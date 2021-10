Tankstelle ausgeraubt

Hagenbach (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 betrat gegen 19:30 Uhr ein männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Friedensstraße. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er eine Angestellte und erbeutete aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter zur Straße Am Königsgarten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte jedoch nicht zur Ergreifung des Täters.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß, 40-45 Jahre alt, korpulente Statur, trug eine schwarze OP-Maske, eine schwarze ärmellose Weste, einen grauen Hoodie, eine schwarze Sporthose mit einem weißen Streifen an der Seite. Er sprach hochdeutsch und trug einen Rucksack mit der Aufschrift “Nike” bei sich.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Unfallflucht auf Parkplatz

Germersheim (ots) – Zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR kam es am Montag 04.10.2021 zwischen 17:10-17:45 Uhr nach einer Verkehrsunfallflucht in Germersheim. Ein Kunde hatte sein Fahrzeug, einen grauer Audi, auf dem Parkplatz des Kauflands in der Mainzer Straße abgestellt und begab sich für 30 Minuten in den Markt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck fest. Zu dem Unfallverursacher liegen bis dato keine Hinweise vor.

Die Polizeiinspektion Germersheim sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Die Germersheimer Polizei nahm am Mittwoch 06.10.2021 bei mehreren Kontrollen die Verkehrsteilnehmer ins Visier. Die Kontrollen begangen an der Eduard-Orth-Schule. Hier wurde das Durchfahrtsverbot überwacht, drei Fahrer wurden verwarnt. Weiter ging es in der Rheinbrückenstraße in Germersheim.

Es wurden 7 Gurtmuffel verwarnt, weiterhin wurden 4 Mängelberichte ausgestellt. Bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet wurde ein Fahrzeug mit nicht eingetragenen Anbaubeilen und eines mit unzulässiger Folierung an den Scheiben der vorderen Türen festgestellt und die Verstöße geahndet. Zudem wurden noch drei Autofahrer mit dem Mobiltelefon am Ohr und zwei ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.