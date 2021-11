Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall unter Alkohol

Landau (ots) – Mit einem geschätzten Totalschaden in Höhe von 23.000 Euro an seinem BMW musste ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Rülzheim seine alkoholisierte Teilnahme am Straßenverkehr bezahlen, nachdem er diesen gegen 04:45 Uhr am Montagmorgen 01.11.2021 im Bereich der Kreuzung L509/Max Planck-Straße gegen einen Ampelmast setzte, der dadurch ebenfalls nicht unerheblich beschädigt wurde.

Da ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt wurde, erwartet den Mann nach Blutprobenentnahme nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und die Prüfung durch die Fahrerlaubnisbehörde, ob seine generelle Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr noch gegeben ist.

Betrunken auf dem E-Scooter

Landau (ots) – Da bei einem 25-jährigen Fahrer eins E-Scooters im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagfrüh 01.11.2021 ein Atemalkoholwert von 2,68 Promille festgestellt wurde, erwartet den Mann nach Blutprobenentnahme nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und die Prüfung durch die Fahrerlaubnisbehörde, ob seine generelle Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr noch gegeben ist.