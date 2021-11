Einbrecher hebeln Balkontür auf,

Usingen, Bahnhofstraße, 01.11.2021, 07.30 Uhr bis 20.50 Uhr

(pa)In der Usinger Bahnhofstraße kam es im Laufe des Montags zu einem Wohnungseinbruch. Zum Ziel der Täter wurde eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Erdgeschosswohnung. Unbekannte begaben sich zwischen 07.30 Uhr am Morgen und 20.50 Uhr abends auf den Balkon der Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie die Räume nach Wertsachen, um letztendlich mit Bargeld und Schmuck unerkannt die Flucht zu ergreifen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mercedes entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Friedberger Straße, 02.11.2021, 03:00 Uhr bis 03.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf waren in der Nacht zum Dienstag Autodiebe am Werk. Die Tat ereignete sich in der Friedberger Straße in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Dort war ein Mercedes GLC geparkt, dessen Besitzer am Dienstagmorgen feststellen mussten, dass ihr schwarzes SUV gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich der Diebstahl des Wagens zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr zugetragen haben. Der entwendete Mercedes, dessen Wert sich auf knapp 60.000 Euro beläuft, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „HG-DD 9800“. Hinweise nimmt die „AG Pkw“ der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Scheibe an Schulsporthalle mutwillig beschädigt, Oberursel, Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße, 31.10.2021, 17.00 Uhr bis 01.11.2021, 07.00 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag kam es in Oberursel zu einem Fall von Vandalismus an einer Schulturnhalle. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände einer in der Karl-Hermann-Flach-Straße gelegenen Schule. Dort wurde eine Scheibe der Sporthalle unter der Zuhilfenahme von Steinen offenbar mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf B 456, B 456, zwischen Wehrheimer Kreuz und Usingen, 01.11.2021, gg. 17.00 Uhr

(pa)Auf der B 456 bei Wehrheim ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Neu-Anspacherin mit einem Hyundai die Bundesstraße aus Richtung Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. In einer langgezogenen Rechtskurve erschrak sich die Autofahrerin eigenen Angaben nach derart vor einem im Innenraum aufgetauchten Spinne, dass sie unbeabsichtigt auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß ihr Kleinwagen mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Bei der Kollision wurden sowohl die 20-Jährige Unfallverursacherin als auch die Personen am Steuer der anderen beteiligten Fahrzeuge – ein 21-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, beide aus Bad Homburg – leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden bei dem Unfall allesamt so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Meldungen vom Wochenende und dem Feiertag

Smartwatch meldet schweren Sturz

Die Sturzerkennungsfunktion einer Smartwatch hat bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag in Stadtteil Dotzheim dazu beigetragen, dass einem Rentner schnelle Hilfe zu teil werden konnte.

Nachdem der ältere Herr zu Hause gestürzt war und die Smartwatch keine Reaktion des Trägers erkennen konnte, hatte sie automatisch die Notrufnummer 112 gewählt. Der Einsatzbearbeiter in der Leitstelle konnte am Telefon nur ein Stöhnen wahrnehmen, durch eine regelmäßige automatische Sprachansage der Uhr konnte er jedoch herausfinden, dass es sich um einen automatischen Notruf handelte. Über die Ortungsfunktion AML (Advanced Mobile Location) ermittelte er außerdem den ungefähren Notfallort, eine genaue Ortung war aber vermutlich aufgrund der Lage des Patienten in einem Gebäude nicht möglich. Umgehend wurde ein Rettungswagen alarmiert und in den vermuteten Straßenzug entsendet.

Unterdessen gingen die Recherchearbeiten in der zentralen Leitstelle weiter. Mit Unterstützung der Polizei konnte der Besitzer des Telefonanschlusses ermittelt werden und so eine genaue Adresse bestimmt werden. Diese konnte noch auf der Anfahrt an den Rettungswagen übermittelt werden. Die Besatzung konnte vor Ort durch ein Fenster Kontakt zu dem Verunfallten aufnehmen. Um Zugang zur Wohnung zu erlangen wurde außerdem dringend ein Löschfahrzeug von der Feuerwache 1 nachalarmiert, welches innerhalb weniger Minuten vor Ort war und die Tür mit Spezialwerkzeug öffnen konnte.

Der Patient wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit dem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Der Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technik die Rettungskette verkürzen kann. Ohne die Unterstützung der Smartwatch wäre der Rentner vermutlich frühestens am nächsten Morgen gefunden worden. (jh)

Kleines Feuer verursacht großen Schaden in Kostheim

In der Nacht zum Montag wurde die integrierte Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden um 3.12 Uhr von der Polizei über ein Feuer in der Kostheimer Utmannstraße alarmiert. Einer Streife war durch ein Fenster ein Feuerschein in einer Halle aufgefallen, in der unter anderem ein Supermarkt und ein Getränkemarkt beheimatet sind. Die Leitstelle alarmierte daraufhin einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Kostheim.

An der Einsatzstelle konnte ein Trupp mit Atemschutzgeräten über eine tragbare Leitern in das Gebäude gelangen und das Feuer sehr rasch mit einem Strahlrohr löschen. Allerdings hatte sich zu diesem Zeitpunkt der Brandrauch unter dem abgehängten Hallendach bereits im gesamten Gebäude verteilt. Hierdurch entstand am Inventar und den gelagerten Waren ein erheblicher Schaden. Von Seiten der Feuerwehr wurden aufwändige Lüftungsarbeiten mit maschinellen Be- und Entlüftungsgeräten eingeleitet um den Brandrauch aus dem Gebäude zu schaffen.

Die Einsatzmaßnahmen konnten erst um circa 7.00 Uhr beendet werden. Eingesetzt waren insgesamt rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie sechs Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (jh)

Herausgeber / Ansprechpartner:

Feuerwehr Wiesbaden

Einbruch in Friseursalon,

Wiesbaden, Mitte, Moritzstraße,

Samstag, 30.10.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 31.10.2021, 11:50 Uhr

(ll) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Wiesbadener Innenstadt in

einen Friseursalon eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter

zwischen 20:00 Uhr und 11:50 Uhr eine Zugangstür im Hof des Anwesens in der

Moritzstraße aufgehebelt und das Geschäft durchsucht. Neben dem verursachten

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, entwendeten die Täter unter

anderem Bargeld sowie eine Uhr im Gesamtwert von etwa 250EUR. Hinweise zu den

unbekannten Tätern und deren Fluchtrichtung liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Feuer in einem Getränkemarkt,

Mainz – Kostheim, Uthmannstraße,

Montag, 01.11.2021, 03:00 Uhr

(ll) In der vergangen Nacht wurde durch eine Streifenbesatzung ein Feuer in

einem Getränkemarkt in Kostheim festgestellt und umgehend die Feuerwehr

informiert. Das Feuer brach gegen 03:00 Uhr im Innenraum des Gebäudes in der

Uthmannstraße aus und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend

Euro. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen

werden.

Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen sein, bitten

wir Sie, dies bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0 zu melden.

Körperliche Auseinandersetzung,

Wiesbaden, Westend, Helenenstraße,

Samstag, 30.10.2021, 18:20 Uhr

(ll) Am Samstagabend ist ein 35-jähriger Wiesbadener mit einem Mann in Streit

geraten und geschlagen worden. Nach Angaben des Geschädigten, habe er gegen

18:20 Uhr gesehen, wie ein Mann gegen sein Auto spuckte. Als er den Mann

daraufhin zur Rede stellte, habe sich ein Streitgespräch entwickelt, in dessen

Folge der Unbekannte ihn geschlagen habe. Anschließend sei der Angreifer in

Richtung Wellritzstraße geflüchtet. Der unbekannte Täter sei etwa 30 Jahre alt

gewesen, habe eine schlanke Statur, lange dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart

gehabt. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke gewesen sein und er habe

eine Bierdose in der Hand gehalten.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 2140 zu melden.

Zeugensuche nach Körperverletzung im Westend,

Wiesbaden, Westend, Blücherstraße,

Montag, 01.11.2021, 00:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es im Wiesbadener Westend zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männer gekommen sein. Gegen 00:00

Uhr meldete ein Zeuge, dass er an der Bushaltestelle „Gneisenaustraße“ von einem

unbekannten Mann angesprochen worden sei, der sich über Schmerzen nach einer

Auseinandersetzung mit einer weiteren männlichen Person an der Bushaltestellte

beklagte. Bevor die Streifenwagen vor Ort eintrafen, waren sowohl der

vermeintliche Geschädigte, als auch der vermeintliche Angreifer verschwunden.

Laut dem Zeugen sei der Mann der ihn angesprochen hatte etwa 25 Jahre alt, ca.

180cm groß und habe einen dunklen Teint gehabt. Bekleidet soll er mit einer

schwarz-weiß karierten Jacke und einer schwarzen Hose gewesen sein. Er habe sich

nach dem Gespräch Richtung Nettelbeckstraße entfernt. Der mögliche Beschuldigte

sei etwa 25 Jahre alt, 180 – 190cm groß und soll in Richtung Stadtmitte

geflüchtet sein.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sowie die beiden Beteiligten werden gebeten,

sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2340 zu melden.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ – Einsatzmaßnahmen am Wochenende,

(ll) Am vergangen Wochenende waren in den Abend- und Nachtstunden Beamtinnen und

Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen, des Bereitschaftspolizeipräsidiums

sowie der Stadtpolizei der Landeshauptstadt Wiesbaden im Rahmen des Programms

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ in der Innenstadt und verstärkt am „Warmen Damm“

eingesetzt. Wie bereits in der gemeinsamen Pressemitteilung am 28.10.2021

angekündigt, ist die Präsenz der Einsatzkräfte im Bereich „Warmer Damm“ erhöht

worden und die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, vom Aufsuchen der

entsprechenden Treffpunkte im Bereich der Parkanlage abzusehen.

Erfreulicherweise sind der Großteil der Bürgerinnen und Bürger dieser Bitte

nachgekommen, sodass sowohl am Freitag, als auch am Samstag, nur vereinzelte

Personen oder Gruppen festgestellt wurden, die sich zum „Warmen Damm“ begaben.

Diese Personen wurden angesprochen, zeigten sich überwiegend verständnisvoll und

verließen die Parkanlage schließlich. Dies hatte zur Folge, dass sich die

Menschenansammlung, die sich in den letzten Wochen am Schillerdenkmal gebildet

hatte, mehr auf das komplette Stadtgebiet und seine Freizeitangebote verteilte.

Neben der bereits am Sonntag in einer Pressemitteilung thematisierten

Körperverletzung durch einen falschen Polizisten, sind der Polizei bislang keine

weiteren strafbaren Handlungen in dem Bereich bekannt geworden. Weiterhin wurden

bis in die Nacht in der gesamten Wiesbadener Innenstadt und insbesondere auch im

Bereich der Waffenverbotszone Kontrollen. Hierbei wurde festgestellt, dass eine

Person verbotener Weise ein Messer mit sich führte, was eine Sicherstellung

sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens mit sich brachte.

Auch in den kommenden Wochen werden Stadt und Polizei weiterhin eng kooperieren

und regelmäßig in der Wiesbadener Stadt Präsenz zeigen sowie für Bürgerinnen und

Bürger ansprechbar sein.

Streit wegen falschen Parkens eskaliert, Wiesbaden, Westend, Helenenstraße, Freitag, 29.10.2021, 17:56 Uhr

(cp)Freitagabend kam es in Wiesbaden zu einem Streit unter Verkehrsteilnehmern,

der zu einer Sachbeschädigung, sowie einem Beinaheunfall führte und in einer

handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Ein 24-jähriger Fahrer eines

Kleintransporters war gegen 17:55 Uhr im Wiesbadener Westend unterwegs, als er

in der Helenenstraße auf seinen späteren Widersacher stieß. Dieser hatte seinen

Kombi in zweiter Reihe geparkt, worüber sich der 24-Jährige beschwerte. Die

beiden Männer gerieten nun in Streit. Der 26-jährige Falschparker soll hierbei

den noch in seinem Kleintransporter sitzenden Mann geschlagen haben. Der

Transporterfahrer soll daraufhin seine Fahrzeugtür mehrfach gegen das Fahrzeug

des mutmaßlichen Angreifers geschlagen haben, wodurch ein Sachschaden von

mehreren hundert Euro entstand. Im Anschluss sei der 24-Jährige dann doch noch

ausgestiegen, auf den Falschparker zugerannt und hätte nun seinerseits auf ihn

eingeschlagen. Da er in seiner Rage vergessen hatte die Handbremse anzuziehen,

verselbstständigte sich sein Kleintransporter auch noch und rollte langsam gegen

ein anderes Fahrzeug, wobei aber glücklicherweise kein Schaden entstand. Nach

Eintreffen mehrerer Streifen beruhigten sich die Gemüter. Das 1. Polizeirevier

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0611 / 345-2140

zu melden.

Falscher Polizist schlägt junge Männer – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße, Samstag, 30.10.2021, 01:45 Uhr

(cp)Freitagnacht wurden zwei junge Männer in Wiesbaden von einem falschen

Polizisten angesprochen und unvermittelt geschlagen. Der Täter flüchtete. Die

beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren hielten sich zusammen in der

Grünanlage Warmer Damm auf, als sie gegen 01:45 Uhr von einem unbekannten Mann

angesprochen wurden. Dieser gab sich ihnen gegenüber als Zivilbeamter aus und

forderte ihre Ausweise. Obwohl der Unbekannte sich nicht als Polizeibeamter

ausgewiesen hatte, händigte der 20-Jährige ihm seinen Personalausweis aus. Im

nächsten Moment schlug der Täter plötzlich auf die beiden Männer ein und

flüchtete, wobei er den Ausweis zurückließ. Die Geschädigten, die nicht

ernsthaft verletzt wurden, konnten den Mann nicht näher beschreiben, er soll

jedoch 20 bis 25 Jahre alt und von südländischer Erscheinung gewesen sein. Eine

Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (0611)

345-2140 zu melden.

Streit in Bar eskaliert, Wiesbaden, Mitte, Marktplatz, Samstag, 30.10.2021, 03:25 Uhr

(cp)In einer Bar in Wiesbaden, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Zwei junge Männer

sollen zuvor Frauen in der Gaststätte belästigt haben, einer der beiden verlor

dabei einen Zahn. Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sollen gegen 03:25

Uhr einem 29-jährigen Angestellten der Bar aufgefallen sein, weil sie weibliche

Gäste belästigt hätten. Der Barkeeper sei daraufhin eingeschritten und habe die

beiden jungen Männer gebeten zu gehen. Sie sollen sich zunächst geweigert haben,

weswegen der 29-Jährige sie zum Ausgang geführt habe. Hier sollen die Männer den

Barkeeper zunächst bedrängt und der 19-Jährige dann unvermittelt auf den

Angestellten eingeschlagen haben. Der Barkeeper soll sich gewehrt und

zurückgeschlagen haben. Derweil sei ein 38-jähriger Gast der Gaststätte ihm zur

Hilfe gekommen und soll ebenfalls auf einen der beiden jungen Männer

eingeschlagen habe. Der 19-Jährige verlor hierbei einen Zahn. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der

Auseinandersetzung, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

Mit Pfefferspray besprüht – Zeugen ermöglichen Festnahme Wiesbaden, Mitte, Michelsberg Samstag, 30.10.2021, 03:50 Uhr

(cp)In der Straße „Michelsberg“ wurden Freitagnacht zwei Männer von einem

19-Jährigen grundlos mit Pfefferspray besprüht und hierdurch leicht verletzt.

Der Täter flüchtete zwar, wurde aber mit Hilfe zweier couragierter Zeugen durch

die Polizei festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 24 Jahren stießen zunächst beim Verlassen einer

Gaststätte in der Schwalbacher Straße auf eine Gruppe von drei ihnen unbekannten

jungen Männern, unter ihnen auch der spätere Täter. Die Gruppe soll einen Streit

provoziert haben, der sich über die Schwalbacher Straße hoch bis zum Michelsberg

zog. Hier besprühte der 19-Jährige die beiden Geschädigten, die später mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, plötzlich

mit Pfefferspray und flüchtete in Richtung Rheinstraße. Zwei couragierte Zeugen

hatten den Vorfall beobachtet und verfolgten den mutmaßlichen Täter. Als dieser

erneut mit Pfefferspray um sich sprühte, verloren die besonnenen Verfolger den

Mann zwar zunächst aus den Augen, ermöglichten aber kurze Zeit später dennoch

dessen Festnahme. Denn just als sie eine Polizeistreife, die nach dem Täter

fahndete auf sich aufmerksam gemacht hatten, sahen sie den 19-Jährigen wieder,

der daraufhin durch die Streife festgenommen wurde.

Schlägerei vor Gaststätte, Wiesbaden, Mitte, Bärenstraße, Samstag, 30.10.2021, 03:55 Uhr

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei junge Männer scheinbar

grundlos vor einer Gaststätte in der Wiesbadener Innenstadt von einer Gruppe

unbekannter Männer geschlagen. Die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren

hatten gegen 03:55 Uhr gerade eine Gaststätte in der Bärenstraße verlassen, als

eine Gruppe Unbekannter auf sie zusteuerte. Die fünf bis sechs unbekannten

Männer sollen grundlos einen Streit vom Zaun gebrochen und in dessen Verlauf auf

die beiden Geschädigten eingeschlagen haben. Anschließend sei die Gruppe, die

von den Geschädigten nicht beschrieben werden konnte, geflüchtet. Eine Fahndung

verlief negativ. Die beiden Männer wurden leicht verletzt und vor Ort durch eine

Rettungswagenbesatzung versorgt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 /

345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Geschickte Taschendiebe machen Beute, Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Platz / Naurod, Fondetter Straße, Freitag, 29.10.2021, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(cp)Freitagvormittag trieben Taschendiebe in Wiesbaden erneut ihr Unwesen.

Hierbei wurden zwei Senioren um Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr

erleichtert.

Gegen 10:30 Uhr wurde zunächst ein 71-Jähriger Wiesbadener auf dem Parkdeck

eines Hotels in der Wilhelmstraße Opfer einer dreisten Taschendiebin. Die junge

Frau sprach den Mann in akzentfreiem Französisch an, nachdem er gerade sein Auto

eingeparkt hatte und einkaufen gehen wollte. Sie zeigte ihm einen Zettel mit

einer Adresse und fragte nach dem Weg. Der französisch sprechende Mann erklärte

ihr den Weg, woraufhin sie sich überschwänglich und mit einem Kuss auf die Wange

bedankte. Der Senior wurde misstrauisch und drückte die Frau von sich, war aber

beruhigt, als er feststellte, dass seine Brieftasche noch da war. Die Frau ging

danach in Richtung „An den Quellen“ weg. Erst zuhause bemerkte er, dass die

Täterin es nicht auf die Brieftasche abgesehen hatte, sondern unbemerkt seine

Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte. Die etwa

25-jährige Täterin sei circa 180 cm groß und von sehr gepflegter Erscheinung

gewesen. Sie habe kurze braune Haare sowie eine Stupsnase gehabt und einen

hellbraunen Mantel getragen. Eine halbe Stunde später geriet ein 75-Jähriger

Senior in Naurod ins Visier eines anderen Taschendiebes. Der Unbekannte sprach

den Senior nach dem Einkauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der

Fondetter Straße an und bat darum, Geld für einen Einkaufswagen zu wechseln. Bei

der Suche nach Kleingeld in der Geldbörse des Seniors war der Täter noch

behilflich. Wie das Opfer später feststellen musste entwendete er hierbei aber

unbemerkt auch mehrere Hundert Euro. Der Täter, der anschließend in Richtung

Ortsmitte ging, wird als 45-60 Jahre alt, 180-185 cm groß und kräftig

beschrieben. Er habe dunkle Haut, schwarze, leicht graumelierte Haare gehabt und

eine dunkle, vermutlich dunkelbraune, Jacke getragen. Hinweise zu den Personen

nimmt die Polizei unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Seniorin wird Opfer von Trickdieben, Wiesbaden, Biebrich, Drususstraße, Freitag, 29.10.2021, 17:45 Uhr

(cp)Freitagabend nutzten zwei Trickdiebe die Hilfsbereitschaft einer 84-jährigen

Wiesbadenerin aus und erleichterten sie um Bargeld und Schmuck in Höhe von

mehreren Tausend Euro. Gegen 17:45 Uhr wurde bei der Seniorin geklingelt.

Geläutet hatte eine ihr unbekannte Frau, die vorgab etwas beim Nachbarn abgeben

zu wollen. Die Seniorin öffnete die Eingangstür des Mehrfamilienhauses und begab

sich selbst in den Hausflur. Ihr Nachbar war tatsächlich nicht zu Hause,

woraufhin die Unbekannte um einen Zettel für eine Benachrichtigung bat. Die

arglose Frau ging zusammen mit der Täterin in die Küche, wo sich die beiden

einige Minuten unterhielten. Eine zweite unbekannte Person nutze derweil die

Gelegenheit unbemerkt durch die offenstehende Wohnungstür in die Wohnung zu

gelangen. Die zweite Person suchte in der Wohnung nach Beute, wurde fündig und

verließ das Haus ebenso unbemerkt, wie sie hineingekommen war. Erst lange

nachdem die unbekannte Frau, die keine Sekunde unbeobachtet war, die Wohnung

verlassen hatte, musste die Seniorin feststellen, dass Schmuck und Bargeld im

Wert von mehreren Tausend Euro fehlten. Die Täterin soll zwischen 40 und 50

Jahre alt, circa 165 cm groß und korpulent sein. Sie habe eine längere Jacke von

unbekannter Farbe getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Hinweise zu der

Täterin nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

Trickdiebe täuschen Kaufinteresse vor – Senior bestohlen Wiesbaden, Loreleiring, Freitag, 29.10.1021, 16:00 Uhr

(ds)Am Freitagnachmittag wurde ein 80-Jähriger von Trickdieben in seiner Wohnung

aufgesucht und bestohlen. Der Senior hatte über ein Onlineportal Waren zum

Verkauf angeboten. Kurz nach der telefonischen Kontaktaufnahme erschien ein

junges Paar an der Anschrift des Geschädigten und täuschte ein Kaufinteresse an

den Waren vor. In der Wohnung lenkte die Frau den 80-Jährigen ab, währenddessen

der Mann die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Anschließend verließ das

Paar unter einem Vorwand zügig die Wohnung. Später stellte der Geschädigte fest,

dass Schmuck und eine Armbanduhr im Gesamtwert von ca. 2000,- Euro entwendet

wurden. Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Der Mann soll ca.

25-30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte einen leichten Vollbart und

braune Haut. Bekleidet war er mit einer längeren, beigen Jacke und einer blauen

Jeanshose. Die Frau wäre ebenfalls ca. 25-30 Jahre alt und schlank gewesen und

habe eine braune Haut gehabt. Sie trug eine Turban-Kopfbedeckung und eine

silberne, gesteppte Blousonjacke. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Hoher Schaden bei Verkehrsunfallflucht – Alkohol im Spiel, Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Freitag, 29.10.2021, 22:00 Uhr

(ds)Freitagabend flüchtete ein 19-jähriger Autofahrer, nachdem er bei einem

Unfall einen Schaden von rund 28.000 Euro verursacht hatte. Der Mann stand bei

dem Unfall unter Alkoholeinfluss. Der 19-Jährige befuhr gegen 22.00 Uhr die

Prinzessin-Elisabeth-Straße in Richtung Schöne Aussicht. In einer Linkskurve kam

der Fahrer wegen unangepasster Geschwindigkeit mit seinem blauen Mercedes ins

Rutschen und stieß gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi,

sowie gegen einen davor geparkten schwarzen Hyundai. Der Hyundai Tucson wurde

durch den Aufprall auf einen grauen Toyota geschoben. Der Unfallfahrer

hinterließ zwar eine Benachrichtigung an den beschädigten Fahrzeugen, verließ

jedoch im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Nachdem der Unfall gegen

Mitternacht der Polizei gemeldet wurde, konnte der Fahrer somit schnell

festgestellt werden. Er stand dabei erkennbar unter Alkoholeinfluss und wurde

zum 1. Polizeirevier mitgenommen. Hier musste der 19-Jährige eine Blutprobe

abgeben. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.

Hochwertiges Wohnmobil gestohlen, Wiesbaden, Wendelsteinstraße, Dienstag 26.10.2021, 20:30 Uhr bis Samstag, 30.10.2021, 14.20 Uhr

(ds)Im Zeitraum von Dienstag, 26.10.2021 bis Samstag 30.10.2021 wurde ein

hochwertiges Wohnmobil entwendet. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am

Dienstagabend gegen 20.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Wendelsteinstraße ab. Als

der Mann am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug

zurückkehrte musste er feststellen, dass dieses zwischenzeitlich entwendet

wurde. Es handelt sich dabei um ein fast neuwertiges, schwarzes Wohnmobil Fiat

Knaus mit dem amtlichen Kennzeichen WI-JC 123 im Wert von über 50.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Mehrere Autos zerkratzt – hoher Sachschaden, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 29.10.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 30.10.2021, 08:30 Uhr

(ds)Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Samstag mehrere

Fahrzeuge in der Erich-Ollenhauer-Straße. Am Samstagmorgen wurde durch den

Besitzer eines grauen Opel Vivaro gemeldet, dass sein Fahrzeug in der Nacht von

Freitag zum Samstag an der Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Eine Streife des 5.

Polizeirevier konnte im näheren Umfeld weitere Fahrzeuge feststellen, die ebenso

mit frischen Kratzern durch einen spitzen Gegenstand beschädigt wurden.

Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge zerkratzt; der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000,-

Euro geschätzt. Das 5. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2540

zu melden.

In Wohnung eingebrochen und Schmuck entwendet, Wiesbaden, Humboldtstraße, Samstag, 30.10.2021, 22:25 Uhr bis 22:45 Uhr

(ds)Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der

Humboldtstraße. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 22:25 Uhr bis

22:45 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und hebelten die

Eingangstür der Wohnung im 2. OG des Hauses auf. Die Täter durchsuchten

anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen, entwendeten Schmuck im Wert von

ca. 300,- Euro und konnten unerkannt flüchten. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 bei der Kriminalpolizei

Wiesbaden zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer flüchtet, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße / Tannhäuserstraße, Sonntag, 31.10.2021, 00:15 Uhr

(ds)In der Nacht zum Sonntag flüchtete der Fahrzeugführer, nachdem er zuvor mit

seinem Auto über eine Verkehrsinsel und gegen ein Verkehrsschild gefahren war.

Der 30-Jährige aus Gelsenkirchen befuhr gegen 00:15 Uhr mit seinem BMW die

Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Dotzheim in Richtung Biebrich. In Höhe der

Einmündung zur Tannhäuserstraße fuhr der Mann über die Verkehrsinsel und

kollidierte hier frontal mit einem Verkehrsschild. Der BMW kam daraufhin am

Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Unfallfahrer flüchtete fußläufig von der

Unfallstelle; er konnte jedoch im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife

in einer Böschung entdeckt und festgenommen werden. Hierbei wurde festgestellt,

dass der 30-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer wurde auf

das 5. Polizeirevier gebracht, wo eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem

stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist. Der BMW des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000,-

Euro.

Betrunken Auto gefahren Wiesbaden, Taunusstraße Samstag, 30.10.2021, 23:00 Uhr

(Fu)In der Nacht von Samstag auf Sontag wurde in der Taunusstraße ein

24-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden von der Polizei kontrolliert. Der

Autofahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und musste zum 1.

Polizeirevier verbracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44

Promille. Nach erfolgter Blutentnahme konnte er wieder entlassen werden. Seinen

Führerschein musste er abgeben.

Versuchter Wohnungseinbruch Wiesbaden-Nordenstadt, Am Wingert Samstag, 16.10.2021 bis Samstag 30.10.2021, 17:15 Uhr

(Fu)In den vergangenen zwei Wochen haben unbekannte Täter in einem Wohnhaus in

der Straße „Am Wingert“, ein Küchenfenster aufgehebelt. Das Fenster, das sich im

Erdgeschoss direkt neben der Hauseingangstür befindet, wurde geöffnet.

Blumentöpfe, die sich direkt hinter dem Fenster befanden, gingen zu Bruch.

Offensichtlich wurde das Haus durch die unbekannten Täter nicht betreten. Die

Kriminalpolizei sucht Zeugen, die eventuell Beobachtungen gemacht haben könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Taxifahrer geschlagen und verletzt,

Geisenheim, Winkeler Straße, Dienstag, 02.11.2021, 02:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein Mann einen Taxifahrer ins

Gesicht und verletzte ihn dabei. Eine unbekannte Person rief gegen 02:00 Uhr den

Notruf und berichtete von einem verletzten Taxifahrer. Danach brach das Gespräch

ab. Das genutzte Handy konnte im Bereich Geisenheim lokalisiert werden, wo die

Polizei kurz darauf auch das Taxi in der Winkeler Straße ausfindig machen

konnte. An dem Taxi stand auch der Anrufer. Nach ersten Ermittlungen hatte sich

eine Gruppe von drei Männern von der Kappeskerb in Eltville nach Geisenheim

fahren lassen. Dort schlug einer der Mitfahrer zuerst dem 32-jährigen Anrufer

gegen das Auge und danach dem 48-jährigen Taxifahrer mehrfach, auch ins Gesicht.

Danach entfernte er sich. Der Täter wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt, 180

cm groß, dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer

grauen Jacke. Die Polizei Rüdesheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer

06722/9112-0 um Hinweise.

Gesamtschule Obere Aar mit Farbe beschmiert, Taunusstein-Hahn,

Pestalozzistraße, Freitag, 29.10.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 06:00

Uhr

(wie)Im Laufe des Wochenendes beschmierten unbekannte Täter die Gesamtschule in

Hahn mit Farbe. Die Polizei wurde am Montagmorgen zur Gesamtschule Obere Aar

gerufen, da dort mehrere Farbschmierereien festgestellt worden waren. Unbekannte

Täter hatten offensichtlich während des Wochenendes mehrere Wände und

Dachfenster des Gebäudes mit Farbe besprüht. Die Polizei in Taunusstein hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06128/ 9202-10 um

Hinweise.

Jugendlichem Geld abgenommen, Eltville am Rhein,

Sonnenbergstraße Freitag, 29.10.2021, 20:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend kam es am Rande einer Kerb in Eltville zu einem

Zwischenfall, bei dem einem Jugendlichen von zwei Tätern Geld abgenommen wurde.

Es kam zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Gegen 20:40 Uhr sprach ein 14 Jahre

alter Jugendlicher die Polizei auf dem Festgelände an und teilte mit, dass ein

Bekannter von ihm von zwei Personen bedrängt worden sei. Daraufhin begaben sich

die Beamten zur Sonnenbergstraße, wo ein 13-Jähriger Taunussteiner sowie ein 14

Jahre alter Eltviller angetroffen werden konnten. Ersten Ermittlungen zufolge

habe der 13-Jährige und ein bislang unbekannter Begleiter den Eltviller

aufgesucht und bedrängt, sodass dieser ihnen Bargeld aushändigte. Im Anschluss

flüchtete einer der Täter. Der 13-jährige Tatverdächtige, der Geschädigte und

der Mitteiler wurden in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen

den 13-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Fahndung nach

dem zweiten Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Es soll sich dabei um einen etwa 16 Jahre alten und 180 cm großen Jugendlichen

gehandelt haben. Er habe seine Haare an den Seiten rasiert getragen. Das

Haupthaar sei länger gewesen. Auffällig sei ein Kinnbart gewesen. Während der

Tat trug der Unbekannte einen weißen Jogginganzug der Marke „Lacoste“.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern der zuständigen

Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu

setzen.

Motorroller gestohlen, Heidenrod-Mappershain, Erlenhof, Freitag, 29.10.2021,

21:45 Uhr bis Samstag, 30.10.2021, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen unbekannte Diebe aus einer

Lagerhalle in Heidenrod-Mappershein einen Motorroller. Die Täter suchten das

Grundstück des „Erlenhofs“ auf und entwendeten das gelbe Leichtkraftrad der

Marke „Simson“ aus der Halle. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Zuletzt war das Zweirad mit dem blauen Versicherungskennzeichen „SIM 986“

versehen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Brand im Keller eines Geschäftes, Idstein, Bahnhofstraße, Samstag,

30.10.2021, 08:00 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen kam es im Keller eines Geschäftes in der Bahnhofstraße in

Idstein zu einem Brand mit einem einhergehenden hohen Sachschaden. Gegen 08:00

Uhr wurde die Polizei über den Brand in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen an der

Örtlichkeit hatte die herbeigerufene Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Neben

dem betroffenen Keller wies der Verkaufsraum des Ladens starke Verrußungen auf.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine technische Ursache von abgestellten

Elektronikgeräten ursächlich für den Brand gewesen sein. Hinweise auf eine

Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Ein Rettungswagen war ebenfalls vorsorglich

vor Ort. Es wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch Sachschaden im

hohen fünfstelligen Bereich.

Feuerwehreinsatz auf Tankstelle, Idstein, Rudolfstraße, Freitag, 29.10.2021,

10:50 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag führte ein Bedienungsfehler an einer Idsteiner

Tankstelle zu einem Einsatz der Feuerwehr. Gegen 10:50 Uhr befand sich eine

28-Jährige mit ihrem gasbetriebenen Audi auf der Tankstelle. Im Rahmen des

Tankvorganges habe ein manueller Fehler der Frau zum Austritt von Gas beim Audi

geführt. Die herbeigerufene Feuerwehr entfernte das Fahrzeug aus dem Bereich der

Tankstelle. Einem Mechaniker eines umliegenden Autohauses gelang es daraufhin,

den Gasaustritt zu stoppen. Der Pkw war im Anschluss wieder fahrbereit. Der

Bereich um die Tankstelle wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Es bestand

zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt, Waldems-Steinfischbach, Bundesstraße

275, Sonntag, 31.10.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 275 bei

Waldems-Steinfischbach in Höhe der Einmündung „Tenne“ ein schwerer

Verkehrsunfall. Gegen 16:30 Uhr informierten Verkehrsteilnehmer die Polizei über

einen verunfallten Opel Corsa im besagten Bereich. Vor Ort befand sich der

Fahrzeugführer, ein 49 Jahre alter Mann bereits zur Behandlung in einem

herbeigerufenen Krankenwagen. Er wurde im weiteren Verlauf mit schweren, aber

nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten

Ermittlungen zufolge befuhr der 49-Jährige zuvor in dem Opel die Bundesstraße

aus Richtung Riedelbach in Richtung Waldems-Steinfischbach. In Höhe einer Kurve

verlor der Mann auf nasser Fahrbahn augenscheinlich die Kontrolle über sein

Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand

Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in

Verbindung zu setzen.

Bad Schwalbach: Sachbeschädigung durch Jugendliche im

Kurpark

Eine Kleingruppe randalierender Jugendlicher hat am Freitagabend gegen 23:00 Uhr

um den Platz am Weinbrunnen im Kurpark Sachbeschädigungen an den dortigen

Einrichtungen begangen. Sie kletterten auf Dächer von Gebäuden und rissen dabei

Teile des Blitzableiters ab. In einer öffentlichen Toilette wurde sogar mit

Feuer gezündelt. Die Feuerwehr wurde vorsorglich alarmiert. Die Polizei konnte

einige Personen kontrollieren, die zumindest mit den Hauptakteuren in Verbindung

stehen. Der Sachschaden auf etwa 1000, — EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten,

sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach, Tel.: 06124-70780, in Verbindung

zu setzen. ++

Fahndungsaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Geisenheim

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.05 Uhr, kam es am Bahnhof Geisenheim zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer. Nachdem es zuerst

verbale Streitigkeiten gab, wurde im weiteren Verlauf aus einer Gruppe heraus

Pfefferspray versprüht und mit Steinen geworfen. Dadurch kam es bei der anderen

Gruppe zu Verletzungen der Atemwege und Verletzungen durch die Steinwürfe. Die

Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: über 180cm, ca. 20 Jahre,

afrikanischer Phänotyp, schwarze lange gelockte Haare. 2. Täter: ca. 20 Jahre,

türkischer Phänotyp, schwarze zurückgegelte Haare, schwarze glänzende

Daunenweste, Umhängetasche. 3. Täter: ca. 20 Jahre, deutscher Phänotyp, blonde,

zurückgegelte Haare. Die drei Täter sollen in Begleitung von zwei weiblichen

Personen gewesen sein. Hinweise zu den Tätern werden bei der Polizeistation

Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 – 91120 entgegen genommen. ++

Gefährliche Körperverletzung in Idstein

Auf der Kirmesveranstaltung in Heftrich, versuchte am frühen Sonntagmorgen ein

Besucher ein Plastikmesser in die Veranstaltungsräume mitzunehmen. Dies wurde

durch den dort eingesetzten Sicherheitsdienst untersagt. Nach zunächst verbalem

Streit, eskalierte dies und mündete in einer Schlägerei. Es wurden gegen mehrere

vor Ort befindliche Personen Anzeige gefertigt. Zeugen des Vorfalls werden

gebeten sich mit der Polizei Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in

Verbindung zu setzen. ++

Fahren ohne Fahrerlaubnis i.V.m. Urkundenfälschung

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Idstein wies sich bei einer Kontrolle am frühen

Sonntagmorgen in der Idsteiner Hertastraße mit einem total gefälschten

Führerschein aus. Da er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wurde die

Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen vorgelegt. ++

Betrunken mit dem Auto unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Niederseelbach ein 59-jähriger

Autofahrer von einer Funkstreife der Idsteiner Polizei angehalten und

kontrolliert. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste die Streife

zur Wache begleiten. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen. Sein

Führerschein wurde jedoch einbehalten. La.