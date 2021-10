Reanimationsmaßnahmen in Schwimmbad

Feuerwehr Wiesbaden (ots) – Am Freitagvormittag 15.10.2021 erreichte die Leitstelle Wiesbaden über Notruf 112 die Meldung über eine bewusstlose Person im Schwimmbad Kleinfeldchen in der Hollerbornstraße. Ein älterer Herr war bei seinem Schwimmbadbesuch im Wasser bewusstlos geworden und von weiteren Badegästen und dem Badeaufsicht aus dem Becken gerettet worden. Während des Notrufs teilten die Ersthelfer mit, dass bei dem Herren keine Atmung mehr vorhanden war.

Die Leitstelle alarmierte umgehend einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Aufgrund der Nähe zur Einsatzstelle auch ein Löschfahrzeug von der Feuerwache 1.

An der Einsatzstelle kümmerten sich unterdessen Ersthelfer, darunter auch ein Badegast mit rettungsdienstlicher Ausbildung, vorbildlich um den Betroffenen und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Hierbei kam auch ein automatischer externer Defibrillator (AED) zum Einsatz, der für derartige Notfälle im Schwimmbad vorgehalten wird.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte und des Rettungsdienstes wurden die Reanimationsmaßnahmen gemeinsam fortgeführt und führten primär auch dazu, dass die Herztätigkeit des Patienten wieder einsetzte. Er wurde mit einem Rettungsdienst und unter Begleitung der Notärztin in eine Wiesbadener Klinik transportiert.

Die Feuerwehr weißt in diesem Zusammenhang auf die große Bedeutung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen durch Ersthelfer hin, die in diesem Fall sehr gut funktioniert haben. Die Hilfsorganisationen bieten hierzu entsprechende Kurse an, die regelmäßig aufgefrischt werden sollten. Auch der Einsatz von automatischen externen Defibrillatoren, wie sie heute im öffentlichen Raum an vielen Orten vorgehalten werden, wird im Rahmen dieser Kurse trainiert. (jh)

Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Wiesbaden-Nordenstadt (ots)-(ll) – Donnerstagmittag 14.10.2021 wurde in Nordenstadt in eine Wohnung eingebrochen, während eine 84-Jährige in der Wohnung schlief. Gegen 14:05 Uhr stieg eine unbekannte Täterin durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung der Geschädigten ein. Während die 84-Jährige im Wohnzimmer schlief, durchsuchte die Täterin die Wohnräume.

Als sie mit einem Schlüssel die Tür zu einer Einliegerwohnung öffnen wollte, wurde sie von der dort anwesenden Bewohnerin überrascht. Nachdem die Täterin auf Ansprache der Bewohnerin zunächst stehen blieb, flüchtete diese schlussendlich, als die Zeugin die Polizei alarmierte.

Die Täterin war ca. 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, sehr schlanke Statur, einen dunklen Hauttyp und laut der Bewohnerin ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie hatte schwarze lange Haare und war mit einer dunklen Hose und einer bunten Jacke bekleidet.

Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der (0611) 345 – 0 zu melden.

Mehrere Mobiltelefone gestohlen

Wiesbaden (ots)-(ll) – In einem Handyshop in der Wiesbadener Innenstadt wurden am Donnerstag 14.10.2021, 17:10 Uhr mehrere Mobiltelefone entwendet. Gegen 17:10 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Verkaufsraum des Shops in der Kirchgasse. Dort schnappte sich der Dieb drei in der Auslage befindliche Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 4.000 EUR und flüchtete in Richtung Friedrichstraße.

Der Täter war männlich, ca. 25-30 Jahre alt, etwa 170cm groß und hatte schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, einem hellblauen Pullover sowie einer hellen Jeans gewesen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

Zigaretten gestohlen und geflüchtet

Wiesbaden-Nordenstadt (ots)-(ll) – Am Donnerstagmorgen 14.10.2021 um 08:50 Uhr wollte ein unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in Nordenstadt Zigaretten stehlen. Ein Mitarbeiter wollte den Täter stoppen, konnte dessen Flucht aber nicht verhindern. Der Dieb packte gestern Morgen gegen 08:50 Uhr in einem Geschäft in der Borsigstraße mehrere Zigarettenpackungen in seine Tasche. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet.

Der Angestellte des Einkaufsmarkts sprach den Dieb an, woraufhin dieser fluchtartig den Laden verlassen wollte. Der Mitarbeiter hielt den Flüchtenden fest, dieser riss sich jedoch los und türmte mit der Beute.

Der flüchtige Täter war ca. 30 Jahre, ca. 190cm groß, normale Statur. Er hatte blonde kurze Haare und sprach mit osteuropäischen Akzent.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 zu melden.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag, 22.10.2021, Ludwig-Erhardt-Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen, Idstein, im Vorderlenzen, Donnerstag, 14.10.2021, 17:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend nutzten Einbrecher in Idstein die Abwesenheit von Hausbewohnern aus und brachen in die Wohnräume einer Doppelhaushälfte ein. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:45 Uhr verschafften sich die Unbekannten zweimal nach demselben Prinzip Zutritt zu den Wohnhaushälften, indem sie jeweils die Terrassentüren gewaltsam öffneten. In den beiden Häusern angekommen, durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. An beiden Objekten entstand Sachschaden in Höhe von weiteren 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mini Cooper entwendet, Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 13.10.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 14.10.2021, 16:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag haben Pkw Diebe in Taunusstein-Hahn zugeschlagen und einen Mini Cooper auf offener Straße entwendet. Das Fahrzeug wurde durch die Besitzerin am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr auf der Gottfried-Keller-Straße abgestellt. Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr stellte die Frau den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Die unbekannten Täter entwendeten den Pkw auf unbekannte Art und Weise und flüchteten unbemerkt davon. Zuletzt war der schwarze Mini mit den Kennzeichen RÜD-L 226 versehen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Hochwertige Fahrräder gestohlen, Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Donnerstag, 14.10.2021, 22:15 Uhr bis Freitag, 15.10.2021, 05:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Diebe in Eltville-Hattenheim zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Die Unbekannten suchten in der Waldbachstraße einen weißen BMW auf, welcher mit einem Fahrradträger und zwei Mountainbikes versehen war. Die Täter entwendeten die beiden Zweiräder der Marken “Rocky Mountain” und “HiTec” in den Farben blau / weiß im Gesamtwert von einigen tausend Euro und flüchteten unbemerkt. Auffällig sind die schwarz-goldenen Griffe am “Rocky Mountain”-Bike sowie eine gelbe Felge am Vorderrad des “HiTec”-Rades.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag, 19.10.2021: B 54, Gemarkung Bad Schwalbach

Donnerstag, 21.10.2021: Bad Schwalbach, Emser Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Beleuchtungskontrollen durchgeführt

Bad Schwalbach (ots) – Mehr Licht-Mehr Sicht – (ots)-(fh) – Polizei Bad Schwalbach führt Beleuchtungskontrollen in Taunusstein durch, Donnerstag, 14.10.2021. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit gewinnt eine ordnungsgemäße Beleuchtung am Fahrzeug wieder immens an Bedeutung. Mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen können sich gravierend auf die Sicht des Fahrers auswirken und dazu führen, dass auf und neben der Straße wichtige Details zu spät oder im schlimmsten Fall gar nicht wahrgenommen werden. Nicht auszudenken, wenn es sich dabei beispielsweise um ein Kind handeln würde.

Aus diesem Grund haben Polizisten der Bad Schwalbacher Polizei am Donnerstag, 14.10.2021 bis in die Nachtstunden hinein, Beleuchtungskontrollen im Bereich von Taunusstein durchgeführt. Neben einer ordnungsgemäßen Beleuchtung richteten die Einsatzkräfte jedoch auch ein Augenmerk darauf, dass die Insassen der Fahrzeuge die Sicherheitsgurte angelegt hatten oder ob diese mit dem Handy am Ohr unterwegs waren.

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten rund 65 Fahrzeuge und die darin befindlichen Insassen. In über einem Dutzend Fälle wurden teilweise gravierende Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen der kontrollierten Fahrzeuge festgestellt. Diese müssen nun von den Betroffenen behoben und der ordnungsgemäße Zustand der Beleuchtung muss anschließend bei der Polizei nachgewiesen werden.

In 6 Fällen waren Fahrerinnen und Fahrer mit dem Handy am Ohr unterwegs und in 8 Fällen die Sicherheitsgurte nicht angelegt, was jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zog.

Die Einsatzleitung der Bad Schwalbacher Polizei war mit dem Verlauf der Kontrollen sehr zufrieden und kündigte für die kommende dunkle Jahreszeit weitere Kontrollen an.

