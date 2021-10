Neustadt an der Weinstraße – Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht wieder Station in Neustadt an der Weinstraße. Stehen wird er am Freitag, 22. Oktober 2021, von 9 bis 17 Uhr auf dem Daniel-Meininger-Platz vor dem Saalbau.

Bitte den Personalausweis mitbringen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es können Personen ab zwölf Jahren geimpft werden.

Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, BioNTech und Moderna zur Verfügung.