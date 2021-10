Einbruch in Schule – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 05.10., 17:15 Uhr bis zum 06.10.2021, 05:30 Uhr brachen Unbekannte in die Ernst Reuter Realschule ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Wer hat in der vergangenen Nacht Personen oder Fahrzeuge an der Ernst Reuter Schule gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Bauchtasche in Café gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 06.10.2021 zwischen 12-13:00 Uhr, wurde eine Bauchtasche in einem Café in der Bgm.-Kutterer-Straße gestohlen. Ein 19-jähriger ließ die schwarze Nike-Bauchtasche unbeaufsichtigt in dem Café liegen, als diese gestohlen wurde.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen bereits am Dienstagmorgen (05.10.2021), zwischen 3.30 und 10.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Pfalzgrafenstraße ein. Aus dem Räumlichkeiten wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Darüber hinaus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag (05.10.2021) auf Mittwoch (06.10.2021) entwendeten unbekannte Täter den Katalysator an einem in der Industriestraße parkenden Transporters des Herstellers Mercedes.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus Lkw

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Sonntag 03.10.21 um 19:00 Uhr bis zum Mittwoch 06.10.2021, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in Lkw in der Gustav-Stresemann-Straße ein und stahlen Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den/dem Täter geben?

Unfall mit unklarem Hergang – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 06.10.2021 gegen 11:50 Uhr, soll es auf dem Altstadtplatz in Oggersheim zu einem Unfall zwischen einem schwarzen BMW und einem dunkelblauen Opel gekommen sein. Ein Zeuge oder eine Zeugin habe den Unfall beobachtet und einen Zettel am dunkelblauen Opel hinterlassen. Darüber hinaus soll es zu einem weiteren Unfall auf dem Altstadtplatz zwischen dem schwarzen BMW und einem dunkelblauem Mercedes gekommen sein.

Da die Angaben der Beteiligten sich widersprechen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen die einen Unfall beobachtet haben, insbesondere die Person die den Zettel hinterlassen hat, wird gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Speyerer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr auf das vor ihm wartende Auto auf. Die 26-jährige Fahrerin des wartenden Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 wurden der Polizei insgesamt sechs betrügerische Anrufe im Stadtgebiet Ludwigshafen gemeldet. Falsche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte riefen bei Ludwigshafener Seniorinnen und Senioren an und gaben vor, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurden. Alle Angerufenen reagierten vorbildlich und fielen nicht auf die Masche herein. Zielrichtung dieser Masche ist es Bargeld oder sonstige Wertsachen von den Angerufenen zu erbeuten.

Meist wird vorgetäuscht, man wolle die Wertsachen in Sicherheit bringen und ein angeblicher Polizeibeamter wird vorbeigeschickt, um diese sicherzustellen. Aber auch Abwandlungen dieser Masche sind mittlerweile bekannt.

Darüber hinaus erhielt eine 92-Jährige bereist am Dienstag (05.10.2021) einen Anruf von einer Frau, die sich als Enkelin ausgab. Die Seniorin reagierte aber vorbildlich und legte auf.

Beachten Sie daher die Tippe Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/.

Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen

zu diesem Thema.