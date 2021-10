Kreis Bergstraße

Gorxheimertal-Trösel: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

Gorxheimertal – Mehrere Hundert Euro an Schmuck und Bargeld konnten

Einbrecher im Laufe des Freitags (22.10.) aus einem Einfamilienhaus im Ortsteil

Trösel erbeuten. Die Täter drangen zwischen 8.45 Uhr und 12 Uhr durch die

Terrassentür des Hauses in der Hauptstraße ein. Nachdem das Haus durchsucht

worden war, verschwanden sie mit der Beute. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen

Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen

könnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach melden. Telefon:

06207 / 9405-0.

Zwingenberg-Rodau: Glasscheiben zertrümmert / Wer hat was gehört und gesehen?

Zwingenberg – Mit Steinen wurden am Samstagabend (23.10.) mehrere Scheiben

eingeworfen, um in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Rodau einbrechen zu können.

Die Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen Nachbargrundstücke, um in den Garten

des Hauses in der Straße Auf dem Brunnen zu gelangen. Im Haus durchsuchten die

Täter die Räume. Nach ersten Feststellungen fehlt Geld. Der durch die Zerstörung

entstandene Sachschaden ist mindestens 5000 Euro hoch. Die Kriminalpolizei (K

21/ 22) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Insbesondere

werden Zeugen gesucht, die zwischen 19.10 Uhr und 19.40 Uhr Personen und/ oder

Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben. Hinweise werden unter der

062512 / 706-0 erbeten.

Viernheim: Gewalttätiger 22-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeistreife

Viernheim – Ein 22 Jahre alter Mann aus Viernheim wird sich nach seiner

vorläufigen Festnahme am Samstagmorgen (23.10.) unter anderem wegen Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen. Weil der Mann in

einer Wohnung in der Rathenaustraße gewalttätig wurde, ist die Polizei gegen 9

Uhr gerufen worden. Der 22-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst

aggressiv. Neben dem, dass er die Polizisten beleidigte und bespuckte, wurden

sie bedroht. Auch versuchte er gezielt an den Kopf eines Polizisten zu treten.

Während des Einsatzes konnte der 22-Jährige kurz flüchten. Nach seiner Festnahme

endete sein Tag erst einmal auf der Polizeiwache. Nach der Anzeigenaufnahme

wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten ins Gewahrsam gebracht.

Darmstadt

Darmstadt- Arheilgen: Lenkrad, Navi und Tachometer aus Mercedes entwendet

Darmstadt – Im Zusammenhang mit dem besonders schweren Diebstahl eines

Lenkrades sowie der gesamten Mittelkonsole inklusive Tachometer aus einem

schwarzen Mercedes heraus, der im Aumühlenweg parkte, sucht die Darmstädter

Kripo Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Sonntag (24.10.) 21 Uhr und

Montagmorgen (25.10.), 6.30 Uhr eingegrenzt. Die noch unbekannten Kriminellen

schlugen die Scheibe des Autos ein und verschafften sich auf diesem Weg Zugang

zum Innenraum, wo sie die begehrte Beute ausbauten. Möglicherweise konnten die

Täter bei ihrem Vorgehen beobachtet werden? Mit dieser Frage wenden sich die

Ermittler des Kommissariats 21/22 an potenzielle Zeugen und bitten diese, sich

unter der Rufnummer 06151/969-0, zu melden.

Darmstadt: Wohnmobil aufgebrochen und Beute gemacht / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Unbekannte Täter sind am Sonntag (24.10.) in der Zeit zwischen

1 Uhr und 5 Uhr in ein Wohnmobil eingebrochen und haben eine Tasche mit

Wertgegenständen aus dem Fahrzeug entwendet. Der Wert der Beute ist bislang noch

nicht beziffert. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Mobil in der Bessunger Straße.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von

Zeugen entgegen.

Darmstadt: Beifahrerseite mit Stein eingeschlagen / Geldbörse entwendet

Darmstadt – Mit einem Stein hat ein noch unbekannter Täter am Sonntag

(24.10.) gegen 10.30 Uhr in der Büdinger Straße die Beifahrerseite eines

schwarzen Touran eingeworfen, durch das entstandene Loch gegriffen und sich eine

im Fahrzeug zurückgelassenen Geldbörse geschnappt. Mit dem Portemonnaie

erbeutete der Täter Bargeld und persönliche Dokumente. Der Schaden wird derzeit

auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt.

Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten für alle sachdienlichen

Hinweise zu erreichen.

16-Jähriger bei Scheinkauf festgenommen & entwendetes Fahrrad sichergestellt

Darmstadt – Zivilfahnder haben am Sonntagnachmittag (24.10.) einen 16

Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen und ein entwendetes Rad

sichergestellt. Ein Fahrradbesitzer aus Frankfurt meldete sich bei der Polizei,

nachdem er sein entwendetes Velo auf einer Verkaufsplattform im Internet

entdeckt hatte. Mit dem Anbieter wurde daraufhin ein angeblicher Verkaufstermin

in der Lincolnsiedlung vereinbart. Hierbei konnten Zivilpolizisten den

16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und das angebotene Rad sicherstellen. Bei

der anschließenden Durchsuchung des Kellers im Anwesen des Festgenommenen

entdeckten die Fahnder ein weiteres Fahrrad und stellten es sicher. Wie der

Jugendliche in den Besitz der Velos gekommen ist, müssen jetzt die weiteren

Ermittlungen zeigen.

13 und 14-Jähriger im Herrngarten beraubt / Haupttäter agiert aus Gruppe heraus / Augenzeugen gesucht

Darmstadt – Zwei 13 und 14- Jährige aus Griesheim sind am späten

Samstagabend (23.10.) auf ihrem Weg durch den Herrngarten von einer Jugendgruppe

angepöbelt und von einer noch unbekannten Person, die aus der Gruppe heraus

agierte, beraubt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Jungen aus

Griesheim auf ihren E-Scootern unterwegs, als sie gegen 22.15 Uhr auf die Gruppe

trafen, die sich ihnen plötzlich in den Weg stellten und stoppten. Nach einem

verbalen Streitgespräch trat einer der noch unbekannten Jugendlichen an die

beiden Griesheimer heran, schlug auf den 14-Jährigen ein und entriss ihm seine

Weste. Dabei erlitt der junge Griesheimer Verletzungen, die im Anschluss in

einem Rettungswagen ärztlich versorgt werden mussten. Sein 13-jähriger Begleiter

wurde mit einem Tritt gegen das Bein traktiert, fiel dabei von seinem E-Scooter

und wurde seiner Mütze beraubt. Danach trat die Gruppe die Flucht in Richtung

des Universitätsgeländes an.

Der agierende Haupttäter wurde als etwa 1,75 Meter groß, circa 16 Jahre und von

dünner Körperstatur beschrieben. Er hatte schwarze Haare mit mutmaßlich

gelocktem Deckhaar und rasierten Seiten. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine

schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Weitere Details zu seiner Beschreibung oder die seiner Begleiter liegen den

ermittelnden Beamten nicht vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen,

die die Tat beobachten konnten. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Polizei

nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Einkaufszentrum im Visier Krimineller / Täter lassen Beute nach Ansprache fallen und flüchten

Darmstadt – Noch unbekannte Täter haben am Samstag (23.10.) gegen 22.30

Uhr eine Seitentür des Luisenzentrums aufgehebelt, sich Zutritt zu dem Center

verschafft und dort bei einem Handyshop Ware entwendet. Beim Verlassen wurden

die Kriminellen von dem Sicherheitsdienst bemerkt und angesprochen. Hierauf

ließen sie ihre Beute fallen und traten die Flucht an. Der von ihnen verursachte

Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 ist mit dem

Fall betraut und für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu

erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal-Traisa: Golfclub und Angelverein von Einbrechern heimgesucht

Mühltal – Auf der Suche nach Wertvollem haben Einbrecher einen Golfclub

„Am Dippelshof“ heimgesucht. Am Montagmorgen (25.10.) waren die Spuren der Täter

entdeckt und die Polizei informiert worden. Im Rahmen der Tatortaufnahme zeigte

sich, dass die Kriminellen die Terrassentür zum Gebäude aufgehebelt hatten und

auf diesem Weg in die Räume gelangt waren. Der Tatzeitraum reicht ersten

Erkenntnissen zufolge bis zum Sonntagabend (24.10.), 21 Uhr zurück. Neben dem

Golfclub hatten die Kriminellen auch in dem Gebäude eines benachbarten

Angelvereins nach Beute gesucht. Dort wurden sie nicht fündig und traten die

Flucht an. Der Gesamtschaden beläuft auf mindestens 5000 Euro. Alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in

Ober-Ramstadt entgegen(Rufnummer 06154/6330-0).

Dieburg: Drei Katalysatoren aus drei Autos abmontiert und gestohlen / Zeugen gesucht

Dieburg – In der Groß-Umstädter-Straße hatten es Kriminelle in der Zeit

zwischen Sonntag (24.10.), 19 Uhr und Montag (25.10.) auf drei Katalysatoren von

drei dort geparkten Autos abgesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten

Schätzungen zufolge auf circa 2600 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem

Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Griesheim: Verwirrte Frau in Bäckerei löst Polizeieinsatz aus

Griesheim – Eine offenbar verwirrte Frau hat am Montagvormittag (25.10.)

für Aufsehen in einer Bäckerei in der Bessunger Straße gesorgt und den Einsatz

der Polizei ausgelöst.

Mitarbeiter des Geschäfts hatten gegen 7 Uhr die Beamten um Hilfe gebeten,

nachdem die bis dahin unbekannte Dame den Laden ohne Mund- und Nasenbedeckung

betreten hatte und einen stark verwirrten sowie orientierungslosen Eindruck

machte. Als das Streifenteam von der Griesheimer Polizei vor Ort eintraf,

reagierte die Frau sofort ungehalten, äußerte Zweifel an der Echtheit der

uniformierten Ordnungshüter und ihrem Streifenwagen, schlug wild um sich und

beleidigte die Beamten fortwährend. Infolge ihrer im Rahmen der Kontrolle

heftigen Gegenwehr wurde die 50-Jährige aus Bensheim bis zum Eintreffen des

angeforderten Rettungswagens von den Beamten festgenommen und im Anschluss

aufgrund ihres Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Alsbach-Hähnlein / Ludwigshafen: Einbruch in Vereinsheim / Betrunken und mit gestohlenem Auto unterwegs / Zeugen stoppen Täter im Feld / Festnahme, Anzeige und Sicherheitsleistung

Alsbach-Hähnlein / Ludwigshafen – Mit stark überhöhter Geschwindigkeit ist

ein 28 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen (24.10.) mit einem schwarzen BMW, bei

dem eine Scheibe fehlte, auf den Feldwegen im Bereich eines landwirtschaftlichen

Betriebes in der Gemarkung Alsbach-Hähnlein gefahren und hat damit die

Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen. Einer der beherzten Zeugen

versperrte dem verdächtigen Fahrer mithilfe seiner landwirtschaftlichen Maschine

kurzerhand den Weg. Sein anschließender Versuch, zu Fuß die Flucht zu ergreifen,

endete auf einem Feld. Mit Hilfe und vereinten Kräften weiterer hinzueilender

Anwohner wurde der Verdächtige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei

festgehalten.

Bei seiner darauffolgenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter mehrere

Ungereimtheiten fest. Nicht nur, dass der Festgenommene mit 2 Promille deutlich

dem Alkohol zugesprochen hatte, auch zeigte sich, dass der schwarze BMW zuvor in

Ludwigshafen gestohlen worden war, aufgrund entstempelter Kennzeichen keine

Betriebserlaubnis für das Auto vorlag und der Festgenommene auch nicht im Besitz

eines Führerscheines war. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die

Ordnungshüter zudem Werkzeug und eine Tasche mit Lebensmitteln sicher.

Hier stellte sich heraus, dass die Gegenstände mit einem Einbruch in das Gebäude

des Hundesportvereins in der Weilerstraße, begangen offenbar wenige Stunden

zuvor, in Verbindung gebracht werden konnten.

Dort hatte der Kriminelle mutmaßlich die Haupteingangstür aufgehebelt und

Lebensmittel entwendet. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur

Wache gebracht. Es folgten die Anzeigenaufnahme und die Blutprobenentnahme.

Nach Zahlung einer von der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneten

Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wurde der Tatverdächtige entlassen. Er

wird sich nun zukünftig unter anderem wegen Einbruchsdiebstahl, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol strafrechtlich verantworten

müssen.

Ober-Ramstadt/ Modau: 47-Jähriger nach Sachbeschädigung durch Feuer festgenommen / Anzeige und Ermittlungsverfahren

Ober-Ramstadt – Ein 47 Jahre alter Mann wird sich nach seiner vorläufigen

Festnahme am Sonntag (24.10.) wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch

Feuer strafrechtlich verantworten müssen. Der Tatverdächtige war von Zeugen

gegen 15 Uhr in der Odenwaldstraße beobachtet worden, als er sich an zwei dort

abgestellten Autos mit Zeitungspapier und einem Feuerzeug zu schaffen machte.

Nach Alarmierung der Polizei nahmen die Streifenbeamten den 47-Jährigen noch in

unmittelbarer Tatortnähe fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte die

Anzeigenaufnahme des bereits polizeilich bekannten Mannes. Nach Abschluss aller

Maßnahmen wurde entlassen.

Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus / Sachschaden verursacht und Schmuck erbeutet

Bickenbach – Am Samstag (23.10.) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 23 Uhr

haben ungebetene Besucher die Räume eines Einfamilienhauses in der Alsbacher

Straße heimgesucht. Mit einem Stein hatten die Täter ein Kellerfenster

eingeworfen und sich über das entstandene Loch Zugang zu dem Anwesen verschafft.

Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten Schmuck. Der von

ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1100 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat beziehungsweise der

Ergreifung der Täter dienen, werden von den ermittelnden Beamten (Darmstädter

Kripo / Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden Mörfelden-Walldorf

Unfallzeit: Zwischen Dienstag, den 19.10.2021, gegen 10.00 Uhr und Donnerstag, den 21.10.2021, gegen 12.00 Uhr. Unfallort: Ortsteil Mörfelden, Darmstädter Straße, Höhe Anwesen Georgenstraße 2.

Im o.a. Zeitraum wurde der PKW einer Mörfelder Bürgerin, Opel Corsa E, Farbe grau, welcher in der Darmstädter Straße, Höhe Anwesen Georgenstr. 2, auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Gräfenhausen, abgestellt war, am linken Außenspiegel, durch einen unbekannten Fahrzeugführer/in beschädigt. Das Gehäuse des Spiegels wurde auf der Motorhaube abgelegt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Rüsselsheim: Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Rüsselsheim

Mindestens sechs geparkte Fahrzeuge haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (22.10.) im Bereich der Wiener Straße beschädigt. Gegen 8 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Kratzer im Lack der hintereinander geparkten Autos. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf weitere Hinweise. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen?

Rüsselsheim: Zwei Laptops bei Einbruch erbeutet Rüsselsheim

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (22.10.) auf ein Bürogebäude im Grundweg abgesehen. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die Täter auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Anwesen ein und entwendeten zwei Laptops im Wert von rund 1.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten die Einbrecher anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Groß-Gerau: Entgegen der Einbahnstraße gefahren Drogentest reagiert positiv

Groß-Gerau

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag (23.10.) in einem Verfahren verantworten. Gegen 1.30 Uhr war der Rüsselsheimer einer Polizeistreife im Bereich der Nordendstraße aufgefallen, wie er entgegen der Fahrtrichtung in eine dortige Einbahnstraße eingefahren ist. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Streifenbesatzung beim Gestoppten körperliche Anzeichen fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hinwiesen. Durchgeführte Drogenvortests erhärteten den ersten Verdacht, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer gesessen haben könnte. Sie reagierten positiv auf THC. Der Fahrer wurde festgenommen, zur Blutentnahme auf die Wache gebracht und Strafanzeige erstattet.

Raunheim: Zigarettenautomaten aufgeflext Bargeld und Tabakware gestohlen – Wer hat etwas beobachtet?

Raunheim

Ein Zigarettenautomat im Wendehammer der Neckarstraße ist am Sonntag (24.10.) gegen 19.30 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter öffneten das Gerät vermutlich mit einer Akkuflex und gelangten so an das Bargeld und die Zigarettenpackungen in noch unbekanntem Umfang. Der Schaden an dem Automaten wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 von der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Beamten fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Unter der Rufnummer 06142/6960 nehmen die Ordnungshüter sachdienliche Hinweise entgegen.

Riedstadt: 20-Jähriger von Unbekannten attackiert Zeugen gesucht

Riedstadt

Ein 20-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen (24.10.) am Goddelauer Bahnhof von bislang noch unbekannten Tätern attackiert und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann aus Groß-Rohrheim gegen 4.20 Uhr durch mehrere Unbekannte niedergeschlagen worden sein. Er erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief noch ohne Erfolg. Eine genaue Beschreibung war nicht möglich. Zeugen, denen verdächtige Personen zur Tatzeit am Bahnhof aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.