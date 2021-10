Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Main-Kinzig-Kreis

“Vorbildliches Handeln” – Polizei würdigt 11-Jährigen (siehe Foto)

Langanselbold (ots)-(lei) – Dieser Tag wird Fabio Raponi wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Als sein Vater Ende September auf der Autobahn während der Fahrt einen Krampfanfall erleidet, verhinderte er als Beifahrer Schlimmeres. Ohne lange zu zögern griff er ins Lenkrad und steuerte den Wagen auf den Standstreifen. Für sein entschlossenes Handeln wurde der Elfjährige nun durch die Polizei geehrt.

Polizeihauptkommissar Uwe Wolf, der momentan die Dienststellenleitung der Polizeiautobahnstation Langenselbold vertritt, dankte dem Jungen am Donnerstag 28.10.2021 für seine vorbildliche Tat und überreichte ihm im Beisein seiner Eltern auf der Dienststelle ein kleines Präsent sowie eine Anerkennungs-Urkunde, signiert durch den Polizeipräsidenten Eberhard Möller.

“Ein solch beherztes Eingreifen kann man von einem Kind nicht unbedingt erwarten. Das war schon sehr beachtlich”, resümierte Wolf den Einsatz des Jungen und hob hervor, dass es dabei glücklicherweise beim Blechschaden blieb.

Bei dem Unfall am 26. September 2021 auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern verlor der 43 Jahre alte Vater aufgrund des Krampfanfalls offenbar die Kontrolle über seinen Seat, touchierte die Mittelleitplanke sowie ein vorausfahrendes Fahrzeug – bis Fabio schließlich eingriff.

Zeuge nach Straßenraub gesucht – Hanau

(jm) Nach einem Straßenraub in der Akademiestraße am Mittwochabend sucht die Kripo einen bestimmten Zeugen. Gegen 20.10 Uhr wurde ein 33 Jahre alter Mann auf einem Fußweg zu einem Mehrfamilienhaus (40er-Hausnummer) von zwei Männern angehalten. Sie forderten Bargeld und schlugen dem Opfer ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage.

Der eine Täter soll 18 bis 20 Jahre alt, 1,85 Meter groß sein und schwarze kurze Haare haben. Sein Mittäter wird als etwa 1,75 Meter groß sowie schlank beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet. Der kleinere trug eine auffällige schwarz glänzende Kapuzenjacke mit mattschwarzen Ärmeln.

Die Tat könnte ein Passant mitbekommen haben, der dort vorbeigelaufen war. Dieser und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Einbrecher stiegen über den Balkon ein – Maintal/Dörnigheim

(aa) Einbrecher stiegen am Mittwochabend über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung im Südring ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten zwei Täter gegen 18.40 Uhr die Tür auf und durchsuchten anschließend die Zimmer. Die Einbrecher stahlen einen Safe und verschwanden wieder. Die Kripo Hanau bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Bereich Offenbach

Ungeklärter Unfall – Wer hat Recht? – Offenbach

(ar) Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall von zwei Autos auf der Kreuzung Berliner Straße/Goethering am Mittwoch beobachtet haben. Der Fahrer eines schwarzen BMW und die Fahrerin eines schwarzen Nissan kollidierten gegen 16.20 Uhr und verursachten einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Der Berliner und die Frankfurterin sind beide der Meinung, dass sie bei “Grün” gefahren seien, doch wer hat Recht? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Zeugen gesucht: Wer sah die Auseinandersetzung im Straßenverkehr – Neu-Isenburg

(jm) Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr, die sich bereits am Samstag in der Gartenstraße ereignete und in dessen Verlauf ein 46 Jahre alter Mann von einem bislang Unbekannten tätlich angegriffen wurde. Zuvor hatte der 46-Jährige mit seinem blauen Toyota Corolla in Höhe der Hausnummer 12 beim Vorbeifahren einem silbernen VW Golf touchiert. An diesem Auto waren vermutlich F-Kennzeichen angebracht.

Als der Fahrer kurz darauf seinen Toyota anhielt, stand plötzlich ein 1,75 bis 1,80 Meter großer und kräftiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren sowie dunkler Bekleidung an seinem Fahrzeug. Er brüllte lautstark herum und schlug dem Toyota-Fahrer unvermittelt durch das heruntergelassene Fenster ins Gesicht. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße und wurde nun durch den offensichtlichen Begleiter des Angreifers geschlichtet. Anschließend ging jeder seiner Wege.

Im Anschluss klagte der 46-Jährige über Schmerzen im Gesicht. Ob durch das Streifen des VW Golfs überhaupt ein Schaden entstanden ist, steht derzeit nicht fest. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die schlichtende Person, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 44. Kalenderwoche 2021

(ots)-(aa) – Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

01.11.2021:

L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße in Höhe “Alter Kahler Weg” (Unfallschwerpunkt); B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

02.11.2021:

L 3262, Buchschlag in Richtung Zeppelinheim zwischen Bahnlinie und AS B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

03.11.2021:

B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

04.11.2021:

B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes zwischen K 888 und L 3179 (Unfallschwerpunkt); B 276 Biebergemünd, zwischen Kassel und Bieber (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

05.11.2021:

B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt); L 2310, Gemarkung Seligenstadt zwischen B 45 und Froschhausen (Wildgefahrenstrecke);

06.und 07.11.2021:

B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt).

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen