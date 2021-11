Von Fahrbahn abgekommen (siehe Foto)

Germersheim/B9 (ots) – Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr am Montag 01.11.2021 gegen 14:30 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. An der Anschlussstelle Germersheim-Mitte wollte dieser die B9 verlassen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Ausfahrtsbereich von der Fahrbahn ab, so dass das Fahrzeug auf die Seite kippte.

Der Fahrer konnte sich vor dem Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr alleine aus dem Fahrzeug befreien und wurde lediglich leicht verletzt. Um innere Verletzungen auszuschließen, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Abfahrt Germersheim-Nord musste in nördlicher Richtung für zirka eine Stunde gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Pkw-Brand

Germersheim (ots) – Auf einem Parkplatz in der Münchener Straße gegen 23:10 Uhr wurde ein brennender Pkw gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeistreife war die Feuerwehr Germersheim bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Motorraum des Pkw war das Feuer ausgebrochen. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Gestürzter betrunkener Fahrradfahrer

Rülzheim (ots) – Ein betrunkener Fahrradfahrer kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Ein 45-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim war gegen 20.35 Uhr mit seinem Fahrrad in der Alten Mühlgasse unterwegs. Einer Verkehrsteilnehmerin fiel der Mann auf, da er nicht mehr in der Lage war auf sein Fahrrad zu steigen. Als die Polizeistreife eintraf, lag der betrunkene Radfahrer mit seinem Fahrrad zwischen den Beinen auf der Straße.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Zur Versorgung seinen leichten Verletzungen und zur Blutentnahme wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.