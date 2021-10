Warnung vor Haustürgeschäften

Hainfeld (ots) – Ein Unbekannter hatte Mittwochachmittag 06.10.2021, 17-18 Uhr an mehreren Anwesen Malerarbeiten angeboten. Da sich Anwohner davon belästigt fühlten, verständigten sie die Polizei. Im Ortsbereich konnte der Mann aus dem Raum Darmstadt angetroffen wund kontrolliert werden. Weil er als Maler Arbeit sucht, hätte er an verschiedenen Häusern geklingelt.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben. Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Dienstleistungen sind meist nur geringwertig. Verständigen Sie im Zweifel Ihre Polizei.

PKW-Aufbruch

St. Martin (ots) – Auf dem Parkplatz des Sandwiesenweihers wurde am Mittwoch 06.10.2021 in der Zeit zwischen 13-15 Uhr ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Vermutlich mittels Stein wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt war, entwendet. In der Tasche befanden sich Schlüssel sowie diverse Papiere.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im geparkten Fahrzeug liegen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Dunkelgrüner Ford Transit gesucht

Hergersweiler (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Hergersweiler ein Verkehrsunfall. An einem geparkten roten Pkw Opel Astra mit SÜW-Kennzeichen wurde im Vorbeifahren der Außenspiegel abgefahren und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. In diesem Zusammenhang wird nach einem dunkelgrünen Ford, Transit mit SÜW-Kennzeichen und einer Firmenaufschrift gesucht.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrzeug machen können werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.