Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Alkoholisiert mit Roller Unfall verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 58-jähriger Mann hat am 05.10.2021 gegen 10:00 Uhr unterhalb des Bahnhofs einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mofafahrer missachtete die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers und musste eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Er geriet bei geringer Geschwindigkeit ins Schleudern und stürzte. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt, ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,35 Promille. Der 58-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Neustadt: LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 05.10.2021 wurde gegen 23:00 Uhr in der Maximilianstraße in Neustadt der 34-jährige Fahrer eines LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):