vor einem Friseursalon angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Im Verlauf des Gesprächs bemerkte die 37-Jährigeplötzlich, dass der Bischofsheimer die ganze Zeit ein Messer in der Hand hielt.

Die verängstigte Mainzerin gab dem Mann schließlich eine Zigarette und flüchtete sich dann in den nahegelegenen Friseursalon. Von hier aus verständigte die Zeugin die Polizei.

Den alarmierten Funkstreifen der Mainzer Polizei händigt der 30-Jährige sofort sein Messer aus, welches sichergestellt wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 30-jährige Bischofsheimer unter einer psychischen Krankheit zu leiden scheint, weshalb er im Anschluss in die Obhut einer psychiatrischen Klinik gebracht wurde.

Körperverletzung und Beleidigung in Einkaufsmarkt

Mainz-Neustadt (ots) – Am späten Donnerstagmorgen 4.11.2021 kommt es durch einen 14-jährigen Mainzer in Begleitung einer weiteren unbekannten Person in einem Einkaufsmarkt zu Körperverletzungen und Beleidigungen. Als die beiden Jugendlichen gegen 11:40 Uhr den Einkaufsmarkt in der Erthalstraße betreten, beleidigt einer der beiden eine 15-Jährige im Vorbeilaufen. Als der anwesende 33-jährige Filialleiter dies mitbekommt, einschreitet und die Jugendlichen des Geschäftes verweist, reagieren diese belustigt, verbal aggressiv und bauen sich vor dem Filialleiter auf.

Es kommt zum Streitgespräch, im Verlaufe dessen der unbekannte Jugendliche auf den 33-jährigen Filialleiter mehrfach einschlägt, im einen Kopfstoß versetzt und diesen zu Boden wirft.

Zeitgleich greift der 14-Jährige einen ebenfalls in der Filiale befindlichen 20-Jährigen an. Der 14-Jährige schlägt mehrfach auf den 20-Jährigen ein, wirft diesen zu Boden und hält ihn dort fest, um weiter auf ihn einzuschlagen. Ein Zeuge kann eingreifen und die Beteiligten trennen. Der 14-Jährige sowie dessen Begleiter können vom Tatort flüchten.

Das gesamte Geschehen wird von Zeugen gefilmt. Der 14-Jährige konnte bereits identifiziert werden. Wer ergänzende sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht geklärt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag beschädigte ein 28-jähriger Autofahrer beim Rangieren mit seinem Ford Transit einen Seat Ibiza. Der Seat war ordnungsgemäß in der Lauteren Straße geparkt. Obwohl es zu einer Kollision kam und ein sichtbarer Schaden entstanden war, entfernte sich der 28-jährige ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Verursacher von einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers angehalten und kontrolliert werden. Anhand der entstandenen Schäden und der Spurenlage, konnte der Ford als Unfallverursachendes Fahrzeug identifiziert werden. Gegen den 28-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Mainz-Oberstadt/Hechtsheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 04.11.2021 kam es in der Oberstadt und in Hechtsheim zu Wohnungseibrüchen. In der Carl-Benz-Straße stieg ein unbekannter Täter über den Balkonvorbau des Erdgeschosses eines 7-stöckigen Mehrfamilienhause und verschaffte sich dort über die Balkontür Zutritt zu einer Wohnung. In der Wohnung wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet und komplett durchwühlt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter die Wohnung über ein zur Straße gelegenes Fenster wieder verlassen mit im Gepäck: Bargeldbetrag und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich.

In der Platanenstraße in Mainz Hechtsheim wurde ebenfalls am späten Nachmittag in die Wohnung eines Mainzer Rentners eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter kletterten hier ebenfalls über den Balkon des Mainzers, brachen dort die Terrassentür auf und gingen in die Wohnung. Anschließend wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt – gestohlen wurde allerdings nichts.

Bei beide Einbrüchen wurden die Ermittlungen von der Mainzer Kriminalpolizei übernommen und eine Spurensuche am Tatort durchgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Mit Haftbefehl gesucht

Bingen/Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 4.11.2021 kontrollierten Bundespolizisten aus dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach am Bahnhof Bingen einen 40-jährigen Rumänen. Die fahndungsmäßige Abfrage ergab, dass dieser per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Dieser beinhaltete entweder eine Geldstrafe von 2.786 Euro oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen; da der 40-jährige den Betrag nicht leisten konnte wurde er durch die Bundespolizisten an Ort und Stelle verhaftet.

Auf dem Revier wurde die Person durchsucht. Hierbei wurden durch die Beamten verschiedene Patronen, sowohl für ein Gewehr sowie eine Pistole, aufgefunden. Eine Waffe konnte nicht festgestellt werden. Im Anschluss wurde der Mann zur Vollstreckung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht. Aufgrund des Munitionsfundes erwartet die Person außerdem noch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen hierzu werden zuständigkeitshalber durch die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz geführt.

Ebenfalls am Abend des 4. November 2021 stellte eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach einen 48-jährigen Deutschen fest. Dieser fiel den Beamten im Bahnhof Bad Kreuznach durch sein aggressives Verhalten und den augenscheinlich berauschten Zustand auf. Darüber hinaus verstieß er mehrfach gegen das geltenden Maskengebot und belästigte die Reisenden. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann wenig Einsicht, weshalb ihm ein Platzverweis erteilt wurde.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Beim Spurwechsel gerammt

A 61/Gemarkung Rümmeslheim (ots) – Eine 70-jährige PKW-Fahrerin und ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhren am 4.11.2021 gegen 13 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Im Baustellenbereich ab der Anschlussstelle Waldlaubersheim wollte die 70-Jährige von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah sie offenbar den neben sich fahrenden 21-Jährigen. Die beiden PKW berührten sich und es kam zum Unfall.

Beide Insassen bleiben dabei unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit, so dass die 70-Jährige und der 21-Jährige nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Kirchheimbolanden (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz Kirchheimbolanden an der A 63 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem PKW-Fahrer Drogeneinfluss fest.

Die Beamten überprüften den 26-Jährigen am 4.11.2021 gegen 11:30 Uhr. Da sich bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigten, wurde ein Vortest durchgeführt, der positiv verlief. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste mit zur Blutentnahme. Ihm droht nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Fahrverbot sowie ein Strafverfahren.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim