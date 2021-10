Drogen und Waffen gefunden (siehe Foto)

Eßweiler (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch 13.10.2021 ein Haus in Eßweiler durchsucht und dabei unter anderem Drogen sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern die Durchsuchung seines Hauses an. Einsatzkräfte der Polizei fanden eine Indoorplantage mit Marihuanapflanzen, Konsumartikel, 13 Ecstasy-Pillen und Amphetamin.

Zusätzlich wurde verschiedene Pyrotechnik und Selbstlaborate gefunden. Zur genaueren Abklärung und dem Transport dieser Gegenstände wurde der Entschärferdienst des LKA verständigt. Weiterhin wurden zwei Luftgewehre, ein Schlagring, ein Baseballschläger, sowie verschiedene Munition sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Spurwechsel verursacht Unfall mit Dienstfahrzeug

Kaiserslautern (ots) – Weil ein 16-jähriger Rollerfahrer den Fahrstreifen wechseln wollte, ist es am Mittwochnachmittag 13.10.2021 zu einem Unfall mit einem Dienstfahrzeug der Polizei gekommen. Der 16-Jährige war gegen 16 Uhr auf der Pariser Straße in Richtung Reichswaldstraße unterwegs. Er befand sich auf einer der beiden Linksabbiegerspuren und wechselte dann zwischen den Fahrzeugen über 2 Spuren auf die Rechtsabbiegerspur. Dort kollidierte er mit einem Funkstreifenwagen.

Der 16-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, auch entstand nur geringer Sachschaden. Weniger glücklich: während der Unfallaufnahme zeigte der Jugendliche drogentypische Ausfallerscheinungen. Darauf angesprochen, gab er an in der Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben.

Er musste deshalbfür weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |elz

Auto im Graben – Fahrerin verschwunden

Trippstadt (ots) – Weil sie einen Unfall gebaut hat, ihr Auto einfach vor Ort stehen ließ und sich selbst vom Unfallort entfernte, hat sich eine Frau aus dem Landkreis eine Strafanzeige eingehandelt. Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Mittwochmorgen 13.10.2021 dass an der L500 in Höhe der Abfahrt Trippstadt ein Pkw im Straßengraben stehe.

Eine Streife schaute sich den Wagen an und stellte fest, dass die Türen nicht verschlossen waren und im Innenraum beide Airbags ausgelöst hatten. Ganz offensichtlich war der BMW auf seinem Weg von Johanniskreuz in Richtung Trippstadt von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Neben Beschädigungen am Fahrzeug entstand auch ein Flurschaden. Von einem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen.

Während sich ein Abschleppdienst um den Abtransport des BMW kümmerte, konnten die Polizeibeamten anhand des Kennzeichens die Halteranschrift ermitteln und die verantwortliche Fahrerin zu Hause ausfindig machen. Die Frau war unverletzt und räumte ein, während der Fahrt am Steuer eingeschlafen zu sein, deshalb kam sie von der Fahrbahn ab. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht zu. |cri

E-Scooter-Kontrollen – Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots) – 140 kontrollierte E-Scooter-Fahrer und Fahrerinnen, davon ein Fahrer, der zu viel Alkohol getrunken hatte, neun Fahrer und Fahrerinnen die Drogen konsumiert haben, fünf verhinderte Trunkenheitsfahrten, elf Fahrer, die beim Befahren des Gehweges erwischt wurde und drei E-Scooter-Fahrer und Fahrerinnen wurden wegen Befahrens der Fußgängerzone ermahnt, das ist die Bilanz der E-Scooter-Kontrollwoche vom 1. bis 8. Oktober der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2.

“Durch das regnerische Wetter waren nicht viele auf E-Scootern unterwegs. Dennoch gab es bei fast einem Viertel der Kontrollierten Beanstandungen. Der größte Anteil der Beanstandungen fiel auf den Bereich Alkohol und Drogen und das falsche Nutzen von Geh- und Radwegen.” so die Leiterin bzw. der Leiter der Stadtinspektionen Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian Deutsch, “Was uns in den vielen Gesprächen mit E-Scooter-Nutzern aufgefallen ist, dass viele die Regeln zur Nutzung nicht kennen.”

Daher appellieren die Leiter der beiden Polizeiinspektionen erneut: “Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit den Regeln vertraut! E-Scooter sind keine Spielzeuge. Sie unterliegen den Regeln der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV).” Die Stadtinspektionen Kaiserslautern werden weiterhin Kontrollen durchführen. |elz

Einbruch am helllichten Tag

Kreis Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Tag haben sich Einbrecher am Mittwoch im Holunderweg in Otterberg Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen 6.15 und 16:45 Uhr. In diesem Zeitraum haben die unbekannten Täter mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eingeworfen und sich so Zutritt zum Haus verschafft.

Als die Bewohner am Nachmittag nach Hause kamen, stellten sie fest, dass die Zimmer durchsucht wurde. Die Eindringlinge nahmen Schmuck und einen Laptop mit. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Alkohol und Drogen bei Kontrollen festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere E-Scooter-Fahrer musste die Polizei am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag aus dem Verkehr ziehen. Der Grund: Sie waren betrunken mit dem Roller im Straßenverkehr unterwegs.

Gegen 18.50 Uhr wurde eine Streife in der Gasstraße auf einen E-Scooter aufmerksam und unterzog den Fahrer einer Kontrolle. Weil der 49-jährige Mann eine Alkoholfahne hatte, wurde er zum Atemtest gebeten – Ergebnis: 0,69 Promille. Der Mann wurde für weitere Tests mit zur Dienststelle genommen und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er Deutschland in wenigen Tagen wieder verlässt.

In der Nacht zu Donnerstag sichtete eine Streife kurz vor 1 Uhr einen Elektroroller mit zwei Personen in der Fichtenstraße. Als der Rollerfahrer und sein “Sozius” das Polizeifahrzeug wahrnahmen, sprangen sie vom Trittbrett des Rollers herunter – und behaupteten dann gegenüber den Beamten, dass sie den Scooter nur geschoben hätten.

Beim Fahrer des Gefährts rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft – ein Schnelltest zeigte einen Wert von 1,02 Promille. Für einen gerichtsverwertbaren Test musste der 27-Jährigen anschließend mit zur Dienststelle kommen. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Beinahe zeitgleich stoppte eine andere Streife eine Fahrradfahrerin in der Kantstraße. Bei der Überprüfung der 35-jährigen Frau wurde nicht nur festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand (laut Schnelltest 0,64 Promille), es wurde außerdem auch noch eine kleine Menge Amphetamin bei ihr gefunden.

Auf die Frau kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Außerdem wurde ihr die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Die 35-Jährige schob anschließend im Beisein der Polizisten ihr Fahrrad nach Hause.

In der Rummelstraße hatten es Polizeibeamte in dieser Nacht mit einem weiteren alkoholisierten E-Scooter-Fahrer zu tun. Bei einer Kontrolle des 24-Jährigen kam heraus, dass er einen Alkoholpegel von 0,76 Promille hatte. Weitere Tests auf der Dienststelle folgten. Für den jungen Mann war die Fahrt mit dem Roller beendet.

Gegen 3 Uhr führten Polizisten am Stiftsplatz mehrere Personenkontrollen durch. Weil einer der Kontrollierten stark nach Cannabis roch und auch den Eindruck machte, unter Drogeneinfluss zu stehen, wurden die Sachen des 22-Jährigen durchsucht. Dabei kam ein Tütchen mit einer Restmenge Marihuana zum Vorschein. Dieses wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. |cri

Einbruch in Schule

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Schule in der Martin-Luther-Straße eingestiegen. Gewaltsam brachen sie zwischen Dienstag 12.10.2021 ab 18 Uhr und Mittwoch 13.10.2021 um 12:30 Uhr zwei Türen innerhalb des Schulgebäudes auf. Die Diebe hebelten im Lehrerzimmer eine Geldkassette auf. Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und nahm dieErmittlungen wegen des Einbruchs auf.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Busscheibe eingeschlagen, Bedrohung und Beleidigung

Odenbach (ots) – Zwei Fahrgäste haben sich am Mittwochabend wegen mehrerer Straftaten in einem Linienbus strafbar gemacht. Beide männliche Personen sind in Meisenheim in den Bus eingestiegen und zogen während der Fahrt ihre Mund-Nasen-Bedeckung aus. Als sie gebeten wurden diese wieder aufzuziehen, beleidigten und bedrohten sie den Busfahrer.

Beim Verlassen des Busses an der Haltestelle Obere Glanstraße in Odenbach zerschlug einer der Männer mit seiner Faust die Glasscheibe des vorderen Einstiegs. Beide Personen flüchteten daraufhin fußläufig. Sie konnten im Rahmen einer Fahndung in der Ortsgemeinde angetroffen und kontrolliert werden. Gegen die zwei Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.