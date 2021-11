Diebstahl aus Fahrzeug

Worms, Mittelstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 31.10.2021, 21:30 Uhr auf Montag, dem 01.11.2021, 15:25 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Kraftfahrzeug aufgebrochen und Gegenstände im Wert von 300 Euro entwendet.

Unbekannte Täter verschaffen sich durch Einschlagen der rechten hinteren Scheibe eines in der Mittelstraße geparkten Fahrzeuges Zugang zum Innenraum. Sie entwenden Wertgegenstände und flüchten anschließend unerkannt. Aufgrund der Tatbegehungsweise wird vermutet, dass Anwohner auf die Geräusche aufmerksam wurden und etwas beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Körperverletzung und Randale an Halloween

Wörrstadt, Am Krag, 31.10.2021, ca. 19:00h (ots) – Vor einer Garage feiern

mehrere Anwohner zusammen mit ihren Kindern (etwa zehn Kinder um die zehn Jahre

alt) „Halloween“. Die Garage steht offen; es sind Süßigkeiten zum Mitnehmen

ausgelegt. Gegen 19:00h kommt eine Gruppe von ca. 15 Jugendlichen im Alter zw.

14 und 18 Jahren an diese Garage. Eine Person dieser Gruppe betritt einfach das

offenstehende Haus und eine andere die Garage. Weiterhin nehmen andere

Mitglieder der Gruppe unverschämt viel Süßigkeiten an sich. Der Hausherr

verweist die Gruppe aus seinem Haus und vom Grundstück. Nach anfänglichem

Herumpöbeln werfen einige Jugendliche beim Verlassen des Grundstückes noch

mehrere Fahrräder zu Boden und gehen weiter in Richtung Rommersheimer Str.. Dort

halten sich mehrere Kinder der feiernden Anwohner auf. Ein Vater geht zu der

Gruppe, um eine Auseinandersetzung zu verhindern. Es kommt zunächst zu einer

Streitigkeit. Der 52jährige Geschädigte wird plötzlich von einem jungen Mann aus

der Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen und an der Nase verletzt. Im

Moment muss von einer Nasenfraktur ausgegangen werden. Die Gruppe entfernt sich

Richtung Rommersheim und der Verletzte geht zum Haus zurück. Zehn Minuten später

erscheint die Gruppe erneut am o.a. Haus am Krag. Alle tragen einen

Mundnasenschutz, einige halten kleine Holzstöcke in den Händen. Sie fordern den

Verletzten auf, vor das Haus zu kommen. Nachdem sie erfahren, dass die Polizei

informiert ist, verschwindet die Gruppe in Richtung Kreuznacher Str.. Dabei wird

offenbar aus der Gruppe heraus ein Stein auf einen parkenden Wagen geworfen. Wer

kann Hinweise zu dieser Gruppe an u.a. Kontakt geben?

Vermisste Ziegen endlich wieder zurück

Alzey (ots)

Anwohner eines Alzeyer Mehrfamilienhauses staunten am Montagvormittag nicht schlecht, als sie in ihrer Tiefgarage zwei schwarze Ziegen vorfanden, die es sich auf einem der Stellplätze gemütlich gemacht hatten.

Noch bevor sie sich dort häuslich einrichten konnten, hatte die hiesige Polizei den Besitzer ausfindig gemacht.

Dem 52-jährigen waren nämlich am Vortag mehrere der nützlichen Hornträger entlaufen. Bei der umfangreichen Suche, die bis in den Sonntagabend andauerte, blieben allerdings zwei Tiere verschwunden.

Der Ziegenhalter holte die Tiere umgehend ab und war glücklich seine kleine „Herde“ wieder beisammen zu haben. Die „Thüringer Waldziegen“ hatte er erst am Sonntag erworben und nach Alzey umgesiedelt.

Die „Neubürger“ hatten offensichtlich beschlossen ihr neues Umfeld auf eigene Faust zu erkunden, ohne zuhause Bescheid zu sagen.

Polizei Worms zieht erste Bilanz der Halloweennacht

Worms (ots) – Bis in den späten Abend hinein wurden mehrere Jugendgruppen

gemeldet die in der Innenstadt Böller zündeten. Hierbei wurden auch zwei

Mülltonnen durch Böllerwurf beschädigt. Den Täter dieser Sachbeschädigung konnte

die eingesetzte Streife im Nachgang jedoch namentlich ermitteln. Einige der

Jugendlichen können kontrolliert werden. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und

Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weil sich ein Jugendlicher, bei einer

späteren erneuten Kontrolle noch an der Örtlichkeit aufhielt, wurde er zur

Dienststelle verbracht und im weiteren Verlauf den Eltern überstellt. Auch

wurden Eier an Hausfassaden in der Innenstadt geworfen. Im Zusammenhang mit

Halloween kam es auch zu einer Körperverletzung im Innenstadtbereich, bei

welcher ein Jugendlicher von zwei Anderen ins Gesicht geschlagen wurde.

Weiterhin wurden zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr Eier im Bereich des Stadtparks

auf vorbeifahrende Autos geworfen. Wobei derzeit kein Zusammenhang mit den

Eierwerfern in der Innenstadt hergestellt werden kann. Die Polizei weißt hierbei

daraufhin, dass solche Taten keine Kavaliersdelikte und keine harmlosen

Jugendstreiche sind. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr werden mit

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet. Die Polizei sucht

in diesem Zusammenhang Zeugen die im Bereich Kimmelhorstweg / B9 /

Philosophenstraße Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben

können. Glücklicherweise kam es durch den Eierwurf nicht zu einem Unfall. Die

beiden Verkehrsteilnehmer die den Vorfall unabhängig und zeitlich versetzt

voneinander meldeten erschraken sich jedoch sehr. Einer musste eine Vollbremsung

durchführen. An den beiden Fahrzeugen die in Richtung Norden unterwegs waren

entstand kein Schaden.

Anders als in Neuhausen. Hier wurden zwei PKW’s durch Graffiti bzw. einen

abgetretenen Außenspiegel beschädigt.

Dazu kamen etliche Ruhestörungen durch Halloweenpartys in Stadt und Umland.

Diese konnten, aufgrund der Vielzahl der Meldungen, nicht immer durch die

Polizei zeitnah abgearbeitet werden. An manchen Stellen in der Stadt gerieten

einige Personen, mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, in Streit. Teilweise

musste die Polizei dabei regulierend eingreifen. Größere

Körperverletzungsdelikte wurden jedoch nicht registriert.

Schlägerei in Spießgasse – Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Samstag, 30.10.2021, 22:30 Uhr:

Am späten Samstagabend meldeten gleich mehrere Bürger eine Schlägerei von mindestens sechs bis acht Personen in der Alzeyer Spießgasse. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Streifen der PI Alzey, PI Kirchheimbolanden, PI Worms und der PaSt Gau-Bickelheim angefahren. Vor Ort konnte zunächst niemand mehr angetroffen werden. Auf Höhe einer dortigen Pizzeria konnte jedoch ein blutverschmiertes Tempo und Blutspuren auf der Straße festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung nach möglichen Beteiligten konnte in der Hospitalstraße ein junger Mann angetroffen werden, welcher stark aus der Nase blutete. Der 23-jährige Schornsheimer gab sich als Geschädigter der Auseinandersetzung zu erkennen. Er konnte keine näheren Angaben zur Tat machen. Seine leichten Verletzungen in Form einer blutigen Nase und Beulen am Hinterkopf mussten im Alzeyer Krankenhaus ambulant behandelt werden. Im Verlauf der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte kein Beteiligter der Schlägerei mehr angetroffen werden, sodass die Polizei Alzey um Hinweise bittet. Wer Beobachtungen bezüglich der Schlägerei in der Spießgasse gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Alzey unter 06731 9110.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Worms, Wonsamstraße (ots)

Am Dienstag, dem 26.10.2021 kam es zwischen 07:20 Uhr und 14:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.

Durch bislang unbekannte Täter wurden mittels eines spitzen Gegenstandes teilweise tiefe Lackkratzer an der zum Gehweg gewandten Fahrzeugseite verursacht. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter mehrere Minuten lang das Fahrzeug beschädigt haben. Aufgrund der Uhrzeit und der Örtlichkeit ist es wahrscheinlich, dass die Tat durch Passanten beobachtet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geschwindigkeitsmessungen in Alzey und Westhofen

Alzey / Westhofen (ots)

Freitag, 29.10.2021, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Uhr:

Am Freitagvor- und Nachmittag führte die Polizeiinspektion Alzey Geschwindigkeitsmessungen mit anschließenden Verkehrskontrollen in den Gemarkungen Alzey (L406) und Westhofen (L386) durch. Von den knapp 200 gemessenen Fahrzeugen fuhr mit 29 fast jedes siebte mit höherer Geschwindigkeit als erlaubt. Der Höchstwert wurde in Alzey erreicht. Hier fuhr ein 40-jähriger Alzeyer mit 88km/h bei erlaubten 50 km/h. Ferner konnte ein Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welcher während der Fahrt unerlaubt ein Mobiltelefon nutzte. Auch auf ihn wird ein Bußgeldverfahren zukommen.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurde im Rahmen der Verkehrskontrollen ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtung gerichtet. Aufgrund des Beginns der sogenannten dunklen Jahreszeit wird explizit auf die Thematik der lichttechnischen Einrichtungen eingegangen. Es können zwei Fahrzeuge ohne ausreichende Beleuchtung für die schlechten Sichtverhältnisse durch Nebel festgestellt werden.