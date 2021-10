Einbruch in Wohnung

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 27.10.2021, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr – Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mauerweg ein. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest. Die Täter begaben sich auf nicht bekanntem Weg in das Mehrfamilienhaus und brachen dort die Tür zu einer Wohnung auf. Nachdem sie in die Wohnung eingedrungen waren durchsuchten sie ein Sideboard. Anschließend verließen sie die Wohnung wieder. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Aktuell rufen falsche Polizisten bei Bürgern an

Körle, Borken und Fritzlar (ots) – 26.10.2021, 10:38 Uhr bis 14:46 Uhr. – Insgesamt 4 Bürger erhielten am Dienstagvormittag Anrufe von angeblichen Polizisten. Sie riefen bei den Bürgern an und gaben sich als Polizistin aus. Dann schilderten die Betrüger ein Unfallgeschehen, welches durch einen Verwandten verursacht worden sei. Zur Abwendung einer Haft für den Verwandten oder für zu zahlende Gesundheitskosten sollten die Angerufenen größere Geldbeträge bezahlen. Die angerufenen Bürger beendeten die Gespräche jeweils nach kurzer Zeit. Zur Übergabe von Wertgegenständen ist es nicht gekommen.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

