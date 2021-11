Festnahme eines bewaffneten Räubers

Nieder-Olm/Mommenheim/Heidesheim – Ein 52-jähriger Mann aus Rheinhessen

sorgte für einen Großeinsatz der Mainzer Polizei. Zunächst fiel der Mann gegen

10:23 Uhr in Nieder-Olm auf. Hier bedrohte er eine 42-jährige Autofahrerin mit

einer Schusswaffe, um sich so deren Fahrzeug anzueignen. Mit dem Volvo der

Geschädigten fuhr der Täter nach Mommenheim, wo er in einem Supermarkt neben

diversen Gegenständen auch Bargeld aus der Kasse stahl. Die Kassiererin des

Marktes war von dem Diebstahl derart geschockt, dass sie medizinisch betreut

werden musste. Mit dem Diebesgut und dem gestohlenen Volvo fuhr der 52-jährige

dann nach Lörzweiler, wo er den Pkw abstellte und als Fahrgast in ein Taxi

einstieg. Mit dem Taxi fuhr der Mann weiter und konnte in der Ortslage

Heidesheim von Polizeikräften gesichtet werden. Als der 52-jährige aus dem Taxi

ausstieg, konnte er von Spezialkräften der rheinlandpfälzischen Polizei

festgenommen werden. Der Mann führte tatsächlich eine Schusswaffe bei sich.

Schusswaffe und Diebesgut konnten sichergestellt werden. Nach ersten

Ermittlungen könnte es sich um eine Schreckschusswaffe handeln. Motivlage und

Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der

laufenden Ermittlungen der Mainzer Kriminalpolizei.

Täter gesucht: Unbekannte greifen aus Fahrzeug an

Mainz-Mombach – Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr wurden zwei 19-jährige

Wiesbadener von einer 5-6 köpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt.

Die 19-Jährigen befuhren zur Tatzeit mit ihrem Fahrzeug die Zwerchallee in

Mainz. In Höhe der rot zeigenden Ampelkreuzung Zwerchallee/Hattenbergstraße sei

der von den Tätern geführte schwarz-weiße Smart neben das Fahrzeug der

Wiesbadener gefahren. Hier kam es seitens der Täter bereits zu ersten

Provokationen, auf welche die beiden 19-jährigen Männer nicht eingingen.

An der nächsten Ampel, Höhe Hattenbergstraße/Hauptstraße, fuhr das Täterfahrzeug

schließlich vor das Fahrzeug der zwei Wiesbadener und bremste dieses bis zum

Stillstand aus. Anschließend stiegen 5-6 Personen aus und traten gegen das

Fahrzeug des 19-jährigen Wiesbadeners. Anschließend zogen sie die beiden

19-Jährigen aus dem Auto, würgten und schlugen den 19-jährigen Fahrer. Der

19-jährige Beifahrer wurde nicht körperlich attackiert.

Die Personen wären größtenteils dunkel gekleidet und im Alter zwischen ca. 22-28

Jahre alt gewesen und hätten stark gebrochen deutsch gesprochen. Der Fahrer des

Tatfahrzeuges hätte einen etwa knielangen schwarzen Mantel getragen. Der

Hauptaggressor, welcher den 19-jährigen geschädigten Fahrer auch mehrfach gegen

den Kopf geschlagen hätte, hätte eine beige Jacke getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Täter nach Körperverletzung gesucht

Mainz-Neustadt – Am Samstagabend wurde eine 38-jährige Mainzerin von einem

bislang unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Zur Tatzeit hielt sich die

Mainzerin in der Nackstraße in Mainz nahe eines Restaurants auf. Die Frau

beobachtete zunächst im Rückspiegel ihres Fahrzeuges, wie ein Mann gegen mehrere

Fahrräder uriniert. Die 38-Jährige spricht den Mann auf sein unangebrachtes

Verhalten an. Daraufhin wandte er sich ihr mit den Worten‘ ‚ob sie denn heute

schon Döner gegessen habe‘ zu. Er nähert sich ihr und drückt ihr einen halb

gegessenen Döner ins Gesicht. Danach nimmt der unbekannte Täter die Mainzerin in

den Schwitzkasten und schlägt ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Diese

erleidet hierdurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Zwei Begleitpersonen des

unbekannten Täters können diesen schließlich von der 38-jährigen Mainzerin

wegziehen und flüchteten anschließend mit ihm zu Fuß vom Tatort.

Die Mainzerin beschreibt den Beschuldigten wie folgt:

ca. 1,8m groß, ca. 30 Jahre alt, kurze braune Haare, bekleidet mit einem Schal,

einer dunklen Jacke und Jeans, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, spricht

akzentfreies deutsch

Der unbekannte Täter sei von insgesamt vier weiteren Personen begleitet worden.

Diese seien allesamt männlich gewesen. Eine der Personen habe eine lange grüne

Jacke getragen. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung sowie

Zeugenbefragung von Restaurantgästen verlief erfolglos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Exhibitionist am Rheinufer

Mainz-Neustadt – Am frühen Montagmorgen gegen 07:40 Uhr wurde eine

68-jährige Frau auf einen Mann aufmerksam, welcher am Rheinufer in Höhe des

Feldbergplatzes exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Diese

verständigte darauf die Polizei.

Gegenüber den Beamten gab die 68-Jährige vor Ort an, dass sie am Rheinufer mit

dem Hund unterwegs gewesen sei, als sie den Mann mit heruntergelassener Hose

hinter einem Busch entdeckte. In der Annahme, er wäre am Urinieren, habe die

68-jährige den Mann angesprochen sich wenigstens dabei umzudrehen. Als dieser

nicht reagierte, sei sie weitergegangen und habe sehen könne, wie er begonnen

habe an seinem Glied zu manipulieren. Der 18-jährige Mann kann durch die vor Ort

befindlichen Beamten angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Eine Strafanzeige gegen den 18-Jährigen wurde gefertigt.

Mainz- Münchfeld, Betrugsmasche „falsche Polizeibeamte“ scheitert an 90-jähriger Mainzerin

Mainz-Münchfeld – Am Freitag, den 29.10.2021 kam es in Mainz erneut zu

einem Betrugsversuch mit der bekannten Masche „falsche Polizeibeamte“. In diesem

Fall meldete sich telefonisch eine vermeintliche Polizeibeamtin bei einer

90-jährigen Frau im Mainzer-Münchfeld. Die Betrügerin gab der Frau gegenüber an,

dass man Einbrecher festgenommen und einen Zettel mit Namen und Anschrift der

90-Jährigen aufgefunden habe. Die Mainzerin wurde jedoch misstrauisch und gab

an, sich bei der Polizei über Notruf und die Echtheit des Falles informieren zu

wollen. Daraufhin ermutigte die Täterin die 90-Jährige den Anruf zu vorzunehmen,

forderte ihr Opfer jedoch auf das Gespräch nicht zu beenden, lediglich einen

Piepton abzuwarten und danach die 110 zu wählen. Dieser Aufforderung kam die

90-Jährige jedoch nicht nach, beendete zuerst das Gespräch und wählte erst dann

eigenständige die Nummer des Polizeinotrufes. Die Mainzerin hat richtig

gehandelt und somit möglicherweise einen Betrug und Schaden von sich abgewandt.

Mainz-Hechtsheim, Einbruch in Einfamilienhaus zur Tageszeit

Mainz-Hechtsheim – Am Freitag, den 29.10.2021 kam es im Zeitraum zwischen

09:00 und 16:00 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mainz-Hechtsheim. Da

die Bewohner im genannten Zeitraum nicht zu Hause waren, nutzten der oder die

bislang unbekannten Täter die Gelegenheit und hebelten die Terrassentür des

Hauses auf. Zuvor versuchten sie sich Zutritt über eine Kellertür zu

verschaffen, was jedoch misslang. Im Haus wurden sämtliche Räume sowie die

Einrichtung nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Die Höhe des erlangten

Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert

werden. Die Polizei rät daher:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von

Einbrechern leicht zu öffnen.

Einbrechern leicht zu öffnen. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.

den Schließzylinder aus. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie

immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig

verlassen.

immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen. Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen.

Einbrecher kennen jedes Versteck!

Einbrecher kennen jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht

tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den

ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht

innen stecken.

Auffahrunfall in der Töngesstraße

Mainz-Ebersheim – An der Einmündung der Töngesstraße zur Rheinhessenstraße

kam es am Samstagvormittag, 30.10.2021, zu einem Auffahrunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Die aus Ebersheim auf der Töngesstraße fahrende

20-jährige Bodenheimerin übersah den an der roten Ampel wartenden PKW eines 50

Jahre alten Nieder-Olmers und schob diesen auf das davor stehende Fahrzeug eines

58-jährigen Essenheimers auf. Durch den Aufprall kam der PKW der Bodenheimerin

nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wartehäuschen der

dortigen Bushaltestelle. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt jedoch

glücklicherweise keine Wartenden auf. Es entstand Sachschaden an den drei

beteiligten Fahrzeugen sowie an der Bushaltestelle. Die Polizei musste zur

Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge die Töngesstraße für etwa

eine halbe Stunde sperren.

Betrunkener Traktorfahrer

Zotzenheim

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der PI Bingen am Halloweenabend des 31.10.2021 gegen kurz vor 21 Uhr ein auf dem Wirtschaftsweg parallel zur K6 bei Zotzenheim/Welgesheim fahrender, mit drei Personen besetzter, Traktor auf. Aufgrund der trotz der noch laufenden Erntezeit eher untypischen Traktorfahrt entschloss sich die Streife zur Verkehrskontrolle. Unmittelbar vor der Kontrolle sprang einer der Mitfahrer vom Traktor ab. Fahrer und verbleibender Mitfahrer versuchten noch Umzusteigen um offensichtlich die Fahrereigenschaft zu verschleiern. Alle drei Personen zeigten sich alkoholisiert, ein vor Ort durch den 23-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen

Am 31.10.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Mainzer Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer drogenbedingten Beeinflussung. Dem Fahrer, der bereits wegen eines gleichgelagerten Delikts auffällig wurde, wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Zwei Unfälle in Folge unter Alkoholeinwirkung

POL-PIBIN: Zwei Unfälle in Folge unter Alkoholeinwirkung

Bild-Infos Download

Münster-Sarmsheim

Am späten Samstagabend gegen 22:15 Uhr wurden Anwohner in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim auf einen lauten Knall aufmerksam. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass ein Fahrzeug beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später verunfallte das gleiche Fahrzeug in Langenlonsheim an der B48 am Ortsausgang, in dem der Fahrer gegen den Mast einer Ampelanlage prallte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrer und „Führerschein-Neuling“ erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht an der Kreuzung Rheinstr./Langgasse/Marktplatz/Karolingerstraße

Nierstein

Am 30.10.2021, um 16.11 Uhr befuhr ein 30-jähriger Wiesbadener mit seinem Pkw, 1er BMW, die Rheinstraße, aus Richtung Mainzer Straße kommend, in Fahrtrichtung des Marktplatzes. Der zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Pkw befuhr zeitgleich die Langgasse in Fahrtrichtung der Karolingerstraße. Im Kreuzungsbereich missachtet der noch Unbekannte den vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Wiesbadener und kollidiert mit diesem (Vorfahrtsregelung rechts vor links). Nach einem kurzen Blickkontakt beider Fahrer habe man sich mit Gesten darauf verständigt, die Straße zu räumen und am Fahrbahnrand über den Unfallhergang zu sprechen. Als der Wiesbadener schließlich den Kreuzungsbereich in Richtung des Marktplatzes verließ, um an den Fahrbahnrand zu fahren, entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Fahrtrichtung der Karolingerstraße, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen (Fremdschaden von ca. 2000 Euro).

Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen hellblauen Fiat Panda gehandelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite der Frontstoßstange beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Wörrstädter Str. 3

Nierstein

Ein 31-jähriger Niersteiner hatte seinen Pkw, BMW 318D, schwarze Lackierung, an o.g. Ort zum Parken abgestellt. Am 30.10.2021, gegen 06 Uhr stieß ein bislang unbekannter Motorroller-Fahrer gegen die linke Front des Pkw und stürzte dabei. Er stand wieder auf, richtete den Roller und entfernte sich in Richtung B 420, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Laut einem Zeugen soll der Fahrer*in einen auffälligen Schutzhelm getragen haben: schwarzer Helm mit blau-weiß-roten Streifen „wie die Flagge von England“.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Roller oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung und separater Widerstand mit zwei leichtverletzten Polizeibeamten

Bodenheim

Am Freitag, dem 29.10.2021, gg. 19 Uhr rief ein 12-Jähriger Junge über den Notruf an, dass sein Vater seine Mutter geschlagen habe. Die eingesetzte Streife kann den Beschuldigten, einen 37-jährigen Syrer , sowie den Anrufer und die 35-jährige Geschädigte im Treppenflur ihrer Wohnung in Bodenheim antreffen. Der Mann war alkoholisiert und aggressiv. Er folgte nicht den Anweisungen der Polizeibeamten, bespuckte sie und leistet heftigen Widerstand, bei dem beide Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Zur Überwindung des Widerstandes musste der Taser in Kontaktmodus eingesetzt werden. Im Anschluss erfolgte die Ingewahrsamnahme bis zur Ausnüchterung zum Morgen des nächsten Tages, um weitere Straftaten zu verhindern. Eine separate Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet, da der Mann seiner Frau u.a. einen Stuhl gegen den Kopf geworfen hatte und sie dadurch leicht verletzt wurde.

„Durchfahrt-Verbot“ missachtet

Bingen

Anlässlich mehrerer Anwohnerbeschwerden kontrollierten Beamte der Polizei Bingen am Freitagvormittag gegen 08:00 Uhr das Durchfahrt-Verbot Im Mittelpfad / Josef-Knettel-Straße. Es konnten 5 Fahrzeuge festgestellt werden, die verbotswidrig unterwegs waren. Die Polizei bittet im Interesse der Anwohner, die Beschilderung zu beachten und den Verbindungsweg nicht zu benutzen. Weitere Kontrollen sind angedacht.

Kontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und berauschende Mittel im Straßenverkehr

Oppenheim

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Daher wurden in der Nacht vom 29.10.2021 auf den 30.10.2021 durch die PI Oppenheim schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Alkohol und berauschende Mittel im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden Fahrzeuge nicht nur im Rahmen der Streifenfahrt kontrolliert, zeitweise wurde auch eine Kontrollstelle in der Mainzer Straße in Nierstein eingerichtet. Durch die Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 15 Fahrzeuge kontrolliert werden. Drei der kontrollierten Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, zwei von ihnen führten zudem Betäubungsmittel mit, wovon ein 35 jähriger darüber hinaus ein Einhandmesser bei sich hatte. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf die drei Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, sowie ein Fahrverbot zu. Zudem wurden Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.