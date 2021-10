Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 24.10.2021 gegen 18:30 Uhr meldete eine 45-Jährige per Notruf, dass sie und ihr 28-jähriger Sohn von mehreren Personen in der Maudacher Straße/Bruchwiesenstraße bedroht werden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte versuchten 4 Männer im Alter von 25-38 Jahren mit einem Auto zu flüchten. Hierbei fuhren sie die Frau und ihren Sohn an. Unter Vorhalt der Dienstwaffen konnte das Auto gestoppt werden.

Die 4 Insassen wurden vorläufig festgenommen. Da der 28-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen.

Die 45-Jährige und ihr Sohn waren beide nur leicht verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass finanzielle Forderungen Auslöser des Vorfalls gewesen sein dürften. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.