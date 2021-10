Schwerer Unfall auf der B 27 – 19-Jähriger verstorben

Fulda/B27 (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen (29.10.), gegen 07.15 Uhr auf der B 27 zwischen Bad Hersfeld und Friedlos.

Ein 17-Jähriger aus Schenklengsfeld überholte mit seinem Leichtkraftrad auf der linken zweier Fahrspuren mehrere Fahrzeuge in Richtung Friedlos. Ein dahinterfahrender 19-jähriger BMW-Fahrer bremste aus bislang ungeklärten Gründen stark ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem BMW X3 eines 58-Jährigen aus Ronshausen zusammen. Das Fahrzeug des 58-Jährigen wurde in Folge des Zusammenpralls gegen einen auf einem nebenbefindlichen Rastplatz stehenden Lkw geschleudert. Der Mann aus Ronshausen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden.

Der 17-jährige Kradfahrer kam unmittelbar danach aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Alle drei Unfallbeteiligten kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus, wo der 19-jährige BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb.

Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 27 war in diesem Bereich aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten für circa fünf Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro. (jb)

38-Jähriger geschlagen

Bad Hersfeld – Ein 38-jähriger Mann aus Bad Hersfeld wurde in der Nacht zu Freitag (29.10.), gegen 1.35 Uhr, von unbekannten Personen in der Breitenstraße auf dem Gehweg zusammengeschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Lkw bringt Radfahrerin zu Fall und flüchtet – Zeugenaufruf

Hünfeld-Mackenzell (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 gegen 15.50 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3176 bei Mackenzell, kurz nach dem Kappmühlenweg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 32-jährige Hünfelder Fahrradfahrerin bog von dem Kappmühlenweg auf die L 3176 in Richtung Hünfeld ein. Wenige Meter weiter wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen und zeigte dies deutlich an. Da sie jedoch ein lautes Hupen und Fahrgeräusch eines Lkws wahrnahm, führte sie den Abbiegevorgang nicht fort und wurde kurz darauf von einem Lkw überholt.

Durch den überholenden Lkw erschrack sie derart, dass sie zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Zu einer Berührung kam es nicht. Der Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht. Der flüchtige Lkw wurde als rot-schwarzer Baustellen-Lkw beschrieben. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Apple iPad gestohlen

Schotten (ots) – Eine 13-Jährige ließ am Dienstag (26.10.), gegen 13.20 Uhr, ihren Schulranzen für kurze Zeit an einer Bushaltestelle in der Straße “Am Vulkaneum” unbeaufsichtigt. Das nutzten unbekannte Täter, um den blau-grauen Rucksack mit kleinen bunten Blumen zu entwenden. Kurze Zeit später wurde der Schulranzen im Stadtgebiet aufgefunden und festgestellt, dass ein Apple iPad im Wert von rund 550 Euro fehlte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Schlüssel und Mountainbike

Bad Hersfeld – Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (27.10.), zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr, aus einem Pkw die Fahrzeugschlüssel. Der graue Mercedes Benz SL war in der Straße “Am Weinberg” auf einem umzäunten Grundstück abgestellt. Zur gleichen Zeit wurde ein Mountainbike aus einem Schuppen auf dem Grundstück entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Kirchheim – Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagabend (28.10.), gegen 22 Uhr, die Rolladen eines Lebensmittelmarktes in der Straße Stockäcker auf und zerstörte die Fensterscheibe mit einem Stein. Auch im Inneren wurde eine Scheibe zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wildunfall

Friedewald – Am Mittwoch (27.10.), um 20:05 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Weilar im Wartburgkreis mit seinem Renault Megane die Bundesstraße 62 aus Friedewald kommend in Richtung Malkomes. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Wildschwein. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Das Wild verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Richtungstafel beschädigt und geflüchtet

Ludwigsau – Im Rahmen einer Steckenkontrolle wurde durch die Straßenmeisterei Rotenburg eine beschädigte Richtungstafel-Kurve festgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde diese in der Zeit von Montagvormittag (18.10.) bis Donnerstagmittag (21.10) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienstelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Spiegelberührung im Längsverkehr

Homberg – Am Donnerstag (28.10.), gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Audi-Fahrerin die L3343 aus Maulbach kommend in Richtung Ober-Gleen. Auf dieser Strecke kam ihr ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches ihren Angaben zufolge sehr weit mittig auf der Fahrbahn fuhr. Dadurch kam es zu einer Kollision der Außenspiegel zwischen den beiden Fahrzeugen.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenene Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrt ohne Führerschein endet mit hohem Sachschaden

Alsfeld – Am Freitag (29.10.), gegen 00:04 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Alsfelder mit einem Mercedes in Alsfeld die Straße “Kirchplatz” und kollidierte mit dem dortigen Bürgersteig und einer Steintreppe. Nach der Kollision fuhr er weiter in die “Hersfelder Straße”, dort kam das Fahrzeug aufgrund der massiven Beschädigungen zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Der junge Mann war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Sachbeschädigung an Schaukasten

Hünfeld (ots) – In der Nacht auf Sonntag (24.10.) schlugen Unbekannte in der Lindenstraße eine Sicherheitsglasscheibe eines Schaukastens ein. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652/96580.

Unfallfrei durch die kalte Zeit – Tipps der Polizei Osthessen

Osthessen (ots) – Der Winter steht vor der Tür und die ersten Osthessen durften bereits eine dünne Eisschicht von ihrer Windschutzscheibe kratzen: Höchste Zeit also, um sich auf die dunkle Jahreszeit vorzubereiten. Denn wechselnde Wetterbedingungen und Dunkelheit bergen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer höhere Gefahren.

Sichtbarkeit – das A und O

Der Fuß ist schon auf dem Gaspedal, als in letzter Sekunde die roten Bremslichter in der Dunkelheit aufleuchten. Erst als der dunkel gekleidete Fahrradfahrer direkt an der Motorhaube vorbeirauscht, ist er zu sehen. Eine Situation, die vor allem in den Wintermonaten leider keine Seltenheit ist. In der dunklen Jahreszeit ist Sichtbarkeit das A und O: Dabei ist es völlig egal, ob ich als Fußgänger zum Einkaufen gehe oder mit dem Fahrrad an die Arbeit fahren – reflektierende Komponenten an der Kleidung machen aufmerksam und erhöhen damit die Sicherheit im Straßenverkehr.

Und nicht nur schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer können einen Beitrag leisten: Auch an Autofahrerinnen und -fahrer appelliert die Polizei mit erhöhter Aufmerksamkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme. Zusätzlich sollten bei Autos, Roller und Co. die Lichter überprüft werden. Möglichkeiten gibt es hier unter anderem beim kostenlosen Lichtcheck. Werden entgegenkommende Fahrer geblendet? Funktioniert alles einwandfrei? Auch hier lautet die Devise: Kleinigkeiten – wie eine geputzte Frontscheibe bei tiefstehender Sonne – senken das Unfallrisiko.

Wild- und Reifenwechsel

Vor allem der regelmäßige Wetterumschwung mit Frost, Regen, Sonne und Nebel stellt Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor Herausforderungen. Rechtzeitiges Reifenwechseln und ein kritischer Blick auf den Zustand der Reifen kann im Ernstfall Leben retten. Die Faustregel von “O” bis “O” sollte nicht außer Acht gelassen werden. Zu jeder Zeit, vor allem im Herbst und Winter, wird besondere Vorsicht empfohlen. Denn unsichtbare Gefahren wie Glatteis insbesondere in Nähe von Brücken können zum Verhängnis werden.

Und nicht vergessen: In der Nacht zu Sonntag (31.10.) wird die Uhr wieder eine Stunde zurück gestellt. Während die Menschen sich dem neuen Rhythmus anpassen, bleibt in der Tierwelt alles beim Alten. Das hat zur Folge, dass im Straßenverkehr, gerade im Bereich von Wäldern und Feldern, besonders Acht auf möglichen Wildwechsel gegeben werden sollte. Ab sofort heißt es: Runter vom Gas und Abblenden nicht vergessen.

B 278 Wüstensachsen:

Zwei verletzte E-Bikefahrer und ein Gesamtschaden in Höhe von 10.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag dem, 28.10.2021, gegen 14:15 Uhr, auf der Bundesstraße 278 zwischen Wüstensachsen und Bischofsheim ereignete.

Eine 49-jährige E-Bikefahrerin und ein 52-jähriger E-Bikefahrer aus Warstein befuhren die B 278 von Wüstensachsen kommend in Richtung Bischofsheim. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Tann fuhr in gleicher Richtung und erfasste kurz vor einem Waldstück aus bisher ungeklärter Ursache beide Radfahrer. Alle Beteiligten mussten vor Ort medizinisch durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Radfahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

B 279 Altenfeld – Gersfeld:

Am Donnerstag, dem 28.10.2021, gegen 17:00 Uhr, Uhr befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Künzell die B 279 aus Gersfeld kommend in Richtung Altenfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie zwischen beiden Ortslagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Strecke musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig einseitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen