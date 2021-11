Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Am 31.10.2021 parkte die Geschädigte ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Hermann-Mündler-Straße in Frankenthal. Als sie gegen 14:30 Uhr an ihren Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw rundherum mit weißer Farbe beschmiert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw am 25.10.2021, gegen 17:30 Uhr, in der August-Bebel-Straße in Frankenthal am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 23:59 Uhr an seinen Pkw zurückkam, stellte er eine Beschädigung am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR.

Verkehrsgefährdung und Sachbeschädigung

Frankenthal (ots) – Am Abend des 31.10.2021, gegen 19:30 Uhr, wurde in der Leininger Straße in Frankenthal durch unbekannte Täter ein Kanaldeckel ausgehoben und anschließend durch die Heckscheibe eines geparkten Pkw geworfen. Der ausgehobene Kanaldeckel konnte im Kofferraum des beschädigten Pkw aufgefunden werden. Ob weitere Verkehrsteilnehmer durch den ausgehobenen Kanaldeckel geschädigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Verkehrsunfallflüchtiger ermittelt

Frankenthal (ots) – Am Freitag 29.10.2021 gegen 17.50 Uhr, hatte eine 55-Jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug Toyota-Auris, in Höhe derDürkheimer Straße 66, ordnungsgemäß in Fahrtrichtung am Straßenrand geparkt. Zur Abstellzeit befuhr ein anderer Autofahrer mit seinem BMW-530D die Dürkheimer Straße in Richtung Frankenthal. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer des BMWs verzögern und nach rechts an den Straßenrand heranfahren. Bei diesem Fahrmanöver beschädigte der Fahrer des BMWs das geparkte Auto der 55-Jährigen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Der Fahrer des BMWs flüchtete daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Dank einer 25-Jährigen Zeugin, die den Verkehrsunfall beobachtete, sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notierte und die Polizei verständigte, konnte ein 54-Jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden.