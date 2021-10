Mehrere nächtliche Vorfälle im Bereich des Gallusmarktes

Hofheim am Taunus (ots)-(jn) – Auf dem Kellereiplatz in Hofheim ist am Donnerstagabend 14.10.2021 von 22-23:25 Uhr ein Trampolin beschädigt sowie ein Tombola-Wagen gewaltsam geöffnet und mehrere Kuscheltiere entwendet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Außerdem verschafften sich zwei unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Chinon-Center.

Ein möglicher Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe Jugendlicher, die kurz nach der Tat in unmittelbarer Tatortnähe kontrolliert wurde.

Gegen 23:20 Uhr informierte ein Zeuge die Hofheimer Polizei, dass eine größere Gruppe junger Menschen auf dem Kellereiplatz im Bereich des Trampolins randalieren und sich darüber hinaus an einem beschädigten Kasten mit Losen aufhalten würde. Zudem hätten sich die Unbekannten bereits am Inhalt bedient und mehrere Kuscheltiere gestohlen. Eintreffende Streifen konnten im Nahbereich des aktuell auf dem Kellereiplatz stattfindenden “Kleinen Gallusmarktes” mehrere Jugendliche antreffen, bei denen Teile des möglichen Diebesgutes aufgefunden wurden.

Entsprechend wurde gegen einen 17-jährigen Flörsheimer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Inwiefern weitere Teilnehmer der Gruppe an den Taten beteiligt waren, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Um kurz nach 23:30 Uhr hielten sich weiteren Ermittlungen zufolge mindestens zwei unbekannte, dem äußeren Anschein nach jüngere Männer unberechtigt im Erdgeschoss des Chinon-Centers auf. Dabei wurde auch der Alarm der Sicherheitsanlage ausgelöst. Von den beiden fehlte bei Eintreffen der Polizei jede Spur.

Während einer der Täter weiße Turnschuhe, eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine dunkelblaue Jogginghose trug, hatte der zweite Täter schwarze Sportschuhe mit weißem Emblem und einen dunklen Jogginganzug an.

Die Polizei in Hofheim bittet deshalb weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Schadensträchtiger Einbruch in Bürogebäude,

Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Mittwoch, 13.10.2021, 14:15 Uhr bis Donnerstag, 14.10.2021, 06:00 Uhr

(jn)In Eschborn hatten es Einbrecher zwischen Mittwoch und Donnerstag auf ein Bürogebäude in der Ludwig-Erhard-Straße abgesehen. Die Täter hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Zunächst hebelten die bislang unbekannten Täter eine seitlich Zugangstür auf, um das Objekt zu betreten. Im weiteren Verlauf wurden weitere Türen aufgebrochen, um letztlich einen Büroraum zu betreten, aus welchem die Täter einen massiven Tresor entwendeten.

Da für den Abtransport des Wertgelasses ein Fahrzeug genutzt werden musste, bittet die Polizei Personen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen in Eschborn gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

Einbruch in Schule,

Schwalbach am Taunus, Westring, Nacht zum Donnerstag, 14.10.2021

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht. Den Spuren am Tatort zufolge hebelten die Einbrecher ein Bürofenster des Gebäudes im Westring auf und durchsuchten dann mehrere Schränke. Ob auch etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter derTelefonnummer 06192/2079 – 0.

Glasfassade von Restaurant mutwillig beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Bahnstraße, Mittwoch, 13.10.2021, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 14.10.2021, 10:00 Uhr

(jn)Einen vierstelligen Sachschaden haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 10:00 Uhr an der Glasfassade eines Kelkheimer Restaurants verursacht. Die Täter rissen dabei zwei Holzlatten aus einer Umfriedung der Dachterrasse des Lokals in der Bahnstraße und beschädigten darüber hinaus die Glasfront. Da es keine Hinweise auf einen versuchten Einbruch gibt, geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus.

Die Kelkheimer Ermittlungsgruppe der Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 zu melden.

Mercedes beschädigt und weitergefahren,

Bad Soden am Taunus, Parkstraße, Donnerstag, 14.10.2021, 17:30 Uhr bis 20:50 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Parkstraße in Bad Soden ist am Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Gegen 17:30 Uhr war auf Höhe der Hausnummer 44 ein grauer Mercedes A-Klasse abgestellt worden. Als der Fahrer um 20:50 Uhr zurückkehrte, musste er einen Schaden am Fahrzeugheck feststellen, dessen Reparatur sich auf etwa 3.000 Euro belaufen dürfte. Dem Anschein nach war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Pkw kollidiert und hatte sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten eines Unfallverursachers nachgekommen zu sein.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 455, Höhe Kelkheim, Rettershof

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

