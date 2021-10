Taxifahrer bedroht,

Wiesbaden – Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Samstag, 23.10.2021, 03:07 Uhr

(ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag bedrohte in Klarenthal ein Fahrgast

einen Taxifahrer und wollte ihn zur Herausgabe seiner Einnahmen bewegen. Gegen

03:07 Uhr hielt in der Graf-von-Galen-Straße ein bislang unbekannter Täter dem

Fahrer eines Taxis ein Reizstoffsprühgerät vor und forderte ihn auf, sein

Bargeld herauszugeben. Der Geschädigte konnte aus der Fahrertür aussteigen und

laut nach Hilfe rufen, was den Täter dazu bewegte zu flüchten. Ersten

Erkenntnissen nach sei der Flüchtende ca. 35 – 40 Jahre alt, etwa 170cm groß und

habe einen südosteuropäischen Phänotyp. Er habe kurze, gelockte dunkle Haare und

sei unrasiert gewesen. Bekleidet soll er mit einem braunen Pullover oder

Fleecejacke sowie einer hellen Hose gewesen sein. Zeuginnen oder Zeugen werden

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0 zu melden.

Diebstahl aus Blumengeschäft,

Wiesbaden, Seerobenstraße,

Freitag, 22.10.2021, 18:00 Uhr

(ll) Ein Blumengeschäft im Wiesbadener Westend war am Freitagabend das Ziel von

Trickdieben. Während einer der beiden unbekannten Täter die Verkäuferin in einem

Verkaufsgespräch ablenkte, öffnete der Komplize unbemerkt die Schublade im

Kassenbereich und entwendete einige Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss

entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Den Angaben der

57-jährigen Geschädigten nach, sei der Täter mit dem sie gesprochen habe, etwa

50 Jahre alt, kräftig gebaut und ca. 180cm groß. Er habe graue Haare gehabt und

eine dunkle Jeanshose sowie eine dunkle Jacke getragen. Zu dem Komplizen liegt

derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Ermittlungsgruppe in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Tasche entrissen,

Wiesbaden, Rheinstraße,

Montag, 25.10.2021, 00:15 Uhr

(ll) In der Nacht zu Montag wurde einer 49-Jährigen in der Wiesbadener

Innenstadt die Handtasche entrissen. Während die Geschädigte gegen 00:15 Uhr die

Rheinstraße entlang lief, griff ein bisher unbekannter Mann nach ihrer Tasche

und riss sie ihr aus der Hand. Anschließend flüchte der Dieb über den

Luisenplatz in Richtung Friedrichstraße. Nach ersten Angaben der Wiesbadenerin

sei der Täter etwa 25 – 30 Jahre alt und ca. 180cm groß. Bekleidet soll er mit

einer dunklen Jogginghose und einer grauen Steppjacke gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1.

Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140 zu melden.

Über den Balkon eingestiegen,

Wiesbaden – Delkenheim, Römerstraße,

Samstag, 23.10.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 24.10.2021, 17:45 Uhr

(ll) Ein oder mehrere unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Samstagmittag bis

Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden – Delkenheim ein und

entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Nach ersten

Ermittlungen kletterte der Täter mit einer dortigen Leiter aus dem Garten auf

den Balkon und hebelte die Balkontür auf. In der Wohnung angekommen durchsuchte

der Einbrecher mehrere Räume und entfernte sich anschließend wieder. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 200EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Geschwindigkeitsüberwachung

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße,

Freitag, 22.10.2021, 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(ll) Am Freitag überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion

Wiesbaden die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Ludwig-Erhard-Straße in

Wiesbaden. Von den insgesamt 4737 erfassten Fahrzeugen überschritten 815 die

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 14 Fahrzeuge waren so schnell, dass

ihren Führern ein Fahrverbot droht. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw mit

gemessenen 120 km/h.

Kellerbrand in der Weilstraße, elf Personen gerettet

Die Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden erreichte heute gegen 12:30 Uhr mehrere Notrufe zu einem Kellerbrand in der Weilstraße. Die Anrufer berichteten teilweise, dass ihnen der Rettungsweg über den Treppenraum abgeschnitten sei. Daraufhin wurde der zuständige Löschzug der Berufsfeuerwehr Wiesbaden unterstützt durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte zur Einsatzstelle alarmiert. Im weiteren Verlauf wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Sonnenberg und Dotzheim nachalarmiert.

Durch die eintreffenden Kräfte wurden sofort elf Personen aus dem verrauchten Treppenraum gerettet. Die restlichen Bewohner befanden sich bereits außerhalb des Hauses. Insgesamt waren so an der Einsatzstelle 23 betroffene Personen, welche durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Drei Gerettete wurden zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert. Zur Betreuung der betroffenen Bewohner wurde durch die ESWE Verkehrsgesellschaft ein Linienbus an die Einsatzstelle gebracht.

Im gesamten Einsatzverlauf wurden insgesamt 13 Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz an der Einsatzstelle eingesetzt. Für die Brandbekämpfung wurden 2 C-Rohre im Innen- und Außenangriff vorgenommen. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich durch die beim Brand zerstörten Stromleitungen und Anlagenteile einer Photovoltaikanlage schwierig und konnten erst nach der Stromlosschaltung durch den Energieversorger intensiv durchgeführt werden. Um die Stromzufuhr am betroffenen Gebäude freischalten zu können wurde zeitweise die Stromversorgung der kompletten Weilstraße unterbrochen.

Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar und die betroffenen Hausbewohner wurden in Hotels untergebracht. Die Feuerwehr Wiesbaden war mit Einsatzkräften der drei Berufsfeuerwachen, den Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Sonnenberg und Dotzheim an der Einsatzstelle tätig. Vom Rettungsdienst waren die Einsatzleitung Rettungsdienst bestehend aus Leitendem Notarzt und Organisatorischem Leiter Rettungsdienst sowie zwei Notärzte, fünf Rettungswagen, die SEG Betreuung und die Seelsorge in Notfällen im Einsatz.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden in den verwaisten Wachbereiche Freiwillige Feuerwehren in ihre Feuerwehrhäuser alarmiert, um direkt für weitere Einsätze gewappnet zu sein. Diese ließen nicht lange auf sich warten, so dass in kurzer Folge ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 Fahrtrichtung Köln, eine Feuerwehrmeldung in der Kostheimer Hauptstraße und ein Gasgeruch in der Reichsapfelstraße in Schierstein bearbeitet wurden. (jr/jh)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Jungen aus

Hohenstein-Holzhausen.

Wiesbaden – (fh)Die am Freitag, 22.10.2021, veröffentlichte

Vermisstenfahndung nach einem 13-jährigen Jungen wird hiermit zurückgenommen. Er

konnte wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen und in die Betreuungseinrichtung

zurückgebracht werden.

Wohnungsbrand aus ungeklärter Ursache mit hohem

Sachschaden in Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden – Helmholtzstraße,Wiesbaden,

Sonntag,24.10.2021,16:10 Uhr,

(jul)Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei und Feuerwehr durch mehrere

aufmerksame Anwohner mitgeteilt, dass man Rauch aus einer Wohnung des

Mehrfamilienhauses feststellen könne. Diese Feststellungen konnten durch die

Rettungskräfte vor Ort bestätigt werden. Das Wohnhaus wurde durch die

Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten und die betroffene Wohnung gewaltsam

geöffnet. In der Wohnung konnten keine Personen angetroffen werden. Nach Angaben

von Zeugen hatte der 60-jährige Wohnungsbewohner seine Wohnung kurze Zeit vorher

verlassen. Aufgrund derzeitiger Ermittlungen durch Polizei und Feuerwehr liegt

die Brandursache vermutlich in einem Defekt eines Elektrogerätes in der Küche

der Wohnung. Durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung entstand ein

Gesamtschaden von mindestens 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die

Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Exhibitionist am Bahnhofsplatz,

Wiesbaden-Südost, Bahnhofsplatz, dortige Bushaltestalle, Freitag, 22.10.2021,

14:55 Uhr

(Fu) Am Freitagnachmittag ist im Bereich der Bushaltestelle „Wiesbaden

Hauptbahnhof Bussteig A“ ein Exhibitionist aufgefallen. Der Mann soll sich gegen

14:55 Uhr einer 24 Jahre alten Frau in schamverletzender Weise gezeigt haben.

Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Landeshaus.

Der Exhibitionist soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sowie ca. 175 cm groß gewesen

sein. Getragen habe er eine schwarze Jacke, ein blaues T-Shirt und eine dunkle

Jogginghose. Ferner soll er eine blaue OP-Maske und eine graue Mütze getragen

haben.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Freitag, 22.10.2021,

20:00 Uhr bis Samstag 23.10.2021 04:00 Uhr

(Fu) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die

Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der

Parkanlage Warmer Damm, dem Altstadtschiffchen und der Fußgängerzone. Am

Schillerdenkmal hielten sich in der Spitze 250 Personen auf, die dort

ausgelassen feierten. An den Örtlichkeiten waren Einsatzkräfte präsent, um

möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger

ansprechbar zu sein. Es wurden mehrere Kontrollen von auffälligen Gruppen

durchgeführt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig

in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Brand von drei Mülltonnen,

Mainz-Kostheim, Flörsheimer Straße, Samstag, 23.10.2021, 02:17 Uhr

(Fu) An Samstagnacht kam es in der Flörsheimer Straße in Kostheim zum Brand

dreier Großraummülltonnen. Gegen 02:17 Uhr wurde das Feuer an den im

Außenbereich eines Mehrparteienhaus aufgestellten Abfallbehältnissen gemeldet.

Alle drei Tonnen wurden in der Folge komplett zerstört. Die Flammen griffen auf

die Hecke der Grundstücksumfriedung über und beschädigten diese. Die Feuerwehr

konnte den Brand selbst jedoch schnell löschen, sodass keine Personen verletzt

wurden und auch keine weiteren Sachschäden entstanden. Der Schaden beläuft sich

auf insgesamt 5000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0

Keller in Brand geraten,

Wiesbaden, Weilstraße, Samstag, 23.10.2021, 12:29 Uhr

(Pk) Am Samstagmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus aus bis jetzt ungeklärter

Ursache zu einem Brand gekommen. Gegen 12:29 Uhr meldeten sich die ersten

Mitteiler bei der Polizei und gaben an, dass es in der Weilstraße in einem

Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung kommen würde. Es stellte sich

heraus, dass der Ursprung im Keller des Gebäudes lag. Alle Bewohner des

Mehrfamilienhauses konnten sich selbständig mit Unterstützung durch die

Feuerwehr in Sicherheit bringen. Der ausgebrochene Brand konnte durch die

Einsatzkräfte der Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. Die Höhe des

Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Das Mehrfamilienhaus ist vorübergehend

nicht bewohnbar. Vier Personen wurden zur medizinischen Abklärung in umliegende

Krankenhäuser verbracht. In Teilen der Weilstraße kann es vorübergehend zu

Stromausfällen kommen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Gefährliche Körperverletzung in der Wiesbadener Innenstadt, Wiesbaden,

Langgasse, Samstag, 23.10.2021, 00:42 Uhr

(Pk) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:40 Uhr zu einer

gefährlichen Körperverletzung in der Wiesbadener Innenstadt. Ein 37-jähriger

Mann wurde hierbei verletzt. Der unbekannte Täter stieß den 37-jährigen

Geschädigten zu Boden und trat ihm im Anschluss ins Gesicht. Die herbeigeeilten

Freunde des Geschädigten, wollten diesem helfen, weswKellerbrand in der Weilstraße, elf Personen gerettet

unmittelbar durch den unbekannten Täter angegriffen wurden. Im Anschluss

entfernte sich der Täter mit seinem Begleiter in Richtung Webergasse. Der Täter

konnte wie folgt beschrieben werden ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß,

südländischer Phänotyp, Vollbart zum Kinn hin länger und soll einen weißen

Verband an der Hand gehabt haben, sowie mit einer blauen Jacke und grauen Kappe

bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0611

/ 345 – 2140 auf dem 1. Polizeirevier Wiesbaden oder über die Onlinewache

www.polizei.hessen.de der hessischen Polizei zu melden.

Brand einer Haushaltsmülltonne,

Mainz-Kostheim, Hauptstr., Sonntag, 24.10.2021, 01:25 Uhr

(ds) In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem weiteren Brand einer Mülltonne in

Mainz-Kostheim. Bewohner hatten gegen 01.25 Uhr in der Hauptstraße einen lauten

Knall vernommen, gleichzeitig konnten sie ein Fahrzeug wahrnehmen, das mit

quietschenden Reifen davonfuhr. Beim Nachsehen entdeckten sie eine auf dem

Gehweg abgestellte, brennende Restmülltonne. Das Feuer konnte schnell durch

einen Anwohner mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die eintreffende Feuerwehr

führte noch Nachlöscharbeiten durch. Das Knallgeräusch wurde offenbar durch eine

zerborstene Spraydose verursacht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu

melden.

Widerstand nach Trunkenheitsfahrt,

Wiesbaden, Waldstraße, Sonntag, 24.10.2021, 21:15 Uhr

(ds) Am Sonntagabend entwendete ein 27-Jahre alter Mann den Pkw seiner Bekannten

und fuhr mit dem Auto unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Führerschein. Bei

seiner späteren Festnahme leistete der Mann Widerstand. Der 27-Jährige hatte

zuvor auf einer privaten Feier in der Waldstraße Alkohol konsumiert. Hier kam es

zu einem Streit mit seiner 34-jährigen Bekannten. Dabei schubste der Mann seine

Bekannte weg und entwendete den Fahrzeugschlüssel für ihren Pkw BMW, sowie

Bargeld. Sodann stieg er in das im Hof abgestellte Auto und fuhr davon. Zeugen

versuchten zunächst vergeblich, den Mann aufzuhalten. Eine Polizeistreife wurde

zu der Anschrift der Geschädigten entsandt. Noch während der Anzeigenaufnahme

kehrte der Beschuldigte zur Anschrift seiner Bekannten zurück. Hier wurde er von

der aufnehmenden Streife im Hausflur empfangen. Bei seiner Festnahme leistete

der Mann Widerstand. Er wurde daraufhin zum 3. Polizeirevier verbracht und

musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Dabei wurde auch festgestellt, dass

der Beschuldigte einen offenbar gefälschten Führerschein vorgezeigt hatte. Der

Mann wurde anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den

Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Krafträdern,

Mainz-Kostheim, Mühlweg, Freitag, 22.20.2021, 10:00 Uhr bis Samstag, 23.10.2021,

23:50 Uhr

(ds) Im Zeitraum vom Freitagmorgen bis Samstagabend wurden mehrere Krafträder

entwendet. Der Geschädigte hatte die Krafträder vor seinem abseits gelegenen

Anwesen im Mühlweg abgestellt. Dabei handelte es sich um eine dunkelgrüne Yamaha

XJ 600 mit dem Kennzeichen WI-QI 92, sowie zwei nicht näher bezeichnete und

nicht fahrbereite Motorroller. Die drei Motorräder wurden durch unbekannte Täter

auf bisher nicht bekannte Weise im Zeitraum von Freitagmorgen 10.00 Uhr bis

Samstagabend 23.50 Uhr entwendet. Dem Geschädigten fiel zuvor eine Person auf,

die Interesse an einem Kauf der Roller zeigte. Die Person soll 50 – 55 Jahre alt

und von ungepflegter Erscheinung gewesen sein. Er war schlank und hatte kurze,

blonde Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzungen in der Innenstadt, Wiesbaden, Bowling Green und

Michelsberg, Sonntag 24.10.2021, 00:00 Uhr bis 01:25 Uhr

(ds) In der Nacht zum Sonntag wurden mehrere Körperverletzungen in der

Wiesbadener Innenstadt begangen. Ein 17-jähriger aus Wiesbaden hielt sich gegen

00.00 Uhr im Bereich Bowling Green auf. Hier wurde er von einer Gruppe von 7

Personen angegriffen und geschlagen. Die Personen aus dieser Gruppe sollen 18

bis 20 Jahre alt gewesen sein. Eine Person davon habe einen komplett roten

Jogginganzug getragen, eine andere Person habe lockige Harre mit einem Zopf

gehabt. Bei der Auseinandersetzung verlor der Geschädigte sein rotes Samsung S20

Handy. Der 17-Jährige trug eine Verletzung an der Unterlippe davon. Bei einem

zunächst verbalen Streit wurde ein 53-jähriger Mann aus Wiesbaden gegen 01:25

Uhr am Michelsberg von einem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht

geschlagen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Schwalbacher Straße.

Nach Zeugenangaben soll er ca. 23 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er

hatte kurze braune Haare und trug eine grüne Jacke, blaue Jeanshose und weiße

Schuhe. Zudem war der Beschuldigte in Begleitung einer weiblichen Person, die

eine weiße Jacke und blaue Jeans getragen haben soll. Das. 1. Polizeirevier hat

in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten Personen auf der BAB3 bei Limburg

Wiesbaden – Am Freitagabend,den 22.10.2021 ereignete sich gegen 20:57 Uhr

auf der A3, kurz vor der AS Limburg Süd ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten

Fahrzeugen. Dabei wurden drei Personen leichtverletzt und in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Vermutlich wurde der Unfall durch einen

Fahrstreifenwechsel eines auf der mittleren Fahrspur fahrenden Fahrzeugs

ausgelöst. Zwei auf der linken Fahrspur folgende Fahrzeuge mussten ausweichen

und fuhren in die Schutzplanke,wobei ein PKW nach rechts schleuderte und in der

rechtsseitigen Böschung gegen einen Baum krachte. Ein weiterer Unfallbeteiligter

fuhr zur gleichen Zeit auf dem rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit

einem der ausweichenden Fahrzeuge. Der genaue Unfallhergang kann erst nach

Auswertung der Zeugenaussagen und nach den Angaben der Unfallbeteiligten

erfolgen. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Wiesbaden dauern noch an.

Der entstandene Sachschaden wird auf 91.750EUR beziffert. Während der

Unfallaufnahme musste die A3 in Fahrtrichtung Köln für ca. anderthalb Stunden

voll gesperrt werden. Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 100m. Die

Autobahnmeisterei Idstein setzte zur Fahrbahnreinigung eine Kehrmaschine ein. Es

bildete sich ein Rückstau in Richtung Köln von 8 KM Länge.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Trickdiebe erbeuten Geldbörse,

Niedernhausen, Platter Straße, Freitag, 22.10.2021, 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag nutzten zwei Trickdiebe in Niedernhausen die

Gutmütigkeit eines Rheingauers aus und stahlen ihm die Geldbörse. Um 13.30 Uhr

wurde der 68-Jährige vor einem Einkaufsmarkt in der Platter Straße in

Niedernhausen von zwei Männern angesprochen, welche den Eindruck erweckten, man

wolle Unterschriften für eine Spendenaktion sammeln. Den dreisten Tätern ging es

dabei jedoch nicht um die Unterstützung von Bedürftigen, viel mehr machten sie

sich diese Ablenkung zu Nutze, um die Geldbörse des Rheingauers samt Inhalt zu

stehlen. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Ein Täter sei etwa 22-24

Jahre alt, habe eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und dunkle Augen. Der

zweite Täter sei schlank, dunkelhaarig und größer als der erste gewesen. Beide

Männer hätten dunkle Kleidung getragen.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern unter

der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Hünstetten-Wallrabenstein, Am Kreuzstück, Sonntag, 17.10.2021, 14:00 Uhr bis

Sonntag, 24.10.2021, 12:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche machten sich Einbrecher die Abwesenheit von

Hausbewohnern in Hünstetten-Wallrabenstein zu Nutze um bei ihnen einzusteigen.

Im Zeitraum vom 17.10.2021 bis zum 24.10.2021, begaben sich die Unbekannten über

den rückwärtigen Bereich des Grundstückes zu einem Fenster und brachen dieses

gewaltsam auf. Im Wohnhaus angekommen, durchsuchten sie augenscheinlich mehrere

Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zum jetzigen

Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem potenziellen Diebesgut getroffen

werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen

Auseinandersetzung am Bahnhof,

Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 22.10.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung am

Bahnhof in Idstein gerufen, bei der eine Person mit einer Flasche und Schlägen

verletzt wurde. Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Polizei zur genannten

Örtlichkeit. Vor Ort wurden ein 16-Jähriger und eine 17-jährige Person

angetroffen welche sich zur Behandlung in einem Krankenwagen befand. Nach ersten

Ermittlungen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die 17-jährige Person

zunächst mit einer Glasflasche und im Anschluss mit der Faust von ihrem

Kontrahenten geschlagen wurde. Der Tatverdächtige, welcher unter dem Einfluss

von Alkohol stand wurde zur Polizeistation in Idstein gebracht, wo er sich einer

ärztlichen Blutentnahme unterziehen lassen musste. Er muss sich nun ihn einem

Ermittlungsverfahren verantworten.

E-Scooter gestohlen,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rheingaustraße, Samstag, 23.10.2021, 19:00 Uhr bis

22:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend stahlen Unbekannte am Bahnhof in Mittelheim einen E-Scooter

und flüchteten mit ihrer Beute. Gegen 22:00 Uhr stellte die Besitzerin den

Diebstahl ihres Rollers fest, welchen sie zuvor gegen 19:00 Uhr im Bereich der

Rheingaustraße abgestellt hatte. Der Wert des schwarzen Scooters der Marke „Eve

Motion“ beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug gerät in Vollbrand,

Eltville-Hattenheim, Bundesstraße 42, Sonntag, 24.10.2021, 16:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 42 in Höhe

Eltville-Hattenheim zum Vollbrand eines Pkw, bei dem glücklicherweise keine

Personen verletzt wurden. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw

der Marke „MG“ die B 42 in Richtung Rüdesheim. Während der Fahrt machten weitere

Verkehrsteilnehmer den Senior auf eine Rauchentwicklung aus dem rückwärtigen

Bereich seines Fahrzeugs aufmerksam. In Höhe einer Tankstelle bei Hattenheim

stellte der Mann seinen Pkw ab und begab sich aus dem Fahrzeug. Kurz darauf habe

der „MG“ Feuer gefangen. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es letztlich das

Fahrzeug zu löschen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse zur

Ursache des Brandes vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.