„Ich bin euer Chef” – Widerstand und Angriff gegen Polizisten

Frankfurt-Gallus (ots)-(ne) Ein 34-Jähriger saß Donnerstagmorgen 28.10.2021 mitten auf der Mannheimer Straße. Als die Polizei ihn aufforderte zu gehen, entgegnete der 34-Jährige daraufhin: “Ich bin Euer Chef. Ihr habt mir gar nichts zu sagen.” Schließlich musste der Mann von der Straße geführt werden. Hierbei holte der 34-Jährige plötzlich zum Schlag mit der Hand gegen einen der Polizisten aus. Dieser konnte zwar im letzten Moment ausweichen, jedoch traf ihn der 34-Jährige leicht im Gesicht.

Bei der nun anschließenden Festnahme leistete der 34-Jährige massiven Widerstand. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen, sie konnten ihren Dienst aber weiterhin fortsetzen. Der 34-Jährige ist wohnsitzlos und als BtM-Konsument polizeilich bekannt. Er kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Festnahme nach Diebstahl – Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots) – Anhand vorliegenden Videomaterials konnten Beamte der Bundespolizei am 28. Oktober 2021 einen männlichen Dieb im Hauptbahnhof Frankfurt am Main festnehmen.

Zuvor entwendete der 36-jährige Mann die Bauchtasche eines 21-Jährigen, die der Geschädigte unbeaufsichtigt in einer Sitzgruppe liegen ließ. Das Stehlgut führte der Täter bei der Festnahme nicht mehr mit sich und verweigerte die Aussage zu dessen Verbleib. Der wohnsitzlose Dieb wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Dreistes Duo bestiehlt 84-Jährigen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – Am Mittwochabend 27.10.2021 gelangten 2 bislang unbekannte Trickdiebe in die Wohnung eines 84-jährigen Mannes und erbeuteten sein Bargeld. Der 84-jährige Geschädigte befand sich gegen 18.40 Uhr in einem städtischen Linienbus, als ihn eine unbekannte Frau ansprach. Beide stiegen in der Folge am Westbahnhof aus. Nun bat die Unbekannte den Senior darum, in dessen Wohnung die Toilette benutzen zu dürfen, was dieser akzeptierte. An der Wohnung angekommen, gesellte sich ihr “Bruder” dazu und begab sich mit in die Wohnräume. Derweil begleitete die Dame den Senior in dessen Schlafzimmer und gab vor, mit ihm den Beischlaf vollziehen zu wollen. Der 84-Jährige lehnte das Angebot jedoch ab, was dazu führte, dass das vermeintliche Geschwisterpaar nun fluchtartig die Wohnung verließ.

Im Anschluss bemerkte der Senior, dass ihm rund 270 Euro Bargeld sowie der Schlüssel eines Bankschließfaches gestohlen wurden und rief die Polizei.

Beschreibung der unbekannten Täter:

Person 1: Weiblich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, braune, kurz geschnittene Haare, kräftige Statur (dicklich), sprach deutsch mit Akzent; bekleidet mit einem T-Shirt, blauer Jeanshose und weißen Turnschuhen.

Person 2: Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, sprach deutsch mit Akzent; trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 52499 in erbindung zu setzen.

Frau bei Gleisüberquerung von U-Bahn mitgeschleift

Frankfurt-Hausen (ots)-(fue) – Eine 59-jährige Frankfurterin überquerte am Donnerstag 28.10.2021 gegen 15.10 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße Am Industriehof in Richtung Am Fischstein, in Höhe der U-Bahnstation Am Fischstein. Beim Überqueren der Gleise übersah sie offenbar die aus Richtung Ludwig-Landmann-Straße nahende U-Bahn. Der Fahrer der Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenprall.

Dabei geriet die 59-Jährige unter die U-Bahn und wurde noch einige Meter mitgeschleift. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

