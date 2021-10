73-Jähriger meldet verloren Geldbeutel – Vierstelliger Betrag abgebucht

Mainz (ots) – Am Dienstag 12.10. meldete ein 73-jähriger Mainzer bei der Mainzer Polizei den Verlust seines Geldbeutels. Laut eigenen Angaben befand sich der Mann einen Tag zuvor auf dem Weg zum Einkaufen in der Mainzer Oberstadt. Er vermutet, dass im zwischen “In den Weisen” und “Heiligkreuzweg” sein Geldbeutel aus der Gesäßtasche entwendet wurde.

Am 12.10. fand der 73-Jährige seinen Geldbeutel vor seiner Haustür. Wie er dahin kam, ist unklar. Seine persönlichen Dokumente waren vorhanden, entwendet wurde jedoch das Bargeld. Zudem stellte er fest, dass mit seiner EC-Karte an mehreren Geldautomaten ein insgesamt vierstelliger Betrag abgebucht. Möglich war dies über die PIN, die er zusätzlich in seinem Geldbeutel mit sich getragen hat. Ob der Geldbeutel verloren oder entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Verbotenes Messer am Gurt, Drogenfahrten und weitere Verstöße

A 61/Armsheim (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 führte die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in der Zeit von 8:30-16 Uhr mit Unterstützung von Kräften der Zentralen Verkehrsdienste der Verkehrsdirektion Mainz, den Polizeipräsidiums Mainz und des Polizeipräsidiums Einsatz-, Logistik und Technik Kontrollen auf dem Parkplatz Menhir an der A 61 bei Armsheim durch. Im Einsatz waren 31 Beamtinnen und Beamte.

Schwerpunkt der Überprüfungen waren Aspekte der ordnungsgemäßen Ladung und der Ladungssicherung, Dokumentenfälschung sowie Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Kontrolliert wurden insgesamt 49 Kraftfahrzeuge aller Art. Bei den Kontrollen beanstandeten die Kräfte in vier Fällen die nicht zulässige Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

3 Mal wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften eingeleitet. Ein Fahrzeug war überladen. Zwei Fahrer mussten ihre Fahrt beenden, da sie unter Drogeneinfluss standen. Sie mussten zur Blutprobe mit zur Dienststelle. Ihnen droht ein Bußgeld von mindestens 500 Euro mit Fahrverbot und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ein 46-Jähriger führte als Beifahrer ein verbotenes Einhandmesser mit sich, das er am Sicherheitsgurt angebracht hatte. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

Gegen zwei weitere Fahrer wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet, weil ihre Kraftfahrzeuge jeweils nicht ordnungsgemäß versichert und versteuert waren. In einem Fall wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Nicht zuletzt wurden in 7 Fällen Bußen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt fällig. 3 Fahrern wurde die Weiterfahrt aufgrund technischer Mängel an den Bremsen und der übrigen Fahrzeugtechnik bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft untersagt.

23-Jährige mit Alkohol am Steuer unterwegs

Mainz-Innenstadt (ots) – Im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Nacht von Mittwoch 13.10.2021 auf Donnerstag 14.10.2021 in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz, fällt eine 23-Jährige Fahrzeugführerin aus Wiesbaden den Polizisten aus Mainz auf. Neben deutlichem Atemalkoholgeruch, der der Polizeistreife entgegen schlägt, steht gut sichtbar in der Mittelkonsole ihres Autos, eine Getränkedose mit alkoholischem Inhalt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigt den Eindruck der Polizei, dass die Frau unter Einfluss von Alkohol gefahren ist. Ein vorläufiges Ergebnis von knapp unter einem Promille führt dazu, dass die 23-Jährige für weitere Tests die Polizeistreife zur Dienststelle begleiten muss.

Mainz-Bingen

Häuser mit Eiern beworfen

Bodenheim, Am Guckenberg/Mainzer Str./Bahnhofstr./Kirchbergstr (ots) – Im Zeitraum vom 11.10.-13.10.21 wurden mehrerer Anwesen mit rohen Eiern beworfen, welchen nur schwer von den Häuserfassaden entfernt werden können. Der Zeitraum in dem die Eier geworfen wurden kann auf den 11.-12.10.21 von 20-08:00 Uhr eingegrenzt werden.

Beim zweiten Mal wurden die Eier am 13.10.21 zwischen 18-19:00 Uhr im Bereich Am Guckenberg, Mainzer Str. und Bahnhofstraße gegen die Häuserwände geworfen. Hierbei wurden vermutlich Jugendliche oder Kinder beobachtet, die dann aber weg rannten. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

2x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – 13.10.2021, In der Weide um 19:55 Uhr – Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten der 18-jährige Fahrer eines Peugeot-Motorrollers auf. Der Roller hatte ein gebrochenes Kennzeichen, das mit einer Socke abgedeckt und daher nicht erkennbar war.

Da der Teenager nur in Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, das Kraftrad aber bis zu 60 km/h schnell wurde, gab er letztlich technische Veränderungen zu. Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bingen (ots) – 13.10.2021, Alfred-Nobel-Straße um 10:00 Uhr – Ein Mitarbeiter der Zulassungsstelle meldete den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei einem

59-Jährigen.

Ermittlungen bestätigten dies: der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug zur Führerscheinstelle, um dort eine Fahrerlaubnis zu beantragen. Er räumte die Tat vor Ort ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.