Anklage wegen tödlicher Messerstiche gegen den Stiefvater

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

Die Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen versetzte ein mittlerweile 16-Jähriger seinem Stiefvater in Altenglan am späten Abend des 03.07.2021 zwei Messerstiche in den Bauch- und Brustbereich. Der 44-jährige Stiefvater verstarb infolgedessen kurze Zeit später am Tatort. Der 16-Jährige setzte selbst einen Notruf bei der Polizei ab und entfernte sich dann aus der Wohnung. Wenige Stunden später wurde er am Ortsrand von der Polizei festgenommen.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen geschah die Tat in der Wohnung, nachdem der 16-Jährige nach Hause gekommen war und nachdem es zu einem Streit zwischen ihm und seinem Stiefvater gekommen war.

Die Ermittlungen umfassten die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens. Der 16-Jährige machte im Ermittlungsverfahren von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Der Gegenstand des Streits und das Tatmotiv konnten durch die Ermittlungen nicht geklärt werden.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem Jugendlichen Totschlag vor und hat Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern erhoben. Der Jugendliche befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Nunmehr hat das Landgericht über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Taxi-Sonderkontrolle

Zusammen mit dem Hauptzollamt Saarbrücken hat die Polizei eine Sonderkontrolle des Personenbeförderungsverkehrs durchgeführt und insbesondere Taxi-Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Ergebnis der Kontrolle, die am Freitag von 13 bis 20 Uhr in der Kaiserslauterer Innenstadt ablief: Bei 17 kontrollierten Taxen mussten die Einsatzkräfte 15 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellen. Hauptgrund war, dass die notwendigen Papiere und Nachweise nicht mitgeführt wurden. Weitere Gründe waren: Fahrzeug beschädigt und Tarifordnung nicht mitgeführt.

Vom Zoll wurden in zwei Fällen noch weitere Ermittlungen eingeleitet wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen den Mindestlohn sowie Verdachts der fehlenden Sozialversicherung. |cri

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 26-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen

unter erheblichem Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Im

Einmündungsbereich Altenwoogstraße/Luisenstraße wurde er einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Eine

Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen ihn wurde ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|me

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw/zwei Leichtverletzte

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit

zwei leichtverletzten Personen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer mit Sozia befuhr

hinter einer 26-jährigen Autofahrerin die Landolfstraße in Richtung

Burgherrenstraße in Kaiserslautern. Beim Linksabbiegen übersah die Autofahrerin

den Motorradfahrer, welcher zwischenzeitlich zum Überholen angesetzt hatte.

Infolge dessen kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin

wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand

ein Gesamtsachschaden von ca. 4.000 Euro.|me

Tankstellen-Mitarbeiter im Visier von Betrügern

Kaiserslautern (ots) – Der Kassierer einer Tankstelle ist am Montagabend auf

Betrüger hereingefallen. Die Täter erbeuteten Gutscheincodes im Wert von 450

Euro.

Telefonisch meldete sich ein angeblicher Lieferant der Tankstelle bei dem

Mitarbeiter. Er fragte nach der Tankstelleninhaberin. Die war allerdings nicht

da, sondern hielt sich vermutlich in einer anderen Filiale auf. Prompt rief

daraufhin ein angeblicher Mitarbeiter der anderen Filiale bei dem Kassierer an.

Er teilte dem Mann einen vermeintlichen Identifizierungscode mit. Der Unbekannte

beauftragte den Kassierer, den Anweisungen des Lieferanten Folge zu leisten,

wenn dieser den Identifizierungscode nennen kann. Kurz darauf rief wieder der

angebliche Lieferant an, nannte die Zahlenkombination und verlangte von dem

Tankstellen-Mitarbeiter, ihm die Codes von bestimmten Wertgutscheinen

vorzulesen. Der Kassierer gab Gutscheincodes im Wert von 450 Euro preis. Erst

später stellte sich heraus, dass er auf Betrüger hereingefallen war. Bei den

Anrufern handelte es sich weder um einen Lieferanten noch um einen Mitarbeiter

der Tankstellenfiliale. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Einbruch in Lina-Pfaff-Realschule

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in die Lina-Pfaff-Realschule

eingebrochen. Die Diebe drangen vermutlich zwischen spätem Sonntagabend und

Montagmittag in die Schule ein. Sie durchsuchten Klassenräume, das Sekretariat

und das Lehrerzimmer. Die Einbrecher brachen Schränke und diverse Behälter auf.

Die Einbrecher stahlen Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf einen

vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder die

Verdächtiges im Bereich der Friedrichstraße wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Vandalen zündeln auf Schulhof

Kaiserslautern (ots) – Am späten Sonntagabend haben Vandalen auf dem Schulhof

der Grundschule auf dem Betzenberg gewütet. Sie beschmierten Teile des

Schulgebäudes mit Mehl, Eiern und Ketchup. Außerdem zündeten sie einen bislang

unbekannten Gegenstand aus Kunststoff an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von

Feuerwehr und Polizei war der Gegenstand bereits vollständig abgebrannt und

nicht mehr zu erkennen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet

um Hinweise: Wem sind zwischen 22.30 Uhr und 24.00 Uhr Personen auf dem

Schulgelände aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Haus mit Eiern beworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Sonntagabend ein Haus in der

Homburger Straße mit Eiern beworfen. Bewohner des Hauses entdeckten die

„Bescherung“ gegen 21 Uhr, konnten aber weit und breit niemanden mehr entdecken,

der dafür verantwortlich war.

Bei der Polizei meldeten sie die Sachbeschädigung erst am nächsten Morgen. Außer

den Überresten der Eier blieben jedoch keine Spuren zurück.

Die Ermittler fragen deshalb: Wer hat am Halloween-Abend in der Zeit zwischen 20

und 21 Uhr möglicherweise etwas beobachtet und kann Hinweise auf die Täter

geben? Die zuständige Polizeiinspektion 2 ist unter der Telefonnummer 0631 / 369 2250 erreichbar. |cri

Unfall beim Anfahren

Kaiserslautern (ots) – In der Kottenschanze hat es am Montagmittag gekracht.

Gegen 12 Uhr stießen hier ein Pkw und ein Transporter zusammen. Eine Frau zog

sich dabei Verletzungen zu.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen stand die 21-jährige Autofahrerin mit ihrem

Seat Arosa am Fahrbahnrand und wollte gerade losfahren – beim Anfahren übersah

sie jedoch den von hinten heran nahenden Mercedes Sprinter und stieß seitlich

gegen ihn.

Bei der Kollision riss am Seat die Fronstoßstange ab und prallte gegen ein

parkendes Fahrzeug. Dieser Pkw wurde ebenso wie der Sprinter leicht beschädigt;

am Seat entstanden jedoch so starke Schäden, dass er nicht mehr fahrbereit war

und abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin verletzte sich an der Hand. |cri

29-Jährige braucht Hilfe

Kaiserslautern (ots) – Beinah bis zur Bewusstlosigkeit hat sich eine junge Frau

aus dem Stadtgebiet am Montag getrunken. Passanten fanden die Frau am Nachmittag

in der Gottfried-Kinkel-Straße, wo sie hilflos am Boden lag. Offenbar war sie

gestürzt.

Nachdem die 29-Jährige zunächst vom Rettungsdienst versorgt wurde, konnte sie

einen Atemalkoholtest durchführen; demnach hatte sie einen Pegel von 3,75

Promille.

Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass es erst am Vorabend einen

Polizeieinsatz gegeben hatte, weil die Frau in stark alkoholisiertem Zustand mit

ihrem Lebensgefährten in Streit geraten war.

Da die 29-Jährige offensichtlich hochprozentigen Alkohol konsumierte und eine

Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sie in eine Fachklinik

gebracht. |cri