Einbrecher in Mehrfamilienhaus unterwegs, Bad Soden am Taunus, Nassaustraße, Montag, 01.11.2021

(jn)Im Verlauf des gestrigen Montages haben unbekannte Täter in einem Bad Sodener Mehrfamilienhaus zugeschlagen und sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft. Ermittlungen am Tatort zeigten, dass die Einbrecher zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise das Wohnhaus in der Nassaustraße betraten und dort zwei Wohnungseingangstüren gewaltsam öffneten. Während sie in den Wohnräumen der einen Wohnung Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro auffanden und anschließend unerkannt mit dieser Beute flüchteten, gingen sie in der zweiten Wohnung aktuellen Erkenntnissen zufolge leer aus. Der entstandene Sachschaden an den angegangenen Türen wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei in Hofheim bitten um Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – entgegengenommen werden können.

Autoknacker hinterlassen hohen Schaden, Bad Soden am Taunus, Falkenstraße, Dienstag, 02.11.2021, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben unbekannte Täter in Bad Soden einen BMW aufgebrochen und aus diesem das Navigationssystem sowie das Lenkrad mitgehen lassen. Das angegangene Fahrzeug parkte zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr in der Falkenstraße, als die Autoknacker den Pkw entdeckten, eine Seitenscheibe einschlugen und Bordcomputer, Lenkrad und die Mittelkonsole demontierten. Hiernach gelang ihnen mit der Beute eine unbehelligte Flucht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Vandalismus-Schaden an BMW,

Hochheim am Main, Stettiner Straße, Sonntag, 31.10.2021, 03:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 11:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag in Hochheim einen Schaden in Höhe von knapp 2.000 Euro an einem geparkten Fahrzeug hinterlassen. Der Wagen, ein schwarzer BMW, parkte zur Tatzeit auf einem Anwohnerparkplatz in der Stettiner Straße. Augenscheinlich wurde der Schaden mutwillig mit einem spitzen Gegenstand hervorgerufen. Am Montagvormittag bemerkte der Besitzer den Vandalismus und erstattete Anzeige.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Skoda zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Frankenstraße, Sonntag, 31.10.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 05:00 Uhr

(jn)In Hofheim ist in der Nacht zum Montag ein Pkw mutwillig beschädigt worden. Gegen 17:00 Uhr war der Skoda Kodiaq in der Frankenstraße abgestellt worden. Am darauffolgenden Morgen musste der Geschädigte dann mehrere Kratzer an der Beifahrerseite feststellen, deren Reparatur sich auf circa 1.500 Euro belaufen dürfte.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Sachbeschädigung bei der Feuerwehr,

Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Nacht zum Montag, 01.11.2021

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntag- und Montagnachmittag haben Unbekannte einen Schaden in Höhe von circa 200 Euro an einem Gerätehaus der Hochheimer Feuerwehr verursacht. Erkenntnissen vom Tatort in der Massenheimer Landstraße zufolge zerstörten die Täter eine Kunststoffscheibe des dortigen Rolltores, wobei nicht von einer Absicht, sich Zutritt zu dem Gerätehaus verschaffen zu wollen, auszugehen ist.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0.

Hauswand mit Farbe beschmiert,

Kriftel, Kapellenstraße, Samstag, 30.10.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben während des vergangenen Wochenendes in Kriftel durch ihre Farbschmierereien Reinigungskosten in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro verursacht. Die Sprayer hielten sich zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Montagmorgen, 10:00 Uhr im Bereich der Waschanlage in der Kapellenstraße auf und sprühten Farbe auf eine dortige Hauswand.

Täterhinweise liegen der ermittelnden Polizei in Hofheim bisher nicht vor, weshalb sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten werden.

Alkoholisiert am Steuer,

Hofheim am Taunus, Dienstag, 02.11.2021, 02:15 Uhr

(jn)Beamte der Polizei in Hofheim haben in der zurückliegenden Nacht einen 39-jährigen Mann am Steuer eines Pkw angehalten, der augenscheinlich betrunken unterwegs war. Gegen 02:15 Uhr unterzog die Streife den Autofahrer einer Kontrolle, im Rahmen derer auch ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser mit einem Wert von knapp 2,5 Promille reagierte, war die Fahrt für den 39-Jährigen an dieser Stelle beendet. Anschließend musste er für eine Blutentnahme mit zur Wache kommen, wo auch sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfallgeschädigter flüchtet nach morgendlichem Unfall, Landesstraße 3017, Bundesstraße 455, Bereich Eppstein, Bremthal, Montag, 01.11.2021, 06:40 Uhr

(jn)Am Montagmorgen ereignete sich bei Eppstein ein Verkehrsunfall, infolgedessen ein Unfallbeteiligter, bei dem es sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht um den Unfallverursacher handelt, einfach weiterfuhr. Den Angaben des 70-jährigen mutmaßlichen Unfallverursachers zufolge, befuhr der Mann um 06:40 Uhr die Landesstraße 3017 aus Bremthal kommend in Fahrtrichtung B 455 und beabsichtigte auf diese in Richtung BAB 3 aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bislang unbekannten Pkw, der auf der B 455 in Fahrtrichtung Eppstein unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision der zwei Fahrzeuge, woraufhin der Vorfahrtsberechtigte seine Fahrt fortsetzte, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Indes verständigte der 70-Jährige die Polizei, der bis dato keine Hinweise auf den flüchtigen Unfallgeschädigten vorliegen. Indes musste der erheblich beschädigte Hyundai des Unfallverursachers in eine Werkstatt transportiert werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf circa 4.000 Euro belaufen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim bittet nun Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall zur besagten Zeit bei Bremthal beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.

Unfall mit verletztem Autofahrer nach Vorfahrtsmissachtung, Eschborn, Hauptstraße, Schwalbacher Straße, Montag, 01.11.2021, 10:21 Uhr

(jn)Ein 42-jähriger Autofahrer aus Eschborn ist am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall in Eschborn in ein Krankenhaus transportiert worden. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Um 10:21 Uhr war eine 21-jährige Mühlheimerin am Steuer eines BMW auf der Schwalbacher Straße in Eschborn unterwegs, wo sie auf die Hauptstraße abbog. Dabei übersah sie den 42 Jahre alten Hyundai-Fahrer, welcher auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße unterwegs war seinen Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß der zwei Pkw, bei dem sich der 42-Jährige verletzte und einer ärztlichen Versorgung bedurfte. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und des Abtransportes der nicht mehr fahrbereiten Pkw musste die Hauptstraße bis etwa 12:00 Uhr mittags gesperrt werden.

Meldungen vom Wochenende und dem Feiertag

Schadensträchtiger Wohnungseinbruch,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Parkstraße, Sonntag, 31.10.2021, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(jn)Einbrecher hatten es am Sonntagabend auf eine Wohnung im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim abgesehen und entwendeten hochwertigen Schmuck sowie Armbanduhren. Zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr nutzten die Täter die früh einsetzende Dunkelheit, um das Grundstück in der Parkstraße zu betreten und auf einen Balkon im Erdgeschoss zu klettern. Dort machten sie sich gewaltsam an der Balkontür zu schaffen und brachen die Tür auf. Anschließend machten sich die Unbekannten auf die Suche nach Beute und durchwühlten die Wohnräume, wobei sie Uhren und Schmuck im Wert von mindestens 20.000 Euro stahlen und unerkannt flüchteten.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Einbrecher dringen über Balkon ein,

Hattersheim am Main, Lessingring, Sonntag, 31.10.2021, 12:30 Uhr bis 19:50 Uhr

(jn)In Hattersheim sind bislang unbekannte Täter im Verlauf des gestrigen Sonntages in ein Haus eingedrungen. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist bisher unklar. Den Angaben des Geschädigten zufolge, kletterten die Einbrecher zwischen 12:30 Uhr und 19:50 Uhr auf den Balkon des im Lessingring gelegenen Einfamilienhauses und hebelten ein Fenster auf. Daraufhin durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume nach potentiellem Diebesgut. Ob sie hierbei erfolgreich waren oder mit leeren Händen flüchteten ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Brand einer Großraummülltonne,

Flörsheim am Main, Jahnstraße, Sonntag, 31.10.2021, 21:16 Uhr

(jn)Beim Brand einer Großraummülltonne am Sonntagabend in Flörsheim ist ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden. Gegen 21:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Feuer im Bereich der Stadthalle in der Jahnstraße. Bereits bei Eintreffen der Beamten hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen des brennenden Müllcontainers abgelöscht. Trotz des schnellen Eingreifens war die Tonne stark beschädigt worden. Ersten Ermittlungen am Brandort folgend kann ein vorsätzliches Inbrandsetzen nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Lorsbacher Straße, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Freitag, 29.10.2021

(jn)Polizistinnen und Polizisten aus Hofheim haben im Verlauf des Freitages in Hofheim und Hattersheim Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei auch ein Augenmerk auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gelegt. Neben Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten auch vier Straftaten fest.

Zunächst überprüften die Einsatzkräfte Autofahrerinnen und Autofahrer in der Vincenzstraße in Hofheim, wobei lediglich eine Handvoll Verkehrsteilnehmer schneller war als die erlaubten 50 km/h. Ein 27-jähriger Hattersheimer, der auf einem Mofa unterwegs war, wurde mit deutlich mehr als 25 km/h gemessen, obwohl er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen konnte. Sowohl für ihn als auch für den Halter des Gefährtes hatte diese Fahrt ein Strafverfahren zur Folge. Am Nachmittag richteten die Beamten eine Kontrollstelle in der Lorsbacher Straße zwischen Hofheim und Lorsbach ein, wobei 15 Verkehrsteilnehmende gemessen wurden, die zu schnell unterwegs waren. Zuletzt nahmen die Polizisten in den frühen Abendstunden den Verkehr in der Mainzer Landstraße in Hattersheim ins Visier und stellten fünf geschwindigkeitsbedingte Ordnungswidrigkeiten fest. Zudem wurde eine nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmerin überprüft, wobei sich herausstellte, dass der Pkw nicht mehr versichert und das Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Auch dies hatte für den Fahrer und den Halter des Pkw ein Ermittlungsverfahren als Konsequenz.

Schwerer Unfall nach Rotlichtmissachtung, Hattersheim am Main, Landesstraße 3011, Hofheimer Straße, Samstag, 30.10.2021, 18:40 Uhr

(jn)Am Samstagabend ereignete sich in Hattersheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Frankfurt um 18:40 Uhr die Hofheimer Straße von Kriftel kommend in Richtung Hattersheimer Ortsmitte. Zeitgleich war ein 64-jähriger Hattersheimer am Steuer seines Pkw in der Gegenrichtung unterwegs und beabsichtigte, an der Ampel nach links von der Hofheimer Straße auf die Auffahrt der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt abzubiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die 25-Jährige die für sie rotzeigende Ampel, woraufhin sie mit dem abbiegenden Wagen des 64-Jährigen kollidierte. Nach der Kollision prallte der VW der Frau noch gegen die Schutzplanke, wobei weiterer Schaden entstand. Sowohl die Frankfurterin als auch ihre Beifahrerin mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Peugeot auf Parkplatz angefahren und geflüchtet, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Freitag, 29.10.2021, 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Geschäftes in Hattersheim. Die Fahrerin eines Peugeot hatte ihren weißen Pkw um 20:30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Heddingheimer Straße abgestellt. Als sie 30 Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Pkw am Heck beschädigt worden war. Aktuell ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen beim Ein- oder Ausparken beschädigte und dann einfach weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.

Tödlicher Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Ereignisort: Gemarkung Hofheim am Taunus, L3011, zwischen Hofheim und Hofheim-Lorsbach

Ereigniszeit: Sonntag, 31.10.2021, gegen 14:40 Uhr

Auf der Verbindungsstraße L3011 zwischen Hofheim und Hofheim-Lorsbach ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Idsteiner befuhr mit seinem Motorrad entsprechende Straße, aus Richtung Hofheim kommend, in Fahrtrichtung Hofheim – Lorsbach. In einer Kurve außerhalb geschlossener Ortschaften verlor der Motorradfahrer aufgrund nasser Fahrbahn die Kontrolle. Er geriet nunmehr auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und stieß mit einem Mini Cooper zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend in ein naheliegendes Klinikum verbracht. Trotz umfassender medizinischer Maßnahmen verstarb der 21-Jährige im Krankenhaus. Der Fahrer des Personenkraftwagens erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Klinikum verbracht.

Die L3011 wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zudem kam der Polizei-Hubschrauber zum Einsatz.

Verkehrsdelikte

1 Verkehrsunfall mit Flucht: 65239 Hochheim am Main, Herderstraße

Tatzeit: Sonntag, 30.10.2021, 14:00 Uhr bis 17:15 Uhr

Auf einem Parkplatz der Herderstraße wurde ein brauner Ford Focus an dessen linken Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Höchstwahrscheinlich befuhr der Verursacher die Herderstraße und touchierte beim Vorbeifahren den Ford. Durch diesen Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 400-Euro. Da der Verursacher sich unerlaubt entfernte, ermittelt der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06190 – 9360 – 0.

2 Trunkenheit im Straßenverkehr: 65719 Hofheim am Taunus, Schulstraße

Tatzeit: Sonntag, 31.10.2021, gegen 02:15 Uhr

Durch Hofheimer Polizeibeamte erfolgte eine Verkehrskontrolle mit einem 32-jährigen Frankfurter, bei welchem ein deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Zwecks Blutentnahme wurde der Fahrer auf die Polizeistation verbracht. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Fahrer die Dienststelle verlassen, muss nunmehr allerdings mit zwei Strafverfahren rechnen.

Brand auf landwirtschaftlichem Betriebsgelände

Hofheim (ots)

Brand eines Unterstandes für Stroh sowie einer Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen | 65439 Flörsheim-Wicker, Auf den Bischofsbäumen | Sonntag, 31.10.2021, 01:30 Uhr |

Aufgrund ungeklärter Ursache kam es zu einem Vollbrandes eines Unterstandes, in welchem Stroh eines landwirtschaftlichen Betriebes gelagert wurde. Das entstandene Feuer griff zu Teilen auf eine angrenzende Lagerhalle über, in welcher diverse Maschinen und Fahrzeuge abgestellt waren. Hierbei wurde inbesondere eine Seitenwand der Halle durch die Flammen stark beschädigt.

Der Brand der Lagerhalle konnte durch diverse Löschfahrzeuge der Feuerwehren Flörsheim, Bad Soden, Hochheim und Hofheim abgelöscht und somit größerer Sachschaden an Maschinen und Fahrzeugen abgewendet werden. Einsturzgefahr der Lagerhalle bestehe laut dem Feuerwehreinsatzleiter aller Voraussicht nach nicht. Es sei seitens der Feuerwehr angedacht, dass die entfachten Strohballen vollständig und kontrolliert abbrennen sollen.

Der geschätzte Sachschaden beträgt 200.000 EUR. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei in Hofheim wird mit den Ermittlungen beauftragt. Eine Straftat kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Da der Brandort mehrere hundert Meter fernab der Bundesstraße 40 liegt, kam es dort zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die örtliche Presse war mit mehreren Vertretern vor Ort.

Zeugen des Brandes werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hofheim telefonisch unter der Rufnummer 06192 20790 in Verbindung zu setzen.

Eigentumsdelikte

1 Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Tatzeit: Fr., 29.10.2021, gg. 13:00 Uhr – 16:00 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Zum Quellenpark

Zur Tatzeit gelangten unbekannte Täter in die vermutlich offenstehende Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Bad Soden. Hier fanden sie drei verschlossene hochwertige Fahrräder vor. Vermutlich mit einer Flex durchtrennten die Täter die Fahrradschlösser und entwendeten die Fahrräder im Anschluss. Die Täter flüchteten unbemerkt vom Tatort.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein rotes Centurion EBike, sowie zwei grüne Canyon Mountainbikes der Marke Canyon. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6800,00 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 – 9695 – 0 in Verbindung zu setzen.

2 Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Tatzeit: Sa., 30.10.2021, 07:44 Uhr

Tatort: 65835 Liederbach, Höchster Straße

Bislang unbekannte Täter warfen zur Tatzeit die beiden Scheiben der Beifahrerseite eines abgestellten VW Passat ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen schwarz-silbernen Koffer. In dem Koffer befanden sich zwei Uhren des Herstellers RADO, welche durch den Fahrzeugnutzer zu Ausstellungszwecken genutzt wurden. Das Diebesgut beläuft sich auf einen Wert von ca. 350,00 EUR.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 – 6749 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikte

1. Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt mit Personenschaden

Unfallzeit: Fr., 29.10.2021, 15:45 Uhr

Unfallort: 65765 Hattersheim, Nahering

Am Freitagnachmittag, kam es gegen 15:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall von einem 63-jähringen Hattersheimer, welcher mit seinem Fahrrad unterwegs war. Infolge des Genusses von Alkohol verunfallte der Fahrradfahrer und verletzte sich hierbei an seiner Hüfte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Zu einem Fremdschaden kam es glücklicher Weise nicht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

2. Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Unfallzeit: Fr., 29.10.2021, 23:54 Uhr

Unfallort: 65795 Hattersheim, Wilhelm-Dichmann-Straße

In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich der Wilhelm-Dichmann-Straße in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der Unfallverursacher, ein 27-jähriger Kelkheimer, befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Kelkheim entgegengesetzt der Einbahnstraße, da dies so durch die vorhandenen Verkehrszeichen gestattet war. Im Kreuzungsbereich zu Wilhelm-Dichmann-Straße kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug. Der Radfahrer musste zur Vermeidung des Zusammenstoßes so stark und abrupt bremsen, dass er hierbei über seinen Fahrradlenker geworfen wurde. Zwischen Fahrzeug und Fahrrad kam es zu keiner Berührung. Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Während des Unfallgeschehens stand der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,82 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 – 6749 – 0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrunkener Fahrzeugführer entzieht sich Polizeikontrolle und verunglückt

Unfallzeit: Samstag, 30.10.2021, gg. 13:30 Uhr Unfallort: 65719 Hofheim, Habelstraße/Römerstraße

Durch einen Zeugen wurde über den Polizeinotruf am Samstagmittag eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golf sei Schlangenlinien gefahren und würde aktuell in einer Parkbucht bei Hofheim-Lorsbach stehen. Umgehend wurde eine Funkstreife zur benannten Örtlichkeit entsandt und eine Funkfahndung nach dem Fahrzeug veranlasst.

Das benannte Fahrzeug wurde sodann durch eine Funkstreife im Gegenverkehr der Vincenzstraße in Hofheim festgestellt. Die Funkstreife wendete umgehend und konnte sich kurz vor der Einmündung zur Frankfurter Straße (FR Kreishaus Hofheim) hinter das Fahrzeug setzten. Anhaltesignale in Form von blauem Blinklicht, Sondersignal und Leuchtschrift „Stopp – Polizei“ ignorierte der Fahrzeugführer. Er beschleunigte hingegen sein Fahrzeug und versuchte sich hierdurch der Kontrolle zu entziehen, so dass hier von einer Verfolgungsfahrt ausgegangen werden musste. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt über die Frankfurter Straße Richtung Kreishaus fort. Am Ende der fuhr der Fahrzeugführer geradeaus in einen Baumgarten (Hochzeitswiese) der Stadt Hofheim und prallte hier gegen einen Baum.

Eine Gefährdung Dritter war nicht gegeben. Beide Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und mussten durch zwei Rettungswagen zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Fahrzeugführer, ein 38-jähriger Hochheimer, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Außerdem bestand der Verdacht des Konsums von Cannabis. Des Weiteren war er nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Wie sich herausstellte lag gegen den 33-jährigen Beifahrer aus Hochheim ein Vollstreckungshaftbefehl der StA Wiesbaden vor. Seine Haft wird er nun antreten müssen.