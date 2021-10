Korbach: Die Polizei-News

Unbekannte sprengen Geldautomat – Zeugen gesucht

Diemelstadt-Wrexen (ots) – In der Nacht zu Donnerstag 28.10.2021 sprengten Unbekannte einen Geldautomaten im Diemelstadt-Wrexen. Die Täter richteten hohen Sachschaden an und konnten flüchteten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Gegen 02.50 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Anwohnern ein, die in Wrexen laute Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Die ersten am Tatort eingetroffenen Streifen der Polizei Bad Arolsen mussten dann feststellen, dass der Geldautomat in der Klappstraße gesprengt worden war. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen drei dunkel gekleidete Männer vom Tatort geflüchtet sein. Diese setzten ihre Flucht mit einem dunklen Kombi in Richtung Autobahn A 44 fort. An dem Fluchtfahrzeug befanden sich HX-Kennzeichen, die zuvor von einem Auto auf einem Pendlerparkplatz an der BAB 44, Anschluss Warburg, gestohlen worden waren.

Die sofort nach der Tat eingeleitete Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, brachte bislang keinen Erfolg.

Durch die Sprengung wurde sowohl der Geldautomat als auch der Schalterraum erheblich beschädigt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Bei der Tat erbeuteten die Täter Bargeld aus den Automaten, die Höhe steht derzeit noch nicht fest. Zahlreiche, auch durch die Sprengung verstreute, Geldscheine blieben am Tatort zurück.

Am Tatort werden derzeit noch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, die durch den Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützt werden. Auf welche Art und Weise die Täter die Explosion herbeiführten, ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Diemelstadt-Wrexen, oder auf dem Pendlerparkplatz an der A44, Anschluss Warburg, gemacht haben oder sonstige Hinweise, auch zum Fluchtfahrzeug, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Heuballen und Mülltonnen brennen

Burgwald-Ernsthausen (ots) – Am Mittwochabend 27.10.2021 kam es im Burgwälder Ortsteil Ernsthausen zu zwei Bränden, es brannte Mülltonnen und Heuballen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgenommen. In der Nähe des Tatortes konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.45 Uhr ging bei der Polizei Frankenberg die Meldung ein, dass es in der Schulstraße in Burgwald-Ernsthausen zu einem Brand von Heuballen gekommen sei. Bei Eintreffen der Polizisten am Einsatzort war der Brand bereits durch Anwohner und die alarmierte Feuerwehr abgelöscht worden. Zeugen hatten den Brand frühzeitig bemerkt und über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern und der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers von den Rundballen auf die benachbarte Scheune und ein Wohnhaus verhindert werden. Letztlich entstand nur geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen am Brandort wurde der Frankenberger Polizei bekannt, dass es etwa gegen 21.45 Uhr bereits zu einem Brand von zwei Mülltonnen in der Raiffeisenstraße in Ernsthausen gekommen war. Das Feuer war von Anwohnern abgelöscht worden. Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf 100 Euro.

Nach den ersten Erkenntnissen bestand der Verdacht, dass die beiden Brände vorsätzlich verursacht wurden. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich nun eine Tatverdacht gegen ein jungen Mann aus einem Burgwälder Ortsteil, der daraufhin durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Da er alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die auf

der Suche nach Zeugen in den beiden Brandfällen ist.

Hinweise werden unter der Tel. 05631-971-0 erbeten.

