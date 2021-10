Auseinandersetzung am frühen Morgen

Speyer (ots) – Am Sonntag 17.10.2021 gegen 05:50 Uhr schlugen in der Mühlturmstraße nach Zeugenangaben zwei Männer auf einen dritten Mann ein. Durch Polizeikräfte wurde in der Mühlturmstraße der Geschädigte, ein 50-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, angetroffen, der über Schmerzen im Gesicht klagte, allerdings keine sichtbaren Verletzungen aufwies und eine ärztliche Behandlung ablehnte.

Er wies einen Atemalkoholwert von 3,53 Promille auf. In Tatortnähe wurden ein 20-Jähriger und ein 31-Jähriger durch Polizeikräfte kontrolliert. Gegen beide Männer besteht der Verdacht der Körperverletzung zum Nachteil des 50-Jährigen. Der 20-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille, der 31-Jährige wies einen Wert von 1,88 Promille auf. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Versuchter Wohnungseinbruch

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 16.10.2021, 20 Uhr bis zum 17.10.2021, 03:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Manipulationen an der Schließfalle einer Wohnungseingangstür in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Rainer-Maria-Rilke-Weg in Speyer einzudringen, was ihnen nicht gelang. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Wer hat etwas gesehen oder mitbekommen oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.