Pkw-Anhänger gestohlen

Oberursel (ots)-(pa) – In Oberursel entwendeten Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Pkw-Anhänger. Der zweiachsige Anhänger des Herstellers “UNSINN” – Modell “KK 2030” – war zur Tatzeit am Straßenrand der Karl-Hermann-Flach-Straße geparkt und durch ein Kupplungsschloss gesichert. Zwischen Dienstagabend 18.50 Uhr und Freitagmorgen 9.30 Uhr überwanden Diebe auf unbekannte Weise die angebrachte Sicherungseinrichtung, sodass sie den rund 4.000 Euro teuren Kofferanhänger davonfahren konnten.

Der entwendete Anhänger verfügt über eine rote Seitenverkleidung und trug zuletzt ein Nummernschild mit dem amtlichen Kennzeichen “DN-QF 728”. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Zaun an Hochbehälter entwendet, Usingen, Feldgemarkung zwischen B 456 und Hattsteiner Hof, 12.10.2021 bis 15.10.2021

(pa)In der Feldgemarkung bei Usingen kam es im Verlauf der letzten Tage zu einem Diebstahl mit eher ungewöhnlicher Beute. Diebe hatten es zwischen Dienstag und Freitagmorgen auf die Umzäunung eines zwischen der Bundestraße 456 und dem Hattsteiner Hof gelegenen Hochbehälters abgesehen. Zwei Zaunelemente wurden demontiert und anschließend abtransportiert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Jaguar kommt von Fahrbahn ab, Bad Homburg v. d. Höhe, Urseler Straße, 14.10.2021, gg. 16.00 Uhr

(pa)Ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Alleinunfall eines Jaguar-Fahrers in Bad Homburg. Ein 30-jähriger Frankfurter befuhr gegen 16.00 Uhr die Urseler Straße stadteinwärts, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in die auf dem Fahrbahnteiler befindliche Hecke fuhr. Der Jaguar des Mannes wurde dabei stark beschädigt und war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der 30-Jährige selbst blieb unverletzt.

Randaliert und Fahrrad gestohlen, Oberursel, Feldbergstraße, 13.10.2021, 19.30 Uhr bis 14.10.2021, 07.30 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen musste in Oberursel ein Anwohner der Feldbergstraße feststellen, dass es an seinem Anwesen über Nacht zu Vandalismus und einem Diebstahl gekommen war. Unbekannte hatten drei auf seiner Grundstücksmauer montierte Zierkugeln mutwillig beschädigt. Des Weiteren hatte jemand das Grundstück betreten und aus der Garage ein weißes Fahrrad des Herstellers “Gazelle”, Modell “Van Stael”, entwendet. Der Vandalismusschaden sowie der Wert des gestohlenen Rads belaufen sich zusammen auf über 2.000 Euro.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Glashütten, L3025, Höhe Rotes Kreuz

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

