Wiesloch: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Wiesloch (ots) – Ein 18-Jähriger, der am 27.10. sein mehrere hundert Euro teures

Fahrrad beim Polizeirevier Wiesloch gestohlen gemeldet hatte (Tatort: Bahnhof

Walldorf/Wiesloch; Tatzeit: 13.-25.10)), entdeckte es am Samstagnachmittag, kurz

vor 15 Uhr, wieder, als er einen unbekannten Mann mit seinem Fahrrad von

Walldorf nach Wiesloch fahren sah.

Die verständigte Polizei fahndete sofort nach dem Unbekannten und entdeckte ihn

am Bahnhof Wiesloch-Walldorf.

Die Überprüfung der Rahmennummer brachte es an den Tag – es handelte sich um das

Fahrrad des 18-Jährigen.

Die Ermittlungen gegen den 36-jährige vermeintlichen Dieb wurde aufgenommen.

Nach Beendigung der ersten Formalitäten konnte er seinen Weg fortsetzen.

Dem 18-Jährigen wurde an Ort und Stelle sein Fahrrad zurückgegeben.

Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen dauern an.

Walldorf: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21.00-02.00 Uhr, wurde in

eine Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dannheckerstraße

eingebrochen und eine Spielkonsole sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Wiesloch: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht, in ein

Wohnhaus in Johann-Philipp-Bronner-Straße, Ecke Georg-Schweinfurth-Straße

einzubrechen. Der unbekannte Täter hatte offenbar versucht, die Eingangstür

aufzuhebeln, war aber aus bislang unbekannten Gründen gescheitert.

Möglicherweise wurde er aber auch bei seinen Vorhaben gestört.

Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Nachbarin, die ähnliche Spuren an

ihrer Haustür vorfand, allerdings bereits Tage zuvor. Eine Anzeige hatte sie

bislang nicht erstattet. Diese Tat dürfte in der Nacht von Freitag auf Samstag

(22./23.10.2021) begangen worden sein. Auch hier ließ der Täter aus bislang

unbekannten Gründen von der weiteren Tatbegehung ab.

Der schaden beträgt in beiden Fällen mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zumindest zu einer der beiden Taten geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung

zu setzen.

Wiesloch: Wohnungseinbruch; Korrektur der PM vom 31.10; 09.59 Uhr

Wiesloch (ots) – Entgegen der Pressemitteilung vom 31.10 ereignete sich der

Einbruch nicht in der Friedhofstraße, sondern in der Freihofstraße. Der bislang

unbekannte Täter war offenbar über den Gartenbereich des Nachbargrundstücks in

das Wohnhaus eingedrungen, hatte die Zimmer im Erdgeschoss und im 1.

Obergeschoss durchsucht und war mit rund 1.000.- Euro Beute auch wieder über den

rückwärtigen Gebäudeteil und das Nachbargrundstück geflüchtet. Zeugen, die am

Samstag, zwischen 9.15 Uhr und 17.40 Uhr in der Freihofstraße verdächtige

Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus – Täter von Bewohnerin gestört – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagvormittag versuchte ein unbekannter

Täter in ein Wohnhaus in Leimen einzubrechen. Der Täter klingelte kurz vor 10

Uhr zunächst mehrmals an der Tür des Anwesens in der Straße „Im Emmersrain“. Als

eine im Haus anwesende Bewohnerin jedoch nicht öffnete, begab sich der

Unbekannte durch das Gartentor zum rückseitigen Garten des Hauses und betrat die

Terrasse. Hier brach zunächst den Rollladen aus der Schiene und hebelte

anschließend die dahinter liegende Terrassentür auf. Die Bewohnerin wurde durch

das Bersten der Scheibe entstehende laute Geräusch aufmerksam und verständigte

die Polizei. Der Täter bemerkte daraufhin offenbar die Anwesenheit der Frau im

Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.

An der Terrassentür und dem Rollladen entstand Sachschaden in Höhe von rund

3.000 Euro.

Eine Beschreibung des Täters konnte die Anwesende nicht abgeben. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien auf Garagentoren und Gebäuden – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

beschmierten unbekannte Täter in Weinheim Garagenwände und -tore mit Lackfarbe.

Die Unbekannten sprühten in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntagmorgen,

10.30 Uhr in der Stettiner Straße und im näheren Umkreis, mehrere Garagentore,

Garagenseitenwände sowie einen Verteilerkasten mit unterschiedlichen

Schriftzügen in schwarzer Lackfarbe. Hierdurch entstand Sachschaden in bislang

nicht bezifferbarer Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: In Gartenhütte eingebrochen – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter brachen in der Nacht

von Montag auf Dienstag in eine Holzhütte in einem Feldgebiet in St. Leon-Rot

ein. Ein Zeuge verständigte gegen 2 Uhr die Polizei, da er beim Gassigehen im

Feldgebiet zwischen Friedhof und L 546, beobachtet, wie drei männliche Personen

in eine Holzhütte einbrachen. Sie leichteten mit der Lampe eines Mobiltelefons.

Als sie den Zeugen im Lichtschein wahrnahmen, flüchteten sie von der

Örtlichkeit.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten die Beamten feststellen, dass die

Fensterscheibe neben der ordnungsgemäß verschlossenen Eingangstür eingeschlagen

war und ein Loch aufwies. Im Inneren waren neben zahlreichen leeren

Spirituosenflaschen keine Gegenstände von Wert zu erkennen.

Der Zeuge beschrieb die drei männlichen Personen wie folgt:

Ca. 16 bis 18 Jahre alt

Schlank

Auffallend groß

Dunkel gekleidet

Eine der Personen roch stark nach Parfüm

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise zu den drei Personen geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruchsversuch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Samstagmorgen versuchte ein

bisher unbekannter männlicher Täter in die Gaststätte des Kleintierzuchtvereins

im Hofweg einzubrechen. Ein Zeuge, welcher sich zu diesem Zeitpunkt noch

zufällig im Innern des bereits geschlossenen Restaurants aufhielt, nahm kurz

nach 3 Uhr verdächtige Geräusche im Außenbereich wahr. Wenig später flüchtete

der Verdächtige von der Tatörtlichkeit und hinterlässt im Bereich einer

seitlichen Zugangstür verschiedenes Einbruchswerkzeug. Bereits am 28.10.2021 kam

es zu einem ähnlichen Versuch, bei dem ein bisher unbekannter Täter zunächst

eine Tür zum Kleintierzuchtverein aufgehebelt hatte und im Anschluss versuchte,

die Zugangstür zur Gaststätte aufzubrechen. Da dies allerdings misslang, verließ

der Unbekannte die Örtlichkeit unverrichteter Dinge. Inwiefern beide Taten

zusammenhängen, wird nun im Rahmen der Ermittlungen wegen versuchten

Einbruchsdiebstahls der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geprüft. Die

sichergestellten Einbruchswerkzeuge werden durch die zentrale Kriminaltechnik

auf Spuren untersucht. Zeugen beschreiben den Verdächtigen von Samstag wie

folgt: männlich, dunkelhäutig, bekleidet mit Arbeitshose und schwarzer Jacke mit

Kapuze. Sollten weitere Zeugen in dieser Nacht etwas Verdächtiges in diesem

Zusammenhang wahrgenommen haben, werden diese gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Hockenheim (Tel.: 06205/2860-0) in Verbindung zu setzen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin durch abbiegendes Fahrzeug verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag kurz vor 18 Uhr bog ein

52-jähriger VW-Fahrer aus der Straße „Neuer Weg Nord“ in die Untere Talstraße

ab. Dabei übersah der VW-Fahrer eine 61-jährige Fußgängerin, welche gerade vom

Quellenweg kommend die Straße überquerte. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug

fiel die Fußgängerin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Durch den

Rettungsdienst wurde sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Weinheim – Motorenplatzer führt zu Tunnelsperrung

Weinheim – Am 01.11.2021, um 15.21 Uhr, kam es zu einem Brandvoralarm im

Saukopftunnel. Auf der Tunnelkamera konnte auch Qualm wahrgenommen werden,

weshalb der Tunnel gesperrt wurde. Ursächlich für den Qualm war ein

Motorenplatzer an einem Fahrzeug, welches durch den Tunnel und auch weiterfuhr,

ohne dass sich der Fahrzeugführer meldete. Als der Tunnel wieder geöffnet werden

sollte, kam es zu einem technischen Problem an einer Schranke. Diese konnte

durch einen Techniker schnell behoben werden, der Tunnel war ab 17.20 Uhr wieder

frei befahrbar.

Horrenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugführerin kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Horrenberg / Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagabend gegen 17.10 Uhr meldete

sich ein namentlich bekannter Zeuge über den Polizeinotruf und gab an, dass ein

Fahrzeugführer auf der L612 zwischen Horrenberg und Zuzenhausen scheinbar

alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt sei. Vor Ort konnte

eine Streife des Polizeireviers Wiesloch eine sichtbar aufgelöste, aber

glücklicherweise unverletzte, 42-Jahre alte Frau, neben ihrem Pkw sitzend

antreffen. Sie war zuvor mit ihrem Ford Focus von Hoffenheim in Richtung

Horrenberg unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw. In

der Folge kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kam in einem

angrenzenden Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Der verunfallte Ford Focus

wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Horrenberg aus dem Graben gezogen und war

nicht mehr fahrbereit. Er wurde bis zum Abtransport durch einen Abschleppdienst

auf einem angrenzenden Feldweg abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in

Höhe von ca. 2.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche besprühen Hauswand eines Supermarktes und posieren für Fotos

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis – Am 31.10.2021 gegen 19.30 Uhr meldete ein

Zeuge eine Gruppe von Jugendlichen, welche an der Rückseite eines Supermarktes

in der Bray-sur-Seine-Straße in Hemsbach, die Hauswand besprühten und im Zuge

dessen vor ihren „Kunstwerken“ posierten und Fotos machten. Bei Eintreffen der

eingesetzten Beamten des Polizeireviers Weinheim ergriffen die Jugendlichen

sofort die Flucht, worauf die Beamten die Verfolgung aufnahmen und einen der

Beschuldigten festnehmen konnten. Der 14-Jährige konnte aufgrund von Farbresten

an seinen Händen überführt werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen seinen

Eltern überstellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die

weiteren Ermittlungen zu möglichen Mittätern werden durch das Polizeirevier

Weinheim geführt.

Nußloch / Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Fallschirmspringer verletzt sich bei der Landung / Rettungshubschrauber im Einsatz

Nußloch/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Sonntagmittag wurde über

die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass auf einem Feldstück nahe dem Walldorfer

Flugplatz ein Fallschirmspringer unsanft gelandet sei. Die Person zog sich

hierbei schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Nach sofort

eingeleiteter Erstversorgung wurde der 25-jährige Heidelberger mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Feststellungen vor Ort

ergaben, dass der Sprung aus einer Höhe von 1800 Meter erfolgte und vom Springer

der Hauptschirm zu spät geöffnet wurde. Da zuvor das automatisierte

Notfallsystem den Ersatzschirm auslöste, waren beide Schirme zur selben Zeit

aufgespannt. Hierdurch kam es zu der unkontrollierten Landung. Hinweise auf

einen technischen Defekt liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Wiesloch

war mit zwei Streifenfahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Wechselfallschwindel – unbekannter Trickdieb erbeutet Bargeld; Polizei sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Samstag gegen 11 Uhr wurde ein

75-Jähriger am Leopoldsplatz, in Höhe einer dortigen Tiefgarage, von einem

bislang unbekannten Trickdieb angesprochen. Unter dem Vorwand, dass er eine

Zwei-Euro-Münze gewechselt haben möchte, bat er den 75-Jährigen um Hilfe.

Nichtsahnend kam der Senior der Bitte des Unbekannten nach und öffnete sein

Portemonnaie. In diesem Moment gelang es dem Trickdieb offenbar unbemerkt in den

Geldbeutel des 75-Jährigen zu greifen und Scheingeld in Höhe von rund 75 Euro zu

entwenden. Nachdem der Senior dem Unbekannten kein Wechselgeld anbieten konnte,

ergriff der Täter samt Beute schließlich die Flucht. Erst als der 75-Jährige im

Anschluss in einem Einkaufsmarkt an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er den

dreisten Diebstahl.

Beschreibung des Täters:

männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze/kurze Haare, bekleidet

mit einer dunkelgrauen Arbeitshose und einer blauen Jacke.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun nach weiteren Zeugen, die den Trickdieb gesehen haben und/oder weitere

Angaben zu dessen Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter

der Tel.: 06271 92100 zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer gefährdet Kind

Leimen – Am Montag gegen 18:15 Uhr hatte ein betrunkener 68-jähriger

Audi-Fahrer in der Kurpfalzstraße erhebliche Schwierigkeiten, die Fahrspur zu

halten, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und kollidierte beinahe mit einem

auf dem Gehweg laufenden Kleinkind. Ein 18-jähriger Zeuge beobachtete beim

Hinterherfahren die extrem auffällige Fahrweise des Mannes sowie die Gefährdung

des Kindes. Nachdem der Audi-Fahrer anhielt, gelang es dem Zeugen, den

betrunkenen Autofahrer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten

festzuhalten. Als er die anfahrenden Beamten erblickte, versuchte er zu Fuß zu

flüchten. Die Polizisten holten den Flüchtigen jedoch schnell ein und nahmen

diesen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,78

Promille. Nachdem dem Betrunkenen auf dem Polizeirevier Wiesloch eine Blutprobe

entnommen wurde, durfte er gehen, allerdings ohne Führerschein. Der wurde

beschlagnahmt. Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den betrunkenen Autofahrer

gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte bestehlen Betrunkenen und prügeln anschließend auf diesen ein – Zeugen gesucht!

Weinheim – Am Sonntag um kurz vor 23 Uhr bestahlen drei bislang unbekannte

Täter einen 31-jährigen Mann am Bahnhof und schlugen anschließend auf ihr Opfer

ein. Der alkoholisierte 31-Jährige war im Bereich des Gleis 1 auf einer Bank

eingeschlafen, als ihm zwei Männer und eine Frau das Handy sowie den Geldbeutel

aus der Jacke nahmen. Das Opfer wachte durch den Diebstahl auf und versuchte

einen der Täter festzuhalten. Unvermittelt schlug ein zweiter Täter dem Opfer

mehrfach ins Gesicht, wodurch ihnen die Flucht gelang. Eine sofort eingeleitete

Fahndung verlief ergebnislos. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, trug eine Joker-Maske

Täter 2: männlich, kräftige Statur, ca. 30 Jahre alt, schwarz geschminktes

Gesicht

Täter 3: weiblich, rot geschminktes Gesicht

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Weinheim-Lützelsachsen: Unbekannte verletzten Kind durch Feuerwerkskörper – Zeugen gesucht!

Weinheim – Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr verletzten im Bereich

Etzwiesenstraße / Schaffnereiweg bislang unbekannte Täter ein 8-jähriges Mädchen

durch einen Feuerwerkskörper. Das Mädchen war mit dessen Eltern auf dem dortigen

Gehweg unterwegs, als aus einer Personengruppe von etwa sechs bis acht

Unbekannten der Feuerwerkskörper in Richtung des Mädchens geworfen wurde. Diese

wurde durch ein umherfliegendes Teil am Auge getroffen und dadurch verletzt.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung flüchtete die Gruppe in Richtung

Waid. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Weinheim-Lützelsachsen: Zwei Einbrüche in kurzer Zeit

Weinheim – Am Wochenende schlugen unbekannte Einbrecher in Lützelsachsen

gleich zwei Mal zu. Im Zeitraum von Samstag, gegen 16 Uhr, bis Sonntag, gegen 15

Uhr, versuchten die Täter zwei Türen eines Einfamilienhauses in der

Panoramastraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Unweit des ersten Tatortes

schlugen die Täter im Zeitraum von Sonntag, gegen 17:00 Uhr, bis Montag, gegen

16:00 Uhr, eine Fensterscheibe eines Hauses in der Wintergasse ein und

verschafften sich so Zutritt zu dem Anwesen. Ob die Täter hier etwas erbeuten

konnten, ist derzeit noch unklar. Auch ob es sich bei den beiden Einbrüchen um

die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: freilaufende Hunde greifen Spaziergängerin an – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am 23.10.2021 gegen 9 Uhr war eine

59-jährige Frau mit ihrem Hund im Jargeauring spazieren, als aus Richtung des

Festplatzes zwei weitere fremde Hunde ohne Leine angelaufen kamen und zunächst

den Hund der 59-Jährigen bissen. Beim Versuch, die Hunde zu trennen verletzte

sich die Frau leicht an der Hand. Ihr Hund wurde durch den Angriff

glücklicherweise nicht weiter verletzt. Die fremden Hunde rannten im Anschluss

Richtung Festplatz zurück. Der Hundehalter ist bisher nicht bekannt. Bei den

fremden Hunden soll es sich um einen Sharpei-Mischling und einen Husky gehandelt

haben. Zeugen, welche Hinweise zur Sache geben können oder der Hundehalter

selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0

telefonisch zu melden.