Fluchtversuch gescheitert

Kirrweiler (ots) – Am Dienstag 12.10.2021 gegen 19:35 Uhr sollte ein E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der E-Scooter-Fahrer hielt zunächst an, versuchte jedoch plötzlich fußläufig sich der Kontrolle zu entziehen. Während seiner Flucht warf der Fahrer diverse Tütchen auf die Straße und in einen angrenzenden Hof. Die Flucht währte nicht lange, nach ca. 300 Metern konnte der Flüchtende eingeholt und gestellt werden.

Während seiner Flucht hatte er diverse Tütchen mit Cannabis weggeworfen, diese konnten im Nachgang aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin führte der 17-Jährige in seiner Jackentasche in Einhandmesser mit sich, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Der unter Drogeneinfluss stehende 17-jährige E-Scooter-Fahrer wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf den 17-jährigen werden nun mehrere Strafanzeigen zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Was viele nicht wissen:

Es gilt die Verordnung der Elektrokleinstfahrzeuge (eKFV), die besagt, dass Elektro-Tretroller nicht schneller als 20 km/h im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfen. Elektro-Tretroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h fallen nicht mehr unter die eKFV, mit der Folge, dass der Fahrer im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein muss.

Zudem muss an dem Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. Noch ein Hinweis der Polizei: Es gelten bei E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer!

Schwerer Verkehrsunfall auf der B38

Impflingen/B38(ots) – Schwere Verletzungen trug am Mittwoch 13.10.2021 gegen 16.40 Uhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bei einem Verkehrsunfall auf der B 38 davon. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Landau befuhr die L544 aus Richtung Billligheim kommend und übersah vermutlich bei der Einfahrt auf die B38 das aus Richtung Appenhofen in Richtung Landau fahrende Fahrzeug der 58-jährigen Fahrzeugführerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem das Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers ca. 30 Meter weit geschoben wurde.

Das Fahrzeug der 58-jährgen schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin musste durch Rettungskräfte aus dem PKW befreit und ins Krankenhaus verbracht werden. Der 69-jährige Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der 21-jährige Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte ca. 25 000 EUR betragen.

Während der Unfallaufnahme wurde die B 38 vorübergehend voll gesperrt und der Verkehr durch Einsatzkräfte geregelt. An der Einsatzbewältigung waren neben der Polizei Landau und Bad Bergzabern die Feuerwehren Landau mit 7 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften, Landau-Land mit 5 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, sowie 3 RTW und ein Notarzt beteiligt. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der PI Landau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchversuch in Einfamilienhaus mit Täterkontakt

Gommersheim (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 zwischen 21:25-21:40 Uhr, versuchten 2 Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Gommersheim einzubrechen. Die unbekannten Täter stiegen über eine Terrassenüberdachung auf den Balkon und versuchten eine Balkontür gewaltsam aufzubrechen, was ihnen misslang.

Nach Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die beiden Täter über die “Bachgasse” in Richtung Feld (Geinsheim). Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Parkendes Auto im Vorbeifahren beschädigt

Annweiler am Trifels (ots) – Ein in der Prof.-Schloßstein-Straße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter, dunkelblauer Ford Focus wurde in der Zeit von Dienstagabend 12.10.21 bis zum Mittwochmorgen 13.10.2021 durch einen vorbeifahrenden Fahrzeugführer beschädigt. Obwohl an dem geparkten Fahrzeug ein deutlicher Schaden im 4-stelligem Bereich entstand, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.