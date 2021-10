Zivilfahnder schnappen Dealer mit 33 Plomben Kokain

Kassel-Wesertor (ots) – Offenbar weil er 33 Plomben Kokain dabeihatte, versuchte ein 33-Jähriger am Mittwochnachmittag 27.10.2021 vor Zivilpolizisten im Stadtteil Wesertor zu flüchten. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Mann einholen und festnehmen. Der polizeibekannte 33-jährige Tunesier, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, muss sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Darüber hinaus besteht bei ihm der Verdacht der unerlaubten Einreise, weshalb auch wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt wird. Der Tatverdächtige soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Zivilstreife der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen hatte den 33-Jährigen gegen 15:45 Uhr im Bereich Ysenburgstraße/ Schützenstraße beobachtet und wollten ihn wegen seines verdächtigen Verhaltens kontrollieren. Als die Beamten aus dem Zivilwagen stiegen, versuchte der Mann sofort Fersengeld zu geben. Die Zivilfahnder bereiteten seiner Flucht allerdings ein schnelles Ende.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie die 33 verkaufsfertigen Kokainbehältnisse in seiner Jackentasche und stellte diese sicher. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Zwei alkoholisierten Autofahrern droht Fahrverbot

Kassel-Brasselsberg (ots) – Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte des Polizeireviers Süd-West in der vergangenen Nacht eine Verkehrskontrolle auf der Konrad-Adenauer-Straße, nahe der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe, durch. Neben den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge legten die Polizisten auch besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

In der Zeit zwischen 23 und 0 Uhr hielten die Beamten 14 Pkw und 2 Kräder an der Kontrollstelle an. In zwei dieser Fälle hatten Personen während der Fahrt nicht den Sicherheitsgurt angelegt, was ein Verwarngeld von 30 Euro zur Folge hat. Gegen 23:30 Uhr stoppten die Polizisten einen 48-jährigen Autofahrer aus Schauenburg, bei dem eine Alkoholisierung knapp über 0,5 Promille festgestellt wurde.

Nur wenige Minuten später folgte die Kontrolle eines 45-jährigen Kasselers am Steuer eines Pkw, bei dem ein Atemalkoholtest fast 1 Promille anzeigte. Gegen beide Männer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze ein. Ihnen droht nun ein Bußgeld von 500 Euro, 2 Punkte in “Flensburg” und ein Monat Fahrverbot.

Falscher Wasserwerker bestiehlt Senior

Kassel-Süd (ots) – Das Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Mittwochvormittag 27.10.2021 ein hochbetagter Senior in der Rembrandtstraße in der Kasseler Südstadt. Ein unbekannter Mann hatte bei dem Opfer geklingelt und sich ihm gegenüber als Wasserwerker ausgegeben. Unter einem Vorwand gelangte der Trickdieb in die Wohnung und erbeutete dort Bargeld im Wert eines vierstelligen Betrages. Anschließend verließ der Täter die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können.

Wie der Senior gestern Nachmittag gegenüber den gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, klingelte der Mann gegen 11 Uhr an seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Als er öffnete gab der Unbekannte vor, ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Wasserleitung überprüfen zu müssen. Da er sogar Arbeitskleidung trug, schenkte der Senior dem Ganzen Glauben und gewährte dem Mann Zugang zur Wohnung. Dort ließ er den Anweisungen des vermeintlichen Handwerkers folgend das Wasser im Bad laufen, während der Täter zunächst unbemerkt das Bargeld aus einem Wohnzimmerschrank entwendete. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte der Senior den Diebstahl und rief die Polizei.

Den Trickdieb beschreibt er folgendermaßen:

Ca. 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, korpulente Statur mit Bauch, trug ein Basecap und grün/ graue Arbeitskleidung, südländisches Erscheinungsbild.

Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die gestern Vormittag in der Rembrandtstraße Verdächtiges, das mit dem Trickdiebstahl zu tun gehabt haben könnte, beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo zu melden. Darüber hinaus möchte die Polizei vor falschen Wasserwerkern warnen.

Angehörige sollten mit möglichen Opfern über diese miese Masche und die folgenden Verhaltenstipps sprechen:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden.

Bezahlen Sie keinen Handwerker in bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung, die Sie per Banküberweisung begleichen.

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

